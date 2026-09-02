Marlaska solicita al director de la Policía la información publicada por El Español para poder "adoptar las decisiones oportunas" sobre la crisis

Las claves

Las claves Generado con IA El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha solicitado por carta al director general de la Policía Nacional información sobre la noticia publicada por EL ESPAÑOL. La noticia revela que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras informó a una magistrada de que la "invasión" de Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes bajo órdenes de agentes de paisano. Marlaska pide saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información para que el Gobierno pueda adoptar las decisiones necesarias sobre la crisis migratoria de Ceuta. El ministro insiste en la importancia de que estas informaciones sean trasladadas inmediatamente a los órganos competentes, independientemente de las investigaciones judiciales en curso.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha dirigido esta madrugada por carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, para saber desde cuándo disponía la Policía Nacional la información publicada por EL ESPAÑOL en la que se indica "que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha informado a la magistrada Tardón que la “invasión” de Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto del migratorio".



En la carta Grande-Marlaska le pide a Francisco Pardo: "Necesito saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información, absolutamente esencial para que, con independencia de las diligencias judiciales que puedan practicarse, yo, como ministro del Interior, pueda ejercer mi responsabilidad y, en definitiva, el Gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta, en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado".



Añade, en el escrito al que ha tenido acceso la Agencia EFE, que: "Se trataría de una información que, habiéndose declarado la situación de interés para la seguridad nacional prevista en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, debe ponerse inmediatamente a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, de la autoridad funcional designada por real decreto del presidente del Gobierno y de los demás órganos con competencias en este ámbito".

Ello, continúa el ministro del Interior en su misiva, "al margen de las actuaciones judiciales que puedan realizarse, que, de momento, se encuentran en un estadio incipiente y no pueden ser óbice para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado informen inmediatamente al Ministro del Interior, a quien corresponde ejercer el mando superior en materia de seguridad interior".



"Por ello -concluye Grande-Marlaska-, te agradeceré que me informes a la mayor brevedad sobre la veracidad de lo publicado y, en su caso, me hagas llegar la información de la que disponga sobre el particular la Policía Nacional, así como la que pueda conocer en lo sucesivo".