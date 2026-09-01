Rusia pide a España pruebas sobre su implicación en la campaña de desinformación en la crisis migratoria de Ceuta

Las claves

Las claves Generado con IA Rusia exige a España que presente pruebas sobre su supuesta implicación en la campaña de desinformación relacionada con la crisis migratoria en Ceuta. El presidente Pedro Sánchez señaló a Rusia, Israel y una internacional ultraderechista como responsables de difundir bulos en redes sociales que habrían provocado la llegada masiva de migrantes. La Unión Europea confirmó la amplificación de noticias falsas por parte de canales rusos a partir del 30 de julio, pero no los considera el detonante de la crisis. El Gobierno español detectó actividad inusual en redes sociales incitando a la entrada en Ceuta, con mensajes originados en lugares como Kosovo, Rusia o Estados Unidos.

El Ministerio de Exteriores ruso exige al Gobierno español que aporte las pruebas que tenga sobre la supuesta implicación de Moscú en la campaña de desinformación que habría provocado la llegada masiva de migrantes a Ceuta entre el 30 y el 31 de julio, según el Ejecutivo.

"Cuando hay acusaciones, debe haber hechos concretos que después requieren verificación. Y sólo después de esto se puede hablar sobre una acusación que, de alguna forma, pueda ser tomada en serio", ha comunicado la portavoz de Exteriores, María Zajárova, en una rueda de prensa, según informa la agencia Interfax.

Estas declaraciones llegan después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntara a "bulos y desinformación" sobre la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente compartidas en redes sociales "asociadas tanto a Rusia como a Israel y a una Internacional ultraderechista" como detonante de la crisis.

El presidente aseguró que estas naciones "utilizan siempre la migración, no solamente para atacar a España sino también a Europa".

Sánchez insistió en que esta "deformación" de la sentencia habría servido a "organizaciones criminales" y mafias para provocar el cruce masivo de unas 80.000 personas a Ceuta de forma irregular. El jefe del Gobierno señaló directamente a Rusia e Israel, pero exculpó a Marruecos de toda responsabilidad en la crisis por su "cooperación" en varias materias, como el terrorismo o la migración.

Palabras que parecen estar derivando en una crisis diplomática entre Moncloa y el Kremlin y que ya fueron respondidas por Tel Aviv.

Injerencia rusa

Por otro lado, la Unión Europea advirtió de que Rusia había amplificado el alcance de las noticias falsas sobre Ceuta, pero concluyeron que no se podía decir que fueran el detonante de este episodio.

El portavoz de la Comisión Europea, Guillaume Mercier, confirmó que se había comprobado la injerencia rusa, pero nunca antes del 30 de julio, fecha del asalto.

"Hemos observado la presencia de información y de canales de manipulación, rusos en particular, que han estado instando a la reacción en varias plataformas online comenzando el 30 de julio", explicaba Mercier. Antes de esa fecha, aclaraba, "no se había observado esta actividad".

Según reveló EL ESPAÑOL, el Gobierno de España detectó "una actividad inusual en redes sociales incitando a la entrada en Ceuta", con "mensajes procedentes de lugares como Kosovo, Rusia o Estados Unidos". El informe de la UE apunta sin embargo a que la injerencia comenzó cuando estos llamamientos ya habían cumplido su objetivo.

En su comparecencia, Mercier subrayaba que la "instrumentalización de las redes de tráfico humano", en palabras del comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, y la campaña de desinformación para desestabilizar aprovechando la crisis eran dos fenómenos independientes que se investigaban de forma separada.

"La Comisión deja en manos de España investigar la explotación de la crisis migratoria que puedan estar realizando los traficantes de seres humanos y los contrabandistas", anunciaba el portavoz. Añadía que monitorizaban la situación para prevenir la potencial nueva convocatoria de asalto para el 15 de agosto, que finalmente no se produjo.