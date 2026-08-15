Las autoridades españolas y las marroquíes han reforzado ambos lados de la frontera con el despliegue de fuerzas de seguridad ante el llamamiento a través de redes sociales para una nueva entrada masiva de migrantes este sábado en Ceuta, mientras en la ciudad autónoma permanecen al menos cinco mil personas que entraron de forma irregular los días 30 y 31 de julio.

Grupos aislados de migrantes, en un su mayoría jóvenes, tratan de llegar a la frontera con Ceuta con la esperanza de cruzar a España pese a las advertencias de Madrid y Rabat de que no podrán quedarse en territorio español tras la crisis desatada el día 30, cuando un cruce masivo dejó al menos 141 muertos según organizaciones humanitarias.