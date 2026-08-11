Albares dice, 12 días después, que Marruecos está dispuesto a "retornar inmediatamente" a los invasores de Ceuta

Las claves

Las claves Generado con IA Marruecos ha mostrado su disposición a retornar de inmediato a los inmigrantes que entraron en Ceuta de forma irregular tras el salto a la valla del 30 de julio. El presidente de Ceuta reclama al Gobierno español que acelere las expulsiones y refuerce la frontera para evitar nuevas entradas masivas. El ministro Albares destaca la cooperación con Marruecos y asegura que se trabaja para evitar la desinformación que incentiva las entradas irregulares. Albares advierte a los inmigrantes de que no podrán quedarse indefinidamente en Ceuta o Melilla ni acceder a la península, y subraya el control fronterizo especial de ambas ciudades.

"Mi homólogo marroquí me ha ofrecido su total disposición a retornar a todas esas personas inmediatamente", ha dicho José Manuel Albares desde Ceuta tras mantener una reunión de coordinación con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

El ministro de Exteriores se refería así a la devolución de los inmigrantes que aún quedan en Ceuta tras el salto a la valla del pasado 30 de julio. Han transcurrido ya 12 días desde que se produjo la invasión migratoria.

Vivas le ha reprochado a Albares que miles de inmigrantes siguen circulando por las calles de la ciudad, por eso el ministro ha asegurado en su comparecencia que "trabajamos para acelerar el retorno a Marruecos de las personas que han entrado irregularmente y todavía no han vuelto".

Declaraciones de José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores.

El presidente de Ceuta ha reclamado al Gobierno que acelere al máximo la devolución a Marruecos de los cerca de 10.000 migrantes que, según sus cálculos, permanecen en la ciudad y ha exigido un refuerzo inmediato de la frontera para evitar una nueva entrada masiva.

"Para proteger los intereses de Ceuta, de España y de Europa, mantengo el diálogo con Marruecos y el trabajo diplomático conjunto", ha asegurado el ministro. Y ha insistido: "Hablo con mi homólogo marroquí todos los días".

Tras reunirse con Albares, Vivas ha considerado "positivo" que Marruecos esté dispuesto a facilitar el retorno, aunque ha advertido de que el Gobierno no le ha ofrecido ningún plazo concreto para completar las devoluciones.

A juicio de Vivas, ahora corresponde al Gobierno de la nación poner en marcha "las iniciativas legislativas que sean necesarias" y dotar de medios suficientes a los servicios de extranjería, los juzgados, la Fiscalía, los forenses y la Policía especializada para tramitar con carácter urgente los expedientes de expulsión.

"Nos tenemos que tomar esto como una urgencia nacional", ha reclamado Vivas en declaraciones recogidas por Efe, y también ha señalado que el dispositivo debería funcionar "todas las horas del día que sean necesarias", incluidos fines de semana.

Albares elogia a Marruecos

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha destacado la voluntad de Marruecos para la devolución "inmediata" y sin contrapartidas de todos los inmigrantes que cruzaron o quieran cruzar la frontera de España en Ceuta de manera irregular.

Albares ha apuntado a la desinformación difundida en redes sociales como uno de los elementos que desencadenaron la entrada masiva de personas en Ceuta, y ha anunciado que el Gobierno y la Comisión Europea trabajan con las plataformas digitales para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

En este sentido, también ha destacado el espacio de la web del Ministerio denominado 'Exteriores explica', donde se recogen los hechos y se desmontan las informaciones falsas relacionadas con la entrada irregular en las dos ciudades autónomas.

Espacio Schengen

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla "garantizan absolutamente" la integridad del espacio Schengen, ha asegurado Albares, que ha recordado que la suya es la primera visita a la ciudad de un ministro de Asuntos Exteriores español a Ceuta.

Ha señalado que Ceuta y Melilla han recibido la solidaridad de la mayoría de países de la Unión Europea pese a la respuesta de la "internacional reaccionaria" y sus "terminales en España y Europa".

"Esta es una frontera común" entre España y por tanto la Unión Europea y Marruecos, la cual hay que gestionar "conjuntamente", ha afirmado el ministro, quien ha definido al país vecino como un "socio fundamental".

El diálogo con Marruecos permitió la devolución "en un tiempo récord" de miles de personas que entraron irregularmente en Ceuta, ha insistido.

Posición de Italia

Albares ha atribuido la posición del Gobierno italiano a un posible "interés partidista" y ha recordado que Italia registra más entradas irregulares que España.

Ha considerado además "ínfimos" los movimientos secundarios de migrantes irregulares desde España hacia Italia, al situarlos por debajo del 1%, y ha rechazado las dudas expresadas desde Roma sobre la protección del espacio Schengen en Ceuta y Melilla.

"Estamos hablando no solamente de la frontera más compleja y más especial de Europa" sino del mundo porque delimita la Unión Europea con África, ha añadido el ministro.

Mensaje a los inmigrantes

Preguntado por el retorno de los menores no acompañados, Albares ha señalado que la posición marroquí también pasa por su regreso y ha destacado las declaraciones realizadas por el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, reclamando que estos menores vuelvan a Marruecos.

El ministro ha remarcado que la situación supone un escenario diferente al habitual en Europa, donde uno de los principales problemas para ejecutar las devoluciones es que los países de origen no cooperen.

En su comparecencia también se ha dirigido a los migrantes del continente africano y les ha advertido de que no entren de forma irregular en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla porque serán devueltos a sus lugares de origen.

"Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro, en una aventura abocada al fracaso", ha lanzado Albares, asegurando que los gobiernos de España y Marruecos trabajan conjuntamente y "van a ser devueltos".

"No van a poder alcanzar ni la península, ni el continente europeo, ni quedarse indefinidamente en Ceuta o en Melilla", ha indicado asegurando que la voluntad de los dos países vecinos es esa "y no la ha cambiado ninguna sentencia de ningún tribunal deformada en las redes sociales", ha apuntado a continuación.

De este modo, señala Europa Press, se refiere a la sentencia del pasado 8 de julio del Tribunal Supremo, que prohíbe las 'devoluciones en caliente' de los migrantes que llegan a nado a Ceuta y Melilla al considerar que no existe una frontera física, y que el Gobierno sitúa como causa principal de la entrada masiva.

En ese sentido ha recalcado que ambos territorios cuentan con un régimen de control único en Europa, con un doble filtro, primero un control en la frontera con Marruecos y después un segundo control del espacio Schengen para salir hacia la península Ibérica.