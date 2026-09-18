La campaña de los medios más afines a Sánchez contra los militares en Ceuta obliga a Robles a visitar a dos heridos

La ministra de Defensa, Margarita Robles, el miércoles, en su visita a tropas españolas en Rumanía. Defensa

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Las claves Generado con IA Margarita Robles visitó en el hospital Gómez Ulla a dos militares heridos en Ceuta tras ser agredidos por inmigrantes. Medios afines al Gobierno acusaron al Ejército de agredir a migrantes, lo que originó un intenso debate mediático y político. Asociaciones militares han pedido al Gobierno que permita el uso de la fuerza proporcionada ante la creciente violencia contra soldados. Militares en Ceuta sufren agresiones frecuentes, incluyendo emboscadas, insultos y ataques físicos, según denuncian fuentes militares.

Margarita Robles salió al paso este jueves de una campaña contra los militares por parte de los medios más afines al Gobierno.

Lo hizo con una escueta nota y una visita que no estaba programada al Hospital Gómez Ulla de Madrid. Allí visitó a dos soldados evacuados de Ceuta tras ser atacados por varios de los asaltantes de la ciudad.

Bastó que un digital acusase al Ejército de dar "palizas" a "una veintena" de inmigrantes para que, a los pocos minutos, el tema fuera tratado en el programa Malas Lenguas de TVE por Esther Palomera, la periodista impuesta por Moncloa para la entrevista a Pedro Sánchez el pasado día 9.

Palomera exhibía las "brutales" imágenes y hablaba de "agresiones a migrantes por parte de soldados españoles" con "menores incluidos".

"Hemos visto labios rotos, brechas, moratones y prácticas humillantes", aseguraba la presentadora.

En ningún momento se hablaba de las emboscadas y las agresiones a los militares, algunos de los cuales han resultado heridos en el desempeño de las funciones que tienen asignadas en Ceuta.

De hecho, asociaciones profesionales han pedido repetidamente al Gobierno que permita a los militares hacer uso de la fuerza "proporcionada" ante la "desprotección" en la que se encuentran. Una propuesta que el Gobierno rechaza.

La ofensiva de los medios este jueves. Los mismos medios aseguraban, citando fuentes de Moncloa, que el Gobierno abriría "una investigación" sobre las denuncias de palizas a migrantes.

TVE seguía a lo largo del día tratando el asunto con conexiones con Moncloa y en sus mesas de debate.

Ante esta ofensiva, Margarita Robles informaba de su visita al Gómez Ulla para ver a dos militares evacuados desde Ceuta: uno con una luxación en el hombro y otro con la rodilla destrozada tras ser agredidos por un grupo de inmigrantes.

Uno de los soldados llevaba ingresado varios días, pero no fue hasta ayer cuando la ministra de Defensa acudió a visitarlo, coincidiendo con la campaña contra los militares.

Aunque los casos de estos dos militares son los más graves, también ha habido otros episodios. El primero, a finales de agosto, cuando fueron detenidos 12 inmigrantes por apedrear el vehículo militar en el que viajaban cuatro soldados. Los militares acabaron con contusiones por todo el cuerpo y fueron trasladados al Hospital de Ceuta.

Una emboscada que se repetía poco tiempo después con otra patrulla.

El pasado 9 de septiembre, un inmigrante agredió con spray pimienta a un legionario.

"Hay una escalada de violencia", aseguran fuentes militares a EL ESPAÑOL, que denuncian que los casos son continuos. "Diariamente hay insultos, escupitajos y empujones", relatan.

Margarita Robles ha tratado de aportar más contexto a la opinión pública al redirigir el foco hacia los ataques sufridos por los soldados.