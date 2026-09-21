Emiliano García Page en un acto reciente sobre Pedro Sánchez y Salvador Illa este domingo en la 'Fiesta de la Rosa' del PSC en Gavá. EE

Castilla-La Mancha pende de un hilo: Page se mantendría si sus 8 diputados votaran contra la financiación de Sánchez

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Las claves Generado con IA Emiliano García-Page podría perder la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, según una encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL. La clave política está en los 8 diputados socialistas de la región, cuyo voto sobre la financiación autonómica puede ser decisivo. Un 47,5% de los votantes cree que una rebelión de estos diputados aumentaría sus posibilidades de votar al PSOE, mientras que un 28,2% la disminuiría. La gestión de Page es aprobada por la mayoría de los castellano-manchegos, con un 40,5% que la considera buena y un 10,1% muy buena.

La mayoría absoluta de Emiliano García-Page pende de un hilo. A 8 meses de las elecciones todo se decide por un puñado de votos.

Según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, el único barón socialista con mayoría absoluta obtendría a día de hoy un 43,3% de los votos, casi dos puntos menos que en 2023, cuando arañó un 45%.

La mayoría absoluta está en 17 escaños en las Cortes de Castilla-La Mancha y la horquilla en la que se mueve a día de hoy es de entre 16 y 18.

Por contra, los populares pierden un 3,3% y se sitúan entre 11 y 12 escaños, mientras que Vox es el único que sube y podría sumar un asiento más, al pasar de cuatro a cinco diputados. Ni Sumar, ni Podemos entrarían en las Cortes.

Encuesta de SocioMétrica para El Español Arte EE

La clave podría estar en la posible rebelión de los ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha al modelo de financiación acordado entre La Moncloa y el líder de ERC, Oriol Junqueras, y que ha sido aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el único favorable de Cataluña y Canarias.

Ahora, Hacienda está ultimando la ley que el Gobierno remitirá al Congreso, pero la mayoría de votantes de Castilla-La Mancha creen que los diputados socialistas de Castilla-La Mancha deberían votar en contra,

La importancia que le dan es de tal intensidad que un 47,5% de los que declara su voto admite que esa rebelión podría aumentar sus posibilidades de votar al PSOE frente a un 28,2% que asegura que disminuiría su disponibilidad.

También son mayoría entre los votantes socialistas. Un 42,3% de los votantes del PSOE asegura que ese voto en contra de los 8 diputados aumentaría su disposición a votar a Emiliano García-Page. Son votos que resultan clave en un momento de igualdad entre bloques y cuando la mayoría absoluta pende de un puñado de votos.

Por contra, solo un 31% de los votantes del PSOE asegura que disminuiría su disposición a votar al PSOE.

Aunque también podría aumentar las transferencias de votantes del PP y Vox. Un 52,5% de los votantes populares lo ve con simpatía y, en el caso de Vox, un 61,1% asegura que afectaría a su decisión de votar al PSOE.

Si finalmente los diputados socialistas de Castilla-La Mancha votasen en contra del nuevo sistema de financiación, ¿cómo afectaría esa decisión a su disposición a votar al PSOE? Aumentaria mi disposición a votar al PSOE Disminuiría mi disposición a votar al PSOE Ns-Nc Castilla-La Mancha Partidos 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 47,5% 28,2% 24,3% Fuente: SocioMétrica Si finalmente los diputados socialistas de Castilla-La Mancha votasen en contra del nuevo sistema de financiación, ¿cómo afectaría esa decisión a su disposición a votar al PSOE? Aumentaria mi disposición a votar al PSOE Disminuiría mi disposición a votar al PSOE Ns-Nc Castilla-La Mancha Partidos 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 42,3% 31,2% 26,6% 52,5% 23,8% 23,6% 61,1% 22,7% 16,2% 21,8% 49,0% 29,2% Fuente: SocioMétrica

La rebelión de los ocho diputados socialistas, cuando llegue la ley de financiación al Congreso, podría ser clave para reforzar a los votantes socialistas que se mueven entre ir a las urnas o la abstención e incluso para conseguir alguna transferencia de voto en la derecha.

Todo mientras Sánchez, en un aviso a navegantes, ha defendido el nuevo modelo de financiación. En un mitin junto con Salvador Illa en la 'Fiesta de la Rosa' de Gavá ha asegurado que el PSOE y sus socios "tienen la obligación" de apoyar la norma cuando llegue al Congreso.

Todo se dirime en un par de escaños. Los socialistas podrían perder un asiento por Toledo, que podría ganar Vox, y dejarse ahí la mayoría absoluta, abriendo la puerta a un nuevo Gobierno resultante de la suma del PP de Paco Núñez y los de Abascal.

La buena noticia para Page es que, por el aumento de población, Guadalajara gana un escaño en detrimento de Albacete y este asiento podría ir a parar a los socialistas

Todo ello mientras Emiliano García-Page obtiene una buena calificación. El 40,5% de los castellano-manchegos considera que su gestión es “buena” y un 10,1% lo califica como "muy buena".

Así que son mayoría los que aprueban la gestión del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Por contra, sólo un 13% lo califica de "mala" y un 5,2% de "muy mala". Mientras que le resulta "indiferente" al 26,6%.

Page también es el único líder que aprueba, con un 6,2. Entre los socialistas obtiene un 7,7; entre los votantes del PP, un 6,0. También obtiene un aprobado por parte de los votantes de Vox y de Sumar o Podemos.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.200 encuestas a residentes en Castilla-La Mancha con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 14 a 17 de septiembre de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto.

El ajuste de la convergencia por interacción ha sido del 97%. No procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error +-3%. Error histórico de SocioMétrica auditado: el estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.