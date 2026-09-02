La Federación de Municipios de Madrid acusa al Gobierno de "boicotear y amedrentar" las concentraciones por Ceuta

La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid, Judit Piquet, en una entrevista en Telemadrid.

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Las claves Generado con IA La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid, Judit Piquet, acusa al Gobierno de boicotear y amedrentar las concentraciones en apoyo a Ceuta. Piquet asegura que las concentraciones convocadas frente a los ayuntamientos seguirán adelante y que no tienen carácter político ni ideológico. La alcaldesa de Alcalá de Henares critica la falta de claridad del delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, en la autorización de las protestas. El enfrentamiento entre Piquet y Martín Aguirre viene de antes, tras la polémica por el centro de migrantes en Alcalá y la petición de su cierre tras varios incidentes.

La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid, Judit Piquet, ha aseverado que las concentraciones en apoyo a Ceuta se mantendrán, pese al "boicot" del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre.

La también alcaldesa de Alcalá de Henares, ha respondido con rotundidad que "en absoluto" se suspenderán las concentraciones convocadas este miércoles a las 20 horas en las puertas de los ayuntamientos. Ha afirmado que Martín Aguirre respondió de una forma ambigua a la solicitud de permiso: "No la prohíbe, pero tampoco la autoriza".

Según ha relatado Piquet en una entrevista concedida a Telemadrid, "la intención [del delegado] es muy clara: llevarse su minutito de gloria y amedrentar y boicotear a todos los alcaldes que hemos hecho el llamamiento a todos nuestros vecinos para que se oiga en Ceuta una única voz".

Sobre la convocatoria frente a los consistorios ha asegurado que no son "nada político, nada ideológico" y se desarrollarán "de forma pacífica". Asimismo, ha llamado a movilizarse en un momento en el que "el Gobierno nos quiere amedrentar, nos quiere meter en casa y nos quiere meter miedo".

Piquet ha expresado que la intención de estos actos es mostrar apoyo a los vecinos ceutíes, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y al Ejército para que "vean que no están solos".

Asimismo, ha explicado que el procedimiento habitual es que se comuniquen los actos de este tipo a la delegación del Gobierno para que las autorice. En el proceso, "el silencio es positivo", ya que, si no hay una respuesta donde se explicite la prohibición, se considera una autorización.

Francisco Martín Aguirre, a quien Piquet afea su falta de comunicación con la federación, no respondió en un primer momento, para después hacerlo de una forma poco clara, según comenta la presidenta.

"Ha sido una manera de hacer el ridículo muy propia del delegado del Gobierno", ha apostillado, para finalizar su intervención lanzando una pregunta a Martín Aguirre: "¿Esas concentraciones paralelas que han convocado los alcaldes socialistas a las doce de la mañana, que van a ser minoritarias, las ha prohibido?".

El centro de migrantes de Alcalá

No es el primer encontronazo entre el delegado del Gobierno y la alcaldesa. En julio de 2025, Piquet criticaba la actitud de Martín Aguirre, quien acudía a la ciudad "a insultar" y llamar "racistas" a las autoridades municipales y a la Comunidad de Madrid por la polémica en torno a la violación de una joven por parte de un menor migrante.

La agresión por parte de uno de los residentes del centro de acogida de menores no acompañados causó el malestar en parte de la población, la cual sentía inseguridad y se manifestó en las calles en contra de dicho espacio.

El Gobierno respondió que desde finales de 2023, los residentes del centro habían cometido 16 delitos, datos que Piquet puso en duda. La primera edil denunció que se trataba a aquellos que mostraban su desaprobación con este acto como xenófobos.

El Consistorio de Alcalá acabó reprobando al delegado y exigiendo al Ejecutivo que cerrara las instalaciones, hecho que nunca se produjo.