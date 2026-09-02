Feijóo pide que el Gobierno llame a consultas al embajador en Rabat y exige medidas en respuesta de la invasión

Feijóo reclama una respuesta diplomática inmediata y considera que la única salida es convocar elecciones ante la gestión del Gobierno.

Un informe policial sostiene que la entrada de 72.000 personas en Ceuta fue coordinada por fuerzas marroquíes y no fue un fenómeno migratorio espontáneo.

El líder del PP exige convocar a la embajadora de Marruecos y llamar a consultas al embajador español en Rabat como respuesta a la crisis.

Feijóo acusa al Gobierno de ocultar alertas sobre la desprotección de Ceuta antes de la entrada masiva del 30 y 31 de julio.

Alberto Núñez Feijóo ha acusado este miércoles a Pedro Sánchez de haber ocultado las alertas sobre la desprotección de Ceuta antes de la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. "El Gobierno lo sabía y lo tapó", ha sostenido el presidente del PP.

El jefe de la oposición también ha pedido al Gobierno que convoque a la embajadora marroquí, llame a consultas al embajador español en Rabat y ha exigido medidas en respuesta de la invasión.

Feijóo ha afirmado que el Ejecutivo recibió informes sobre los riesgos para la seguridad nacional y la integridad territorial. Ha asegurado que los ignoró "desde el presidente hasta el último de sus ministros".

🔴 Feijóo sobre la invasión en Ceuta: "La operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y todo parece indicar que también fue coordinada por Marruecos"



"La embajadora de Marruecos debe ser convocada de carácter inmediato para que dé explicaciones sobre las acciones… pic.twitter.com/1PCyPxd26f — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) September 2, 2026

El líder popular ha llevado esa acusación a su tercera visita a Ceuta desde el asalto a la ciudad autónoma de finales de julio, en este caso, para participar en los actos institucionales del Día de la Ciudad.

"Es evidente que el Gobierno, empezando por Sánchez, no está en condiciones de proteger la seguridad de la Nación", ha dicho Feijóo. El líder del PP situó la seguridad como "la obligación más importante de cualquier presidente".

"La única salida es convocar elecciones y devolver la voz al pueblo", ha añadido. El PP convierte así la crisis de Ceuta en un nuevo argumento para reclamar el adelanto electoral.

El informe a la juez

La intervención de Feijóo se basa en los datos de la exclusiva de este diario, desvelando el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, unidad de inteligencia de la Policía Nacional.

El documento fue enviado a la juez María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.

Según adelantó EL ESPAÑOL, el informe concluye que la entrada de cerca de 72.000 personas en Ceuta no fue espontánea. Los investigadores atribuyen la operación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes.

El CENIF detectó indicaciones de gendarmes marroquíes a los grupos concentrados en Castillejos. Esas personas habrían sido dirigidas hacia puntos concretos para acceder a la ciudad.

La Policía también sitúa en la zona del espigón de El Tarajal a individuos vestidos de paisano. Según el informe, supervisaban la operación y trasladaban instrucciones a agentes marroquíes.

El CENIF había avisado el 29 de julio de un "riesgo extremo" de accesos ilegales coordinados por mar. La alerta se refería a Ceuta y Melilla y anticipaba movimientos para el día siguiente.

La investigación policial aprecia que la dimensión migratoria sirvió como "cobertura formal".

El informe contradice la tesis de que la crisis respondió a un "fenómeno migratorio" espontáneo o a la acción de mafias. También desmiente la defensa que el Gobierno había hecho de Marruecos tras la entrada masiva.

El Ejecutivo había atribuido parte de los hechos a campañas de desinformación impulsadas desde Rusia, Israel y la "internacional ultraderechista". La investigación policial sitúa ahora la coordinación sobre el terreno en estructuras vinculadas a las fuerzas marroquíes.

Responder a Marruecos

Feijóo ha exigido una respuesta diplomática inmediata. "La operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y todo parece indicar que también fue coordinada por Marruecos", ha afirmado.

El presidente del PP ha reclamado que el Gobierno convoque "de manera urgente" a la embajadora de Marruecos en España para que dé explicaciones sobre las acciones de sus autoridades y para anunciarle "medidas de respuesta iniciales". También ha pedido llamar a consultas al embajador español en Rabat.

El objetivo, según el líder popular, debe ser evaluar "las medidas más adecuadas". Feijóo ha reclamado que España responda ante lo que presenta como una vulneración deliberada de la frontera nacional y europea.

"Las responsabilidades judiciales del Gobierno no van a quedar impunes", ha sostenido, asegurando que el PP "no va a parar en la defensa y dignidad de España y los españoles".

Feijóo ha cerrado con un llamamiento a los ciudadanos para movilizarse este miércoles por Ceuta. "Hoy se verá una nación unida, solidaria y dispuesta a apoyar a un pueblo que sufre", ha zanjado.