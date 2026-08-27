Bolaños pide no "faltar al respeto a Marruecos": "No hay evidencias de que haya liderado o impulsado la entrada masiva"

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, este jueves en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Félix Bolaños defiende que no hay evidencias de que Marruecos haya impulsado la entrada masiva de personas en Ceuta el 30 de julio. El ministro pide a la oposición que no lance ataques ni insinuaciones sin pruebas contra el Reino de Marruecos. Bolaños asegura que el Gobierno no tenía información anticipada sobre el volumen de personas que entrarían en Ceuta. La prioridad del Gobierno es la repatriación y reagrupamiento familiar de los inmigrantes, garantizando sus derechos humanos.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha recalcado este jueves en la Comisión de Seguridad Nacional de las Cortes que "no hay ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o impulsado la entrada masiva de personas el 30 de julio" en Ceuta.

En consecuencia, ha pedido a la portavoz del PP en la Comisión, Cuca Gamarra, que deje de "lanzar insinuaciones y ataques al Reino de Marruecos", basadas en "bulos y afirmaciones que no tienen ninguna prueba".

En un tono similar, Bolaños también ha pedido al diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal que deje de "faltar al respeto a Marruecos sin ninguna prueba", con "insidias y sospechas" sobre "un país con el que hay que cooperar y tener buenas relaciones de vecindad".

Y ha recomendado al diputado de ERC que haga "un curso avanzado de diplomacia básica".

Bolaños ha tomado partido por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su pugna con la titular de Defensa, Margarita Robles, sobre la información que pudo facilitar el CNI en las horas previas.

Al respecto, Bolaños ha insistido en que el Gobierno "no tenía información ni precisa ni anticipada de la magnitud de las personas que iban a entrar en Ceuta" el 30 de julio.

Durante su comparecencia, ha respondido a las críticas de varios grupos sobre la decisión de Pedro Sánchez de demorar la declaración de emergencia y el nombramiento de un mando único hasta el pasado martes, tras acabar sus vacaciones en el palacio de La Mareta.

Según ha explicado, Sánchez estuvo permanentemente conectado por teléfono y dando "órdenes" sobre su situación en Ceuta, desde su residencia de vacaciones.

"Ustedes cree que cuando no estamos en Madrid no estamos trabajando", ha explicado en tono didáctico, pero ha habido "horas de trabajo, de lecturas de informes que hemos tenido todos los ministros, conversaciones del presidente del Gobierno... No desconectas ni un día".

El ministro de Presidencia no ha facilitado ninguna cifra sobre los expedientes de devolución que ya ha tramitado la Policía, y el resto de grupos tampoco le ha preguntado al respecto.

Pero ha pedido "tener la mirada humanitaria" del Papa León XIV para entender que hay que "tratar con dignidad y respeto" a los inmigrantes que aún permanecen en Ceuta, "atendiendo sus necesidades básicas de higiene, alimentación y salud".

La prioridad del Gobierno, ha señalado Bolaños, es "la repatriación y reagrupamiento familiar garantizando sus derechos humanos, tanto de los adultos como los menores, para que puedan volver a Marruecos". No se ha fijado ningún plazo para conseguirlo.

Bolaños ha informado de que, entre el 1 y el 27 de agosto, en Ceuta se han tramitado 595, lo que supone un aumento de sólo el 4,2% respecto al mismo mes de 2025.

Aunque ha reconocido que todavía no s eha reforzado la plantilla de jueves en la comunidad autónoma.

Según ha relatado, el 31 de julio su Ministerio se dirigió al CGPJ para informarle de que el Gobierno "autorizará y financiará de forma inmediata" cualquier refuerzo que proponga junto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

"Todavía no hemos recibido la petición oficial de refuerzos", ha comentado, "creo que la recibiremos esta semana y la autorizaremos en cuestión de horas".

El Ministerio sí ha reforzado ya la plantilla de "funcionarios, letrados de la administración de justicia, personal de auxilio judicial y Fiscalía, muy importante en todos los procedimientos, sobre todo en los que afectan a menores", ha precisado.

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