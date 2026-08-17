El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a presidir este lunes una reunión por videoconferencia con varios ministros de su gabinete para abordar la situación actual en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes.

La reunión telemática tendrá lugar a las 09.00 horas y en ella participarán las carteras de Economía, Cuerpo; Exteriores, Albares; Defensa, Robles; Interior, Grande-Marlaska; Política Territorial, Torres; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Saiz, y Juventud e Infancia, Rego.

Esta será la segunda vez que Sánchez se reúne con sus ministros de forma telemática para analizar la situación en la ciudad autónoma, donde entraron de forma masiva unas 72.000 personas entre el 30 y el 31 de julio, según datos del Gobierno central.