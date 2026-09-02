El PP pide la dimisión de Marlaska por desconocer el informe policial sobre Ceuta desvelado por EL ESPAÑOL

Las claves

Las claves Generado con IA El PP exige la dimisión del ministro Marlaska por negar durante un mes conocer un informe policial que alertaba de una entrada masiva de migrantes en Ceuta. El informe de la Policía Nacional señalaba la responsabilidad de Marruecos en la crisis migratoria y fue difundido por EL ESPAÑOL. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, acusa al Gobierno de inacción y sugiere que este escándalo sería motivo de dimisión en bloque en otros países. El PP critica la falta de efectivos en la frontera y promete reforzarla en caso de llegar al Gobierno, defendiendo la actuación de la Policía Nacional.

El Partido Popular ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por mentir al decir que desconocía el informe de la Policía Nacional que advertía sobre una posible entrada masiva de migrantes a Ceuta a finales de julio y señala la responsabilidad de Marruecos.

EL ESPAÑOL hacía público ayer un informe policial en el que se alertaba de la posibilidad de un cruce masivo desde Marruecos a España a nado. Un documento que Marlaska dijo no conocer y del que negó la existencia, lo que la ministra de Defensa, Margarita Robles, contradijo.

Horas después, el titular de Interior pidió al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le aclarara si existía dicha información.

Hoy Marlaska se hace el sorprendido con un informe de la Policía que advertía de la invasión de Ceuta. Lo negó durante un mes y ha quedado en evidencia. Marlaska debe dimitir por sinvergüenza, incompetente y mentiroso.



No puede estar ni un minuto más al frente de las Fuerzas y… — Miguel Tellado (@Mtelladof) September 2, 2026

"Hoy Marlaska se hace el sorprendido con un informe de la Policía que advertía de la invasión de Ceuta. Lo negó durante un mes y ha quedado en evidencia. Marlaska debe dimitir por sinvergüenza, incompetente y mentiroso. No puede estar ni un minuto más al frente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha señalado el secretario general del PP, Miguel Tellado.

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha demandado también la dimisión de Marlaska esgrimiendo que el desconocimiento de este documento lo vuelve incompatible con el puesto que ocupa y, si en realidad lo conocía, "se decidió no hacer nada".

Pero Muñoz ha ido más allá al asegurar que "en cualquier país occidental se estaría disolviendo el Parlamento", en referencia a una dimisión en bloque de todo el Ejecutivo, ya que asegura que "el Gobierno de España ha permitido una invasión con los brazos caídos" y apunta a que "es evidente que [Rabat] tiene algo del Gobierno o de sus miembros", en relación con un supuesto 'hackeo' de teléfonos con el software Pegasus.

En el texto, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras informó a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón de que la invasión de Ceuta fue "guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto del migratorio".

Además, ha advertido en una entrevista en esRadio que Moncloa "ya ha empezado el proceso de echar la culpa a la Policía Nacional" por los hechos que tuvieron lugar en Ceuta y por el citado documento. Muñoz ha defendido al cuerpo diciendo que simplemente "han hecho un informe que le ha pedido una jueza de la Audiencia Nacional".

Ha afeado al Gobierno que en la frontera solo hubiera "cinco guardias civiles y cuatro buceadores", cuestionando que por qué no había más efectivos "si no es que quieres que pase lo que ha pasado".

Asimismo, ha defendido que, de llegar al Gobierno, se reforzarán las fronteras "siguiendo los pasos de los Cuerpos de Seguridad", en relación con las sugerencias y advertencias de distintos informes policiales y militares sobre la frontera española con África.

"Por lo tanto, si hasta ayer era importante que todos los españoles estuviéramos apoyando a nuestros compatriotas de Ceuta, hoy es urgente que todos vayamos a esas concentraciones", ha añadido en alusión a las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el PP.