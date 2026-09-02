Moncloa cree que el Rey no puede visitar Ceuta todavía por temor a que Marruecos cierre la frontera a las repatriaciones

Para los menores migrantes, la reagrupación familiar en Marruecos depende de que sus familiares los reclamen, algo que hasta ahora no ha ocurrido.

Se han habilitado nuevos espacios en Ceuta para alojar migrantes y facilitar su filiación y tramitación de expedientes, priorizando sacar a todos de la calle.

Desde el 30 de julio, más de 70.000 migrantes han cruzado desde Marruecos a Ceuta; el proceso de repatriación se prevé que dure al menos dos meses.

El Gobierno pospone la visita del Rey a Ceuta por temor a que Marruecos cierre la frontera y detenga las repatriaciones de migrantes.

La crisis en Ceuta, que se inició el pasado 30 de julio con la entrada de más de 70.000 migrantes desde Marruecos, se prolongará al menos otros dos meses, plazo mínimo para acabar con las repatriaciones, según la previsión del Gobierno.

El Ejecutivo concede especial importancia al hecho de que Marruecos haya aceptado mantener la frontera abierta para que puedan volver voluntariamente los migrantes que quieran hacerlo, algo insólito en cualquier línea fronteriza del mundo.

Por eso, Moncloa cree que la visita del Rey a Ceuta no puede producirse aún, por temor a que Marruecos decida cerrar esa frontera o dejar de colaborar en las repatriaciones.

Pedro Sánchez aseguró el lunes en la Cadena Ser que "la visita se hará", pero cuando se den las condiciones, es decir, cuando se supere la fase crítica en la que estamos en este momento.

Y es que, según los datos aportados por Ángel Víctor Torres, ministro y responsable del mando único, entre el día 10 de agosto y el lunes 31, 3.519 migrantes regresaron de manera voluntaria a Marruecos.

Moncloa recuerda que los trámites legales necesarios para llevar a cabo de forma personalizada las devoluciones requieren un largo proceso que, en todo caso, intentarán reducir aumentando los efectivos necesarios para realizarlos.

Hay unos plazos que cumplir con cada uno de ellos y, por eso, el Gobierno pidió este martes "paciencia" en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Las autoridades de Rabat, siempre según el Gobierno, están colaborando salvo en un asunto: no se hace cargo de los cadáveres rescatados del mar durante los días en los que se produjo el asalto, es decir, el 30 y el 31 de julio.

Fuentes del Gobierno explican que la intención es mantener el foco de la gestión en Ceuta y, una vez que Pedro Sánchez comparezca el jueves en el Congreso para dar cuenta de la crisis, iniciar la próxima semana la agenda prevista para el arranque del curso político.

El primer objetivo del Gobierno ahora es lograr que todos los migrantes estén cuanto antes bajo techo, para mejorar su situación y, sobre todo, porque es necesario para llevar a cabo las filiaciones necesarias para tramitar los expedientes de expulsión o, en su caso, de concesión de asilo.

Todos los expedientes necesitan un domicilio, que será el del lugar habilitado por las autoridades, por ejemplo, la litera asignada.

En esa situación de espera de culminación del trámite pueden transitar libremente en Ceuta, puesto que no tienen restringida su libertad.

El Gobierno asegura no tener el dato concreto de cuántos migrantes siguen en las calles de Ceuta sin tener lugar de acogida y, por tanto, sin ser filiados.

En estos momentos hay ya unos 1.800 bajo techo en Loma Margarita y eso ha permitido filiar a más de mil.

Los tiempos para la devolución

El Consejo de Ministros habilitó este martes diferentes lugares de Ceuta para albergar a los migrantes, con la estimación de que puedan estar todas las plazas listas en un plazo de varias semanas.

Habrá unas 3.400 plazas más en lugares acordados con la Ciudad de Ceuta, después de tiras y aflojas entre ambas administraciones por el rechazo del Gobierno de Juan Jesús Vivas a habilitar polideportivos.

Torres aseguró que se trabaja para llegar lo antes posible a 6.000 plazas y poder sacar a todos de las calles de Ceuta.

Una vez filiados, es decir, recopilados datos personales, se activa el expediente, con una entrevista personal de funcionarios de Extranjería para avalar los datos aportados.

A continuación es necesario hacer una valoración de cada caso y se les comunica si se les concede el asilo o si se deniega.

Los migrantes tienen posibilidad de recurrir con intervención de un abogado de oficio, lo que lleva un tiempo no inferior a un mes en el mejor de los casos.

El Gobierno da por hecho que a todos los marroquíes se les denegará el asilo y, por tanto, podrán ser devueltos a ese país. Sin embargo, hay otros que proceden de países como Sudán que están en guerra y para los que resulta más problemático el rechazo.

La vía para los menores

Para los menores hay otro carril. De su custodia se encargan los servicios sociales de Ceuta, que han recibido estas semanas del Gobierno primero 25 millones y ahora otros 60 para sufragar ese proceso.

En estos casos, las filiaciones se han producido en las comisarías y todos los que han querido han pasado ya por este trámite. Han sido unos 1.600 y es la ciudad quien tiene que ubicarlos. De esos, 1.129 han entrado a Ceuta en la entrada masiva de julio, por lo que aproximadamente 500 estaban ya en la ciudad. El Gobierno desconoce cuántos están en la calle todavía.

Hay además 360 niñas custodiadas por vecinos.

Es posible poner en marcha el proceso de reagrupamiento en Marruecos, es decir, de devolución de los menores a ese país, pero en este caso es preciso que los familiares al otro lado de la frontera los reclamen. El problema es que ninguno de ellos ha querido volver y, sobre todo, no han sido reclamados por ningún familiar hasta el momento.

Se da la circunstancia de que antes del 30 de julio estaban pendientes de respuesta de la familia en Marruecos unos 300 expedientes de menores que llegaron a Ceuta. Como no hay respuesta, no pueden ser repatriados.

El Gobierno tiene capacidad legal para distribuir en la Península a los menores, incluso aunque esté pendiente de resolución el expediente de reagrupación familiar. El Ejecutivo decide y son las comunidades las que deben acogerlos, según el cambio legal aprobado hace unos meses tras la negativa de las comunidades gobernadas por PP para acogerlos.