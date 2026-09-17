La Unión Europea se prepara para dotarse de una nueva ley que permitirá la "devolución inmediata" de los migrantes utilizados en un "ataque híbrido" contra un Estado miembro.

La iniciativa, anunciada por Ursula von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión, busca dar respuesta a episodios como la crisis de Ceuta de este verano, como la misma presidenta de la Comisión reseñó en el hemiciclo de Estrasburgo.

Según detalla fuentes europeas conocedoras, el futuro marco de emergencia se aplicará sólo en situaciones excepcionales, cuando los movimientos masivos de personas sean "diseñados e instrumentalizados" por terceros Estados y/o actores hostiles para desestabilizar a un Estado miembro y/o presionar a la UE.