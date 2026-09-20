El Rey emérito Juan Carlos I durante la entrega de un premio literario por su libro de memorias, en la Asamblea Nacional francesa. Europa Press

Juan Carlos I presenta en Francia sus memorias como "su legado a España" y admite que escribirlas "fue temerario"

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Las claves Generado con IA Juan Carlos I presentó sus memorias 'Reconciliación' como último legado a los españoles y calificó su decisión de escribirlas como "más temeraria que prudente". El monarca recibió el Premio Saint-Simon por su obra, acompañado por su hija Elena y sus nietas Victoria de Marichalar e Irene Urdangarin. Para escribir sus memorias, Juan Carlos I destacó la necesidad de tomar distancia del poder y del palacio, comenzando el proyecto tras trasladarse a Emiratos Árabes Unidos. El Premio Saint-Simon, especializado en literatura memorialística, reconoce por primera vez la obra de un rey, resaltando el vínculo de Juan Carlos I con España.

El rey Juan Carlos I presentó este domingo sus memorias como un último legado a los españoles, junto a las instituciones democráticas que, según dijo, les han permitido vivir en paz durante los últimos 50 años, y calificó de "más temeraria que prudente" su decisión de escribirlas.

Ese legado, añadió, consiste en "escribir mi parte de verdad, con autenticidad y sinceridad", además de las instituciones democráticas que, según dijo, han permitido a los españoles "vivir en paz desde hace 50 años".

El monarca subrayó estas palabras al recibir el Premio Saint-Simon por Reconciliación, escrito con Laurence Debray, en La Ferté-Vidame.

"Este premio me confirma en la categoría de los hombres que eligen dar testimonio antes que guardar silencio. Es una elección más temeraria que prudente, movida por la misión de escribir para la posteridad", declaró el soberano emérito, de 88 años, en la ceremonia de entrega del galardón, acompañado por su hija Elena y sus nietas Victoria de Marichalar e Irene Urdangarin.

"Heme aquí, gracias a ustedes, investido como rey memorialista", afirmó en tono distendido.

"Una categoría bastante rara y que faltaba entre mis numerosas condecoraciones", añadió el monarca ante una sala a rebosar, con más de 200 asistentes en un aforo de 150.

Juan Carlos I estableció varios paralelismos con el duque de Saint-Simon, célebre memorialista francés del siglo XVIII que da nombre al premio y que, según recordó, escribió sus memorias alejado de la corte.

El monarca dijo que él también necesitó tomar distancia del poder y del palacio para abordar su propio pasado.

"Saint-Simon no escribió sus Memorias en Versalles, sino retirado de la Corte, aquí mismo, a La Ferté-Vidame, como si la escritura de memorias exigiera un alejamiento del poder y del palacio", afirmó.

Juan Carlos I explicó que comenzó el proyecto del libro con Debray después de dejar el palacio de la Zarzuela y trasladarse a Emiratos Árabes Unidos. "Necesité la distancia y la tranquilidad que me ofrecía esta nueva tierra de acogida para volver sobre mi destino", dijo.

El monarca afirmó que afrontó ese ejercicio "entre dudas y heridas, pero bien lejos de la amargura", y que decidió convertirlo en un último legado para los españoles.

"Perteneceré siempre a España"

Pese a esa distancia, reivindicó su vínculo con España al cerrar su intervención.

"Recibir esta recompensa es un honor que me toca profundamente. La recibo con mucha gratitud, para mí, pero también para España, a la que quiero tanto, y a la que, dondequiera que viva, perteneceré siempre", afirmó.

El Premio Saint-Simon, creado en 1975 con motivo del tricentenario del nacimiento del duque de Saint-Simon, está especializado en literatura memorialística.

Según los organizadores, la edición de 2026 supone la primera ocasión en que el galardón recae en un rey.

El Premio Saint-Simon, creado en 1975 y dedicado al género de las memorias, reconoce la obra 'Reconciliación', publicada en Francia por Stock y en España por Planeta, y que recientemente ha sido traducida al árabe.