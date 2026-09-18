Una avalancha de migrantes se salta el cordón policial y crea el caos durante el traslado de las playas al puerto de Ceuta

Avalancha de inmigrantes en el momento en que son trasladados de las playas de Ceuta al puerto de la ciudad.

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Las claves Generado con IA Más de 4.000 migrantes intentaron acceder a las 1.800 plazas de acogida en el puerto de Ceuta, generando avalanchas y situaciones de caos. Las fuerzas de seguridad intervinieron con disparos disuasorios al aire y detuvieron la marcha para intentar controlar la situación. Gran parte de los migrantes que se saltaron el cordón policial eran menores de edad, según la Delegación del Gobierno en Ceuta. El responsable del puerto de Ceuta y el SUP denuncian falta de información y coordinación por parte del Gobierno central sobre el traslado y la ubicación del campamento.

En las primeras horas de la mañana, agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil procedían a coordinar el traslado de migrantes acampados en las playas ceutíes a los dispositivos de acogida instalados en el puerto de la ciudad de Ceuta.

En el transcurso del desalojo y posterior reubicación, se están dando situaciones de tensión donde las autoridades han tenido que intervenir con disparos disuasorios al aire y parando la marcha. Los más de 4.000 migrantes corren para conseguir una de las 1.800 plazas de acogida.

Un dispositivo de unos 150 agentes está coordinando las actuaciones y tratando de mantener la seguridad. Sin embargo, se han podido ver imágenes de migrantes heridos por las avalanchas que se están produciendo.

Traslado de los migrantes en la playa Benítez, Ceuta. Reduan Efe

Gran parte de los desplazados que se han saltado el cordón policial son menores de edad, según ha trasladado la delegación del Gobierno en Ceuta a Efe.

El nuevo espacio para migrantes, el quinto en la ciudad, se ubica en dos parcelas portuarias. El máximo responsable del puerto de Ceuta, Juan Manuel Doncel, ha afirmado que por parte del Gobierno central no se le ha trasladado que esta reubicación se iba a producir.

Para alcanzar dicho punto, los migrantes están siendo guiados por el Paseo Marítimo y la carretera de servicio que lleva a las instalaciones portuarias.

Doncel ha asegurado que se ha enterado de lo que estaba sucediendo por la televisión, cuando ya se estaba produciendo. Lo cual, ha afirmado, le sorprende, ya que mantuvo una reunión "no muy agradable" con la delegación del Gobierno en Ceuta.

Además, ha dicho no conocer el contenido del proyecto que se está llevando a cabo, por ello, ha demandado por escrito al Ejecutivo "el plan de seguridad y medidas específicas".

El responsable máximo de las instalaciones portuarias en la ciudad ha calificado la reubicación como una "irresponsabilidad" que "pone de manifiesto la descoordinación que se está llevando a cabo en todo lo que se está ejecutando por el Gobierno de España".

"Seguimos inmersos en este bucle donde la tónica ahora parece que es trocear y derivar las responsabilidades a otros que no las tenemos", ha declarado en una entrevista en Antena 3. "Si el objetivo es polarizar la situación, creo que flaco favor le hacemos a los ceutíes y a España", ha agregado.

Doncel ha calificado las imágenes que se ven durante toda la mañana como "incomprensibles" y ha asegurado que "atacan a uno de los pulmones económicos que tiene la ciudad". La Autoridad Portuaria se opuso a que las tiendas para migrantes se localizaran en ese punto.

La SUP y la suspensión de la instalación en el puerto

La Audiencia Nacional paralizó el pasado miércoles de forma cautelar la instalación de los dos campamentos para migrantes en el espacio portuario a la espera de que el Ministerio de Transportes enviara el informe por el cual habían tomado el control de las parcelas con este fin.

El tribunal respondía así a un texto enviado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en el que se alertaba del peligro de colocar dichos espacios en las cercanías de infraestructuras críticas de suministro de la ciudad autónoma.

Una vez revisado el expediente, la Audiencia rechazó la medida cautelar, por lo que se pudo proceder al uso de las parcelas donde ya se habían acabado las labores de instalación de las carpas.

La portavoz del SUP, Ana Alarcón, ha declarado en una entrevista concedida a Antena 3 que no le "sorprende" lo que está sucediendo, pero "la entristece". Ha definido los disturbios que se están viviendo como "una carrera para conseguir una plaza" en los centros de acogida.

Alarcón ha aseverado que entre los migrantes acampados en la costa "hay temor por quedarse fuera porque las plazas son limitadas y entendemos la desesperación de estas personas". Aun así, ha reiterado que el sindicato "se mantiene en la idea de que el puerto no es un lugar seguro".

Sobre la resolución de la Audiencia Nacional ha explicado que "solo ha dictado que no puede paralizarse" y no que sea un espacio con las condiciones óptimas para este uso.

Al igual que Doncel, ha trasladado que no tenía constancia de que este traslado se fuera a producir. "La transparencia es cero, la comunicación no es buena. Nos tenemos que enterar por prensa", ha asegurado Alarcón. Lo ha achacado a que el Ejecutivo no "quiere contar con sus opiniones o que sepan con antelación lo que está pasando".

Asimismo, en sus palabras, el sindicato va a estar pendiente de que Interior garantice las medidas de seguridad necesarias para los agentes y que se pedirán responsabilidades de producirse algún incidente.