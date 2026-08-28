Dos ministros agitan el fantasma de los "tanques" y "disparos" para desacreditar a la oposición sobre Ceuta

Las claves

Las claves Generado con IA Dos ministros acusan al PP y Vox de proponer medidas extremas contra los inmigrantes en Ceuta, mencionando "tanques" y "disparos". El Gobierno defiende su gestión humanitaria frente a las críticas de la oposición, que lo acusa de inacción y de dejar a Ceuta en una situación crítica. Rebeca Torró, del PSOE, atribuye episodios de violencia en Ceuta a la visita de José María Aznar y a los discursos de PP y Vox. La oposición exige explicaciones por la entrada masiva de inmigrantes y la respuesta del Ejecutivo, mientras el Gobierno niega cualquier implicación de Marruecos en los hechos.

Mientras crece la tensión social en Ceuta, debido a la pasividad del Gobierno, dos ministros acusaron este jueves al PP y Vox de querer hacer frente a los inmigrantes con "tanques" y "disparos".

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, atribuyó los episodios de violencia que han comenzado a producirse en Ceuta a la visita del expresidente José María Aznar, al que calificó como un "señor de la guerra".

Tras dejar que la situación se enquiste durante un mes, el PSOE fabrica así el relato según el cual PP y Vox están inflamando la situación en Ceuta, con sus "discursos de odio", y serán los responsables si se produce una escalada.

Durante su comparecencia en el Congreso, la ministra de Sanidad, Mónica García, contrapuso este jueves la defensa de los "derechos humanos" del Gobierno con los discursos "xenófobos" del PP y Vox.

"¿Cree que hay que abandonar a los migrantes, echarlos, expulsarlos?", dijo dirigiéndose a los diputados de Vox, "¿o que tenemos que defendernos con tanques? Nosotros nos defendemos con derechos humanos, evidencia científica y servidores públicos".

Como hizo durante su breve visita a Ceuta, García consideró que es "falso y xenófobo" vincular la inmigración con las enfermedades.

"Los migrantes no traen enfermedades", recalcó la ministra de Sanidad, "la tuberculosis, la sarna y la varicela existen en España. Las condiciones de hacinamiento son las que condicionan que los migrantes enfermen", denunció.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, tiró del mismo argumentario durante su comparecencia de este jueves ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional.

"Imagine que, en 2031 o 2035, PP y Vox consiguen una mayoría parlamentaria" para gobernar, dijo Bolaños dirigiéndose a la diputada de Vox Pepa Millán, "¿cómo gestionarían esta crisis? ¿Ordenarían al ejército disparar contra las personas que pasan la frontera española?"

Frente a esa actitud violenta, Bolaños asoció la respuesta que está dando el Gobierno con la "mirada humanitaria" del Papa León XIV .

🔴 Bolaños le pregunta a Vox cómo gestionaría "esta crisis humanitaria": "¿Ordenarían al ejército disparar contra las personas que pasan a la frontera española?" pic.twitter.com/3Elx97Ke30 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) August 27, 2026

Porque el objetivo del Gobierno, señaló, es "tratar con dignidad y respeto" a los inmigrantes que aún permanecen en Ceuta, "atendiendo sus necesidades básicas de higiene, alimentación y salud".

Todos los grupos de la oposición reprocharon a Bolaños que el presidente Pedro Sánchez esperara a terminar sus vacaciones en La Mareta para aprobar la declaración de emergencia y asignar el mando único al ministro Ángel Víctor Torres.

Casi un mes después del asalto a Ceuta por parte de 80.000 inmigrantes irregulares, Bolaños no fue capaz de precisar cuántos de ellos siguen aún en la ciudad autónoma, ni cuántos menores hay entre ellos.

Félix Bolaños reprendió a la portavoz popular Cuca Gamarra y al diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal por "faltar al respeto a Marruecos sin ninguna prueba", con "insidias y sospechas".

El Gobierno niega rotundamente que Marruecos organizara la entrada masiva en Ceuta y pide respeto diplomático

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado en el Congreso de los Diputados que no existe «ninguna evidencia» de que las autoridades de Marruecos hayan… pic.twitter.com/v4VN03SmRF — Assahifa en Español (@AssahifaEspana) August 27, 2026

Porque, aseveró el ministro, "no hay ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o impulsado la entrada masiva de personas" que se produjo el 30 de julio en Ceuta.

La portavoz del PP en la comisión, Cuca Gamarra, sí señaló a Marruecos como el país que "consintió o alentó esta invasión".

Y denunció que "Ceuta se ha convertido en el agujero negro de las libertades y derechos fundamentales de nuestro país", debido a la inacción del Gobierno.

Después de que se produjera la entrada masiva de más de 70.000 personas en Ceuta, describió, el presidente Pedro Sánchez tuvo el "cuajo de hacer la maleta e irse a la playa, así han reaccionado"

Por su parte, la diputada de Vox Pepa Millán acusó al Gobierno de haber "eliminado el Estado de Derecho en Ceuta".

A su juicio, el Ejecutivo busca "inocular el derrotismo en los españoles" y "un estallido social para claudicar ante Marruecos".

Tanto Gamarra como Pepa Millán pidieron explicaciones a Bolaños sobre la emboscada que sufrió un convoy militar en la noche del jueves: fue apedreado por inmigrantes y cuatro militares españoles resultaron heridos.

Sin embargo, el ministro Bolaños evitó mencionar este episodio en sus réplicas.

En varios mensajes en las redes sociales, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, atribuyó los episodios de violencia de Ceuta a la visita del expresidente José María Aznar.

"El señor de la guerra, que nunca visitó Ceuta como presidente, ha ido hoy hasta allí para avivar el conflicto, arañar votos y marcarle el camino a Feijóo", escribió Torró en redes.

Doctrina Irak, Perejil y Prestige es lo que propone el PP para los ceutíes.



El señor de la guerra, que nunca visitó Ceuta como presidente, ha ido hoy hasta allí para avivar el conflicto, arañar votos y marcarle el camino a Feijóo.



Frente al uso partidista de la crisis por el… — Rebeca Torró/❤️ (@Rebeca_Torro) August 27, 2026

"Frente al uso partidista de la crisis por el PP", añadió, "vamos a seguir trabajando hasta devolver la normalidad a los ceutíes".

Más tarde, la número 3 del PSOE publicó la noticia del tumulto producido en la ciudad autónoma, en el que un grupo de ceutíes intentó paralizar el reparto de comida a los inmigrantes por parte de Cruz Roja.

"Esta es la dolorosa consecuencia del ambiente de odio que el PP y Vox se han encargado de generar", escribió la secretaria de Organización del PSOE.

Se trata, insistió, del "resultado de la visita de Aznar a Ceuta hoy: más deshumanización, al punto de tratar de impedir comida y agua a quienes lo necesitan".

Esta es la dolorosa consecuencia del ambiente de odio que el PP y Vox se han encargado de generar.



El resultado de la visita de Aznar a Ceuta hoy: más deshumanización, al punto de tratar de impedir comida y agua a quienes lo necesitan.



La mayoría de los españoles no somos esto. https://t.co/R6ZIMbOyVv — Rebeca Torró/❤️ (@Rebeca_Torro) August 27, 2026

El expresidente Aznar fue recibido este jueves por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en la sede del Gobierno autónomo de la ciudad.

Aznar reclamó una política exterior que "no deje a España aislada, a merced de cualquier extorsión, y sin aliados con los que contar en las crisis".

Y lanzó una crítica apenas velada a la gestión del Gobierno, al advertir de que "la soberanía nacional no tiene vacaciones: una vez agredida, solo cabe restaurarla. Pero defender la integridad nacional no es inventarse un relato".

Aznar recalcó que "quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional".

Y reprochó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que parezca más preocupado de "lo que se piense o se diga al otro lado de la frontera", que de "lo que piensan y sienten los ceutíes".