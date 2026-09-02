Ceuta resquebraja al PSOE municipal: decenas de alcaldes se desmarcan de Sánchez para no pagar su desgaste en mayo

El presidente Pedro Sánchez insiste en agotar la legislatura y minimiza las voces críticas dentro del partido, defendiendo que el resultado de las generales fue mejor que el de las municipales.

La decisión de los alcaldes refleja su temor a que el desgaste del Gobierno central afecte negativamente en las elecciones municipales y autonómicas de 2027.

Las concentraciones han sido convocadas por la FEMP en numerosos municipios, principalmente andaluces, pero también en León, Extremadura, Comunidad Valenciana y Canarias.

Decenas de alcaldes socialistas han desobedecido a Ferraz y se han sumado a los actos de apoyo a Ceuta, pese a la prohibición de la dirección federal del PSOE.

La crisis de Ceuta ha abierto una grieta en el PSOE municipal a menos de nueve meses de las elecciones de mayo de 2027.

Decenas de alcaldes socialistas han decidido hacer caso omiso de la orden de Ferraz de no participar en las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y han optado por salir a la calle en apoyo de la ciudad autónoma.

La FEMP, que representa a los 8.132 municipios españoles y preside la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo (PP), ha convocado para este miércoles, con motivo del Día de Ceuta, concentraciones simultáneas a las 20.00 horas a las puertas de los ayuntamientos bajo el lema "Ceuta no está sola".

Para Ferraz, se trata de una iniciativa "partidista" y "unilateral" del PP. De hecho, la dirección federal del PSOE pidió expresamente a sus cargos públicos que no participaran.

Pero, al menos a última hora de este martes, más de una treintena de regidores socialistas han optado por participar en las concentraciones de la FEMP o por organizar actos propios de solidaridad con Ceuta.

La primera en hacerlo fue la alcaldesa de Espartinas (Sevilla). Su decisión desencadenó un efecto contagio.

En Cádiz, se han sumado Chiclana de la Frontera, Grazalema, Espera y Vejer de la Frontera, y hasta Jimena de la Frontera, gobernada por IU.

En Huelva, Moguer mantiene la concentración de las 20.00 horas, y los municipios de Bonares, Santa Olalla del Cala, Fuenteheridos y Aracena han optado por actos propios o alternativos.

La movilización se extiende por Córdoba, con Baena, Adamuz, Villafranca de Córdoba y Benamejí; por Granada, con Armilla, Maracena e Íllora; y por Málaga, con Alfarnate, Sedella y Monda. En Jaén, Úbeda celebró este martes un acto de apoyo a Ceuta, mientras en Almería se han sumado Cuevas del Almanzora, Viator y Antas.

Fuera de Andalucía, el alcalde de León, José Antonio Díez, ha confirmado su asistencia y ha apelado a la "altura de Estado" frente al partidismo. Es, con diferencia, el municipio de mayor población entre los díscolos.

También en Extremadura se han desmarcado Mérida y Almendralejo, ambos con actos a las 12.00 horas. En la Comunidad Valenciana, Sagunto y Gandía harán lo propio al mediodía. En la provincia de Alicante, Novelda, Sax y Monforte del Cid también se suman.

La lista se completa también con municipios canarios, como Tacoronte, en Tenerife, gobernado por la socialista Sandra Izquierdo.

"Versos libres"

Estos movimientos de desoír a Ferraz y convertirse en "versos libres", como los ha llegado a calificar la portavoz de la Ejecutiva, Montse Mínguez, pueden interpretarse como una forma de marcar distancias con Sánchez y con la dirección del partido.

Sobre todo porque sobre estos alcaldes pesa la experiencia de 2023, cuando las elecciones municipales y autonómicas quedaron muy condicionadas por la política nacional. El resultado fue un fuerte avance del PP, mientras los socialistas perdieron poder territorial.

Ahora, con las municipales y autonómicas de mayo de 2027 en el horizonte, algunas "voces" —"minoritarias", según Sánchez— han advertido precisamente contra la posibilidad de que vuelva a producirse esa contaminación entre la política nacional y las elecciones locales.

Una de esas voces es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha defendido en más de una ocasión que las generales se celebren antes de las municipales y autonómicas para evitar ese "efecto arrastre" y que los alcaldes y presidentes autonómicos tengan que pagar en las urnas el desgaste del Gobierno central.

Este mismo lunes, en su primera entrevista del nuevo curso político que arranca, Sánchez respondió a esas "voces" de "esos queridos compañeros, muy queridos, por supuesto", sin mencionar expresamente a Page, con ironía y entre risas.

El presidente trató de desmontar el argumento de esos dirigentes socialistas apelando precisamente al precedente de 2023... pero en sentido contrario: el PSOE obtuvo en las generales de julio un resultado mejor que en las autonómicas y municipales celebradas apenas dos meses antes.

Y, en esa entrevista, confirmó que su intención es "agotar la legislatura", es decir, que las generales podrían ser en verano. "Si me preguntan van a ser en julio, tal día, ya entramos en un territorio en el que puede haber adelantos técnicos o no", dijo.

Los alcaldes ahora están tomando nota.