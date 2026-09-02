Conmoción en el Gobierno al desmontar la Policía la versión exculpatoria de Marruecos que hizo Sánchez el lunes

El documento policial relaciona la operación con la reivindicación territorial de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y cuestiona la gestión de la información por parte de Moncloa.

El Gobierno defendía hasta ahora que no había indicios de participación de Marruecos y vinculaba la crisis a bulos, mafias y la posible influencia de Rusia e Israel.

El informe, remitido a la juez María Tardón, sostiene que gendarmes marroquíes guiaron la invasión bajo órdenes de agentes de paisano y con un objetivo distinto al migratorio.

Un informe de la Policía Nacional atribuye a agentes marroquíes la organización de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, contradiciendo la versión oficial del Gobierno.

Conmoción en el Gobierno por un informe de la Policía Nacional que atribuye a agentes marroquíes la organización de la entrada masiva de migrantes en Ceuta y que pone en cuestión el relato que Moncloa ha mantenido durante todo el mes sobre el papel de Rabat en la crisis.

Pedro Sánchez defendió este mismo lunes que "no hay ninguna información de Inteligencia que alumbre alguna duda sobre la participación" de Marruecos en la invasión.

La versión del Ejecutivo vinculaba lo ocurrido a los bulos difundidos en redes sociales, a las mafias y al supuesto papel en la sombra de Rusia e Israel.

Pero el informe policial entregado a la juez María Tardón de la Audiencia Nacional y adelantado en exclusiva por EL ESPAÑOL apunta en una dirección muy distinta: señala directamente a agentes marroquíes como parte de la operación.

El documento, elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, sostiene que la entrada fue guiada por gendarmes marroquíes.

Estos agentes, según la investigación, actuaban a las órdenes de miembros de las fuerzas marroquíes vestidos de paisano y con un objetivo distinto del puramente migratorio.

La primera reacción del Gobierno llegó anoche, horas después de que este periódico publicara la información. En una carta, Fernando Grande-Marlaska pidió al director general de la Policía, Francisco Pardo, que verificara "a la mayor brevedad" la existencia de ese documento.

El ministro quiere saber desde cuándo disponía la Policía de esa investigación. Y considera "esencial" aclararlo porque, de ser cierto, esa información debería haberse puesto inmediatamente en conocimiento de los órganos responsables de la seguridad nacional.

¿Cómo pudo una investigación policial que apunta a Marruecos no llegar a la cúpula de Interior? Eso es precisamente lo que se ha preguntado otro ministro, Ernest Urtasun.

El responsable de Cultura, de Sumar, ha insistido en declaraciones a TVE que, "más allá de este informe policial", es de "sentido común" decir que Marruecos tiene "alguna responsabilidad por acción u omisión en esta crisis".

Su compañera y ministra de Sanidad, Mónica García, en una entrevista en RNE, ha ido en la misma línea: "En caso de ser verdad, es grave e implicaría la participación de Marruecos".

La titular de Sanidad sostiene que Moncloa debería exigir explicaciones a Rabat y adoptar medidas diplomáticas.

El más prudente sobre el informe ha sido Ángel Víctor Torres, responsable del Mando Único para la crisis. También en los micrófonos de RNE ha pedido no hacer "conjeturas" hasta tener el informe sobre la mesa.

En cuanto a si se pedirían explicaciones a Marruecos, Torres ha dicho que "lógicamente habría una responsabilidad, y el Gobierno español nunca la ha desdeñado, al contrario, ha sido absolutamente claro".

Tan claro que apenas 24 horas antes, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aseguraba que "no existe ninguna evidencia, ningún informe, ningún indicio" de que Rabat participara en lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

Qué dice el informe

En su informe, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras comunica a la juez María Tardón que la invasión de Ceuta fue "un proceso planificado para colapsar el sistema de control fronterizo y eliminar la capacidad de respuesta de España".

El informe añade que el perfil de quienes entraron fue diferente en las dos fases del incidente y que agentes marroquíes "monitorizaron la ejecución en el terreno".

Y va más allá: vincula estrechamente la operación con la reivindicación territorial de Rabat sobre Ceuta y Melilla.

Tardón había solicitado el pasado 3 de agosto a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras un informe para determinar si la crisis respondía a la acción concertada de un grupo criminal.