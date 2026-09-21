El Gobierno anuncia que "la mayoría" de los 2.000 menas de Ceuta no retornarán: "Quieren quedarse y la ley los protege"

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Las claves Generado con IA La ministra Sira Rego afirma que la mayoría de los 2.000 menores migrantes de Ceuta quieren quedarse en España y la ley les protege. Entre 500 y 700 menores migrantes siguen en las calles de Ceuta, sumándose a más de 1.600 ya registrados por el Gobierno. El Gobierno solicita mayor coordinación y critica a las comunidades autónomas, especialmente donde gobierna el PP, por negarse a acoger a estos menores. El Ejecutivo ha movilizado 90 millones de euros para tutelar a los menores y pide su traslado a la Península para aliviar la situación en Ceuta.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha cifrado entre 500 y 700 los menores migrantes que siguen a día de hoy en las calles de Ceuta, que se suman a los más de 1.600 ya filiados por el Gobierno, y ha destacado que "la mayoría" de ellos se quieren quedar en España "y se van a quedar".

Así se ha manifestado este lunes en una entrevista en el programa Hoy por hoy de la Cadena Ser, en la que ha acusado al PP de "hacer politiqueo" con los cientos de menores que entraron en la ciudad autónoma a finales de julio por no querer acogerlos en las comunidades autónomas en las que gobiernan.

Rego ha lamentado las cifras de menores migrantes que siguen sin protección en distintos puntos de Ceuta y ha pedido hacer "autocrítica", "fundamentalmente de quien tiene la competencia en tutela de menores", en referencia al Gobierno de la ciudad autónoma. "Aquí tocaba muchísima coordinación y no puede ser el bloqueo y la negativa sistemática a determinadas soluciones", ha subrayado.

La ministra ha descartado que gran parte de los menores migrantes que están ahora mismo en Ceuta vayan a ser reagrupados con sus familias en Marruecos. "No, yo creo que la mayoría se quieren quedar en España. Y se van a quedar", ha anunciado, insistiendo en que "hay una ley que les protege", sobre todo a los niños que huyen de la violencia. "Nuestra obligación como sociedad es protegerlos".

Por su parte, en otra entrevista en el programa La hora de La 1, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cifrado en algo más de 3.000, incluidos los menores, los migrantes que siguen viviendo en las calles de Ceuta casi dos meses después de la entrada masiva.

"Aspiramos a que en muy pocas semanas ya estén todos reubicados y empiecen los expedientes de devolución a salir", ha señalado. Además, ha calculado que cada día regresan a Marruecos entre 150 y 200 migrantes de manera voluntaria y ha indicado que 160 lo han hecho durante las últimas 24 horas.

Trabas de Rabat

Rego ha detallado que en unos días tendrán listos los primeros expedientes para solicitar el reagrupamiento familiar "y vamos a ver cuál es la respuesta de Marruecos", ya que anteriormente se habían tramitado 600 expedientes de menores "y no tenemos ningún tipo de respuesta".

"No suele ser habitual que tengamos una respuesta fluida por parte de Marruecos y esto, obviamente, es un problema o es una dificultad a la hora de llevar a cabo la reagrupación familiar de menores", ha dicho.

"Es un dolor y es indignante que haya una negativa a trasladar a los niños, a niños que ya están filiados, que ya están dentro del sistema, a la Península. Porque esto habilitaría con carácter inmediato 500 o 600 plazas ya mismo en el sistema de tutela de Ceuta, y haría que fuera muy sencillo que estos niños tuvieran cama, techo, tuvieran comida, tuvieran una mínima atención mañana mismo", ha señalado.

La ministra ha defendido que el Gobierno está haciendo un "esfuerzo extraordinario" y que ha movilizado 90 millones de euros para abordar el tutelaje de los menores. Y ha reiterado su petición de trasladar a los niños y niñas a la Península para reducir la tensión en la ciudad autónoma.

En este sentido, ha lamentado que "se esté haciendo politiqueo con la situación de niños y niñas" y ha denunciado que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, "no está planteando la posibilidad de acogida de niños en Península, cuando antes sí que lo veía como algo viable".

Por otra parte, ha condenado la agresión sufrida por la diputada de la Asamblea Julia Alejandra Ferreras, del partido Ceuta Ya!, y ha advertido de que las palabras no son neutrales: "Hablar de invasión y hablar en los términos políticos en los que está hablando la derecha y la extrema derecha permite instalar un clima en el que se rompe la convivencia en nuestro país".