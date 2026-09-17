La crisis de Ceuta daba ayer el salto al plano internacional, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, se refería por primera vez a la ciudad autónoma en la Eurocámara. Este jueves, los ministros Elma Saiz y Fernando Grande-Marlaska se reunirán con el comisario de Interior y Migración europeo, Magnus Brunner.
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Elma Saiz y Marlaska mantienen una reunión con el comisario europeo de Interior y Migración en relación a la crisis de Ceuta
El comisario de Interior y Migración de la UE, Magnus Brunner, se reunirá este jueves con los ministros de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, e Interior, Fernando Grande-Marlaska, para dirimir cuestiones relativas a la crisis migratoria de Ceuta.
Así lo anunciaba ayer el titular de Política Territorial y responsable del mando único en la ciudad autónoma, Ángel Víctor Torres, el cual, según afirmó, participaría en dicho encuentro por vía telemática.
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La UE permitirá la "suspensión del procedimiento de asilo" de migrantes "instrumentalizados en un ataque híbrido"
La Unión Europea se prepara para dotarse de una nueva ley que permitirá la "devolución inmediata" de los migrantes utilizados en un "ataque híbrido" contra un Estado miembro.
La iniciativa, anunciada por Ursula von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión, busca dar respuesta a episodios como la crisis de Ceuta de este verano, como la misma presidenta de la Comisión reseñó en el hemiciclo de Estrasburgo.
Según detalla fuentes europeas conocedoras, el futuro marco de emergencia se aplicará sólo en situaciones excepcionales, cuando los movimientos masivos de personas sean "diseñados e instrumentalizados" por terceros Estados y/o actores hostiles para desestabilizar a un Estado miembro y/o presionar a la UE.