Pedro J., en 'La Hora del Suscriptor': "La democracia está en suspenso por el abuso de poder de Sánchez"

Rafa Martí, jefe de redacción de EL ESPAÑOL, destaca la situación de inseguridad y falta de normalidad que persiste en Ceuta tras la crisis migratoria.

Ramírez señala que la respuesta del Gobierno ante la entrada masiva de migrantes en Ceuta fue insuficiente y reclama cambios legislativos y más medios para evitar situaciones similares.

El director de EL ESPAÑOL considera que Sánchez debería haber dimitido tras la invasión de Ceuta y denuncia la falta de asunción de responsabilidades políticas.

Pedro J. Ramírez critica que la democracia en España está "en suspenso" por el abuso de poder de Pedro Sánchez y su equipo.

Pedro J. Ramírez, director y presidente de EL ESPAÑOL, ha advertido de que "la democracia [en España] está en suspenso por el abuso de poder de [Pedro] Sánchez y su camarilla".

"Lo mínimo que debiera hacer El Bello Durmiente de La Mareta es haber presentado la dimisión, diciendo: 'No estoy en condiciones', 'tengo compromisos adquiridos' o 'no tengo capacidad de averiguar lo sucedido'", ha indicado Pedro J., acerca del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su insuficiente y tardía respuesta a la invasión de Ceuta.

Así se ha pronunciado el director de EL ESPAÑOL este jueves, en una nueva entrega de La Hora del Suscriptor, uno de los eventos que permiten a los suscriptores de este periódico presenciar entrevistas en directo de destacados miembros de la redacción y conversar con Pedro J. Ramírez.

"Durante los años de Sánchez [como presidente] (...), se ha destruido el concepto de responsabilidad política. Nadie es responsable del apagón, nadie es responsable del accidente de Adamuz, nadie es responsable de que no se hubieran hecho las obras de acondicionamiento del Barranco del Poyo en Valencia, nadie es responsable de lo que ha ocurrido en Ceuta...", ha criticado Ramírez.

"Tengo la sensación de que, con Sánchez, las cosas se han ido deteriorando hasta un estado fáctico de democracia suspendida. Con Pedro Sánchez, la democracia está en suspenso, entre paréntesis, tenemos una democracia con asteriscos...", ha subrayado.

"Es incompatible con una democracia esta falta de asunción de responsabilidades políticas. Es incompatible con una democracia que un Gobierno se perpetúe sin presentar unos solos Presupuestos en toda la legislatura o que la televisión pública sea el instrumento más privado al servicio del partido gobernante en términos o hasta ofensivos. Es impropio de una democracia que el CIS [Centro de Investigaciones Sociológicas] esté controlado por un fanático dirigente del partido de gobierno, que manipula y altera la realidad...", ha indicado Ramírez ante varios suscriptores.

"Afirmo que España vive en una situación de provisionalidad constitucional, de democracia suspendida. La democracia está en suspenso por la forma de abusar del poder por parte de Sánchez y su camarilla", ha finalizado. "Pero esta situación puede y debe corregirse a través de las urnas", ha culminado, dando por hecho que las elecciones se celebrarán en 2027.

La invasión de Ceuta

Por otro lado, Ramírez ha subrayado que "no ha existido en la Historia de la humanidad un episodio como el que se vivió en Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio".

"Nunca a través de una frontera protegida, vigilada y controlada, (...) y tan estrecha, había pasado tanta gente en menos tiempo", ha señalado Ramírez.

"No íbamos a declarar la guerra a Marruecos esa misma noche... Pero si, cuando [Javier] Milei llamó 'corrupta' a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, retiramos a la embajadora de Buenos Aires, pues algo intermedio sí deberíamos haber hecho", ha comparado Pedro J.

"La violación de la integridad territorial de España debiera haber sido reparada. Y los 80.000 [migrantes que accedieron a Ceuta durante la invasión] debieron haber sido devueltos por su entrada in fraganti, como devolución en caliente en la frontera", ha señalado.

"El que no ocurriera nada de eso y que se haya hablado, por parte del Gobierno, que [la avalancha] la organizaron las mafias...", ha criticado el director de EL ESPAÑOL.

"Lo mínimo que debiera hacer El Bello Durmiente de La Mareta es haber presentado la dimisión, diciendo: 'No estoy en condiciones, tengo compromisos adquiridos o no tengo capacidad de averiguar lo sucedido'", ha indicado Pedro J., acerca del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Tenemos que intentar ayudar a Ceuta por todos los medios. Creo que la solución consiste en acelerar la utilización de los medios en vigor para acelerar la devolución de los migrantes y, al mismo tiempo, introducir los cambios legislativos que impidan que vuelva a suceder", ha recalcado el director y presidente de EL ESPAÑOL.

Asimismo, ha solicitado la dotación de más medios administrativos a dicha labor, lo cual aceleraría el retorno a Marruecos de los miles de inmigrantes que aún permanecen en Ceuta.

Este jueves, también ha participado en La Hora del Suscriptor Rafa Martí, redactor jefe de EL ESPAÑOL y enviado especial a Ceuta, quien ha subrayado la situación de "inseguridad", y "aún lejos de la normalidad", que vive actualmente la ciudad autónoma.

Martí entrevistó al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, en las páginas de este periódico. Vivas le indicó que el lunes 27 de julio, poco antes de la invasión de Ceuta, el dirigente llamó a Moncloa.

"Me dijeron que estuviera tranquilo. El martes pedí al Gobierno el estado de alarma, el miércoles me dijeron que no había fundamento y el jueves llegó la avalancha", reveló Juan Jesús Vivas en la entrevista.