Ofensiva total del Gobierno y el PSOE contra el juez Peinado: acusan de "acoso" la apertura de juicio a Begoña Gómez

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Las claves Generado con IA El Gobierno y el PSOE critican la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral contra Begoña Gómez, calificándola de "acoso" y "persecución judicial". Desde Moncloa consideran que la causa es arbitraria y responde a un ataque por ser Gómez la esposa del presidente Pedro Sánchez. El PSOE denuncia que Begoña Gómez ha sufrido una "pena de telediario" durante más de dos años y recuerda que la Fiscalía no ve indicios suficientes para continuar el proceso. Rebeca Torró, secretaria de organización del PSOE, ha ironizado sobre la jubilación del juez y ha reiterado la inocencia de Begoña Gómez.

Moncloa "condena" la decisión de Juan Carlos Peinado de decretar la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez.

Fuentes del Ejecutivo aseguran que la causa responde únicamente a una "instrucción arbitraria e injusta" cuyo fin es atacar a Gómez "por el mero hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno".

Además, han mostrado su malestar porque se notifique este auto "coincidiendo con un viaje internacional del Presidente", esta ocasión a Nueva York para participar en el plenario de la ONU. "Es intolerable", han recalcado estas fuentes de Moncloa.

Desde el entorno del Presidente Sánchez han subrayado su confianza en que el jurado popular sea "ecuánime" y termine impartiendo justicia.

También la dirección del PSOE han calificado la resolución de "persecución judicial" y aseguran que la instrucción ha sido "errática, desproporcionada y difícil de entender".

En un comunicado, remitido poco después de conocerse la opinión de La Moncloa, Ferraz afirma que ""se ha sometido a una persona inocente a una pena de telediario permanente durante más de dos años para desgastar políticamente a Pedro Sánchez".

Incluso recuerdan que diversas decisiones del juez —como la retirada del pasaporte a Gómez— tuvieron que ser corregidas posteriormente por la Audiencia Provincial de Madrid o que el Ministerio Fiscal ha mantenido una posición contraria a la existencia de indicios suficientes para continuar con el procedimiento

Según la dirección de Ferraz, Begoña Gómez ha dado la cara y colaborado con la Justicia desde el primer día sin que exista "ninguna prueba de que haya cometido delito alguno".

Más tarde, en perfecta sincronía, han empezado las reacciones en Twitter.

El último servicio a la “patria” antes de colgar la toga. Qué casualidad, en la víspera de un viaje internacional del presidente Sánchez.



Lo diremos las veces que haga falta: Begoña Gómez es INOCENTE. https://t.co/GeFbumbbeU — Rebeca Torró/❤️ (@Rebeca_Torro) September 21, 2026

Algo que ha reiterado la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, que ha ironizado con la jubilación de Peinado. "El último servicio a la patria antes de colgar la toga. Qué casualidad, en la víspera de un viaje internacional del presidente Sánchez", afirma la número 3 del PSOE que reitera en mayúsculas que Begoña Gómez es "INOCENTE".