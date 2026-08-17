Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es el último miembro del Gobierno de Pedro Sánchez en visitar Ceuta tras la llegada masiva de migrantes entre el 30 y el 31 de julio. Se reúne con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, para hablar sobre la situación en la que se encuentra la ciudad autónoma.
-
Sánchez preside este lunes una reunión telemática con varios de sus ministros para analizar la situación en Ceuta
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a presidir este lunes una reunión por videoconferencia con varios ministros de su gabinete para abordar la situación actual en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes.
La reunión telemática tendrá lugar a las 09.00 horas y en ella participarán las carteras de Economía, Cuerpo; Exteriores, Albares; Defensa, Robles; Interior, Grande-Marlaska; Política Territorial, Torres; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Saiz, y Juventud e Infancia, Rego.
Esta será la segunda vez que Sánchez se reúne con sus ministros de forma telemática para analizar la situación en la ciudad autónoma, donde entraron de forma masiva unas 72.000 personas entre el 30 y el 31 de julio, según datos del Gobierno central.
-
Elma Saiz visita este lunes Ceuta para abordar con Vivas la situación humanitaria tras la entrada masiva de migrantes
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, visita este lunes Ceuta para abordar con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, la situación humanitaria tras la entrada masiva de migrantes de forma irregular el 30 y 31 de julio.
Según ha avanzado el departamento que dirige Saiz, la ministra se reunirá a las 10:30 horas con Vivas en el Palacio de la Asamblea y, posteriormente, está previsto que atienda a los medios de comunicación en la delegación de Gobierno de Ceuta, a las 11:45 horas.
El Gobierno cifra en 72.000 el número de personas que entraron de forma irregular el 30 y 31 de julio a la ciudad autónoma. No obstante, afirma que "en cuestión de 24 a 48 horas la mayoría regresaron".