Con el temor de que la llegada masiva de migrantes a Ceuta de finales de julio se vuelva a repetir por la proliferación de convocatorias en redes sociales y con miles de no retornados vagando por la ciudad aún, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se reúne con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.
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El PP carga contra Sánchez por "envalentonar" a Italia pero no criticar a Marruecos
El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, ha criticado este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez se "envalentone" con Italia pero no con Marruecos, por la entrada masiva de más de 70.000 personas en Ceuta desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio.
"¿Por qué España se envalentona con Italia y no lo hace con el país de donde vinieron todos los inmigrantes y violentaron nuestras fronteras, que es Marruecos?", ha cuestionado Bendodo en una rueda de prensa en Barcelona, tras la imposición de controles fronterizos a Italia por parte de España como respuesta a la suspensión del espacio Schengen del gobierno de Giorgia Meloni.
"Sánchez no es capaz de solucionar la crisis interna en Ceuta y lo que ha hecho es abrir un conflicto diplomático con Italia", ha lamentado el dirigente del PP, que ha calificado de "error" las políticas del ejecutivo socialista que están, a su juicio, aislando "cada vez más" a España en Europa.
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Mónica García niega una crisis sanitaria en Ceuta y defiende que las ciudades autónomas tienen "más recursos que nunca"
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que la llegada masiva de migrantes a Ceuta "no ha supuesto una crisis sanitaria", al tiempo que ha defendido que las ciudades autónomas cuentan con "más recursos que nunca" y un presupuesto un 70% superior al 2018.
García ha detallado en una publicación en la red social 'X' que la llegada de migrantes el pasado 30 de julio "no ha producido la suspensión de ninguna actividad ordinaria ni ha interferido en la atención a los ciudadanos de Ceuta".
Tras diez días de la crisis migratoria, la evaluación de los servicios sanitarios en Ceuta es la siguiente:— Mónica García (@Monica_Garcia_G) August 10, 2026
- Desde el día 30 de julio se han incrementado las asistencias sanitarias a los migrantes. El primer día se registraron 1.149 asistencias y, desde entonces, se mantiene…
Según ha destacado, esta situación de normalidad se ha debido a la diferenciación de los circuitos y al refuerzo de los puntos de asistencia por parte del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y la Dirección Asistencial de Ceuta.
La titular de Sanidad ha precisado que el primer día se registraron 1.149 asistencias sanitarias a migrantes, que se han visto reducidas en los siguientes días hasta situarse, en la actualidad, en una media diaria de 350 asistencias en Atención Primaria.
Además, ha señalado que el Hospital de Ceuta cuenta con 175 camas, de las que en torno a 95 están ocupadas, 20 de ellas por migrantes.
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Ceuta cifra a los no retornados entre los 8.000 y los 11.000
El presidente ceutí ha afirmado que la cantidad de migrantes no retornados está entre los 8.000 y las 11.000 personas, un 12% de la población total de la ciudad autónoma.
Ha defendido que esta es la cantidad total de llegados en la crisis migratoria de 2021.
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Vivas, sobre la cantidad de menores migrantes en Ceuta: "No sabemos el número, muchos"
Juan Jesús Vivas ha afirmado que no se tiene una cifra exacta de menores migrantes en la ciudad: "No sabemos el número, muchos".
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Vivas pide al Gobierno un plan para recuperar la normalidad en Ceuta y el mando único
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha exigido en su reunión con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, un plan "para recuperar la normalidad en Ceuta" y un mando único por parte del Gobierno.
Esta hoja de ruta versaría en dos polos: la expulsión de "los que accedieron durante la invasión" y "devolver la vida a las calles", en sus palabras aún "inseguras".
Ha reseñado la necesidad de un espacio para "que actúe como un centro de internamiento de extranjeros", donde se encuentren "confinados". En este centro se podrían garantizar las "necesidades vitales cubiertas" y "agilizar los expedientes de expulsión".
Al encontrarse internados en este "centro de internamiento de extranjeros" las personas "tendrían restringida la libertad de movimiento", lo cual ha defendido que se debe hacer desde la administración central con su colaboración e "ideas".
Ha exigido al Ejecutivo que "asegure la frontera" de cara a una supuesta repetición del episodio de la llegada masiva de migrantes el 15 de agosto.
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Víctor Torres defiende que Vivas se "enfrentó" al PP por el reparto de menores
El ministro Ángel Víctor Torres ha defendido que el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, "apostó" por la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería con relación al reparto de menores.
"Lo defendió con ahínco, incluso se enfrentó a su organización política porque no lo apoyaba", ha afirmado Torres en relación a la negativa del PP al reparto de menores migrantes en sus comunidades autónomas.
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El Gobierno estima que hay unos 1.400 menores migrantes en Ceuta
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha cifrado la cantidad de menores migrantes en cerca de 1.400, aunque afirma que no se puede dar un número fijo.
Ha descrito la situación de los niños y jóvenes marroquíes no retornados como "no acorde con su vulnerabilidad" y ha aseverado que "el Estado no les va a dar la espalda".
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El Gobierno "priorizará el reagrupamiento familiar" de los menores migrantes en Ceuta
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha declarado tras su reunión con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que una de las "prioridades" actuales es la "reagrupación familiar" de los menores migrantes en Ceuta
Una tarea que "no es fácil, pero debe ser prioritaria", ha añadido.
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Vox asegura que el PP respalda que sus vicepresidentes no vayan a la comisión de los menores migrantes de Ceuta
Los vicepresidentes de Vox de Extremadura, Aragón y Castilla y León tienen el respaldo del PP en su decisión de no acudir a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia del 13 de agosto, que abordará la situación de los menores migrantes en Ceuta.
Fuentes del partido de Santiago Abascal han confirmado que el PP fue informado previamente de la intención de Óscar Fernández (Extremadura), Alejandro Nolasco (Aragón) y Carlos Pollán (Castilla y León) de "plantar" a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
Según han destacado, los pactos de coalición con el PP están "muy claros" y los tres vicepresidentes de Vox con competencias en materia de infancia están encontrando "plena lealtad" de los populares, quienes no han hecho "ni una sola declaración" en contra.
En una carta enviada a Rego el sábado, Fernández, Nolasco y Pollán le comunicaron su rechazo al traslado a sus territorios de los niños migrantes no acompañados que llegaron a Ceuta a finales de julio y su exigencia de que sean devueltos a Marruecos.
"La posición de Vox es clara: no vamos a aceptar ninguno", han advertido las fuentes convencidas de que el resto de comunidades deberían seguir sus pasos "por el bien de los niños y de España". Creen que el PP caerá en su "enésima incongruencia" si acuden a la reunión y aceptan acoger.
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El Senado convoca oficialmente a los ministros Marlaska, Robles y Albares a comparecer por Ceuta
El Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, ha convocado oficialmente las tres comisiones en las que deberán comparecer los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles y Exteriores, José Manuel Albares, para dar explicaciones sobre la crisis migratoria en Ceuta.
A través de un comunicado, el PP ha informado de que la Comisión de Interior tendrá lugar este miércoles 12 de agosto y en ella deberá comparecer Marlaska para informar de las actuaciones desarrolladas por su ministerio en Ceuta.
El jueves 13 de agosto tendrá lugar la Comisión de Defensa y a ella ha sido llamada Robles para informar de la misión encomendada a las Fuerzas Armadas en esta crisis.
Y el lunes 17 de agosto se celebrará la Comisión de Asuntos Exteriores en la que Albares deberá informar de la acción exterior en el marco de una crisis que ha afectado "gravemente" a la imagen de España en la Unión Europea y en el ámbito internacional, señala el PP.
El pasado viernes el presidente del Senado, Pedro Rollán, envió sendas cartas a los ministros advirtiéndoles de las consecuencias legales que se derivarían de no comparecer en la Cámara sin justificarlo debidamente.
Estos ministros, aparte del titular de Presidencia, Félix Bolaños, solicitaron comparecer a petición propia en el Congreso y lo harán la última semana de agosto.
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El PP afirma que Sánchez "ha creado un conflicto diplomático" en vez de "gestionar" la crisis en Ceuta
El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, ha afirmado con relación a los controles fronterizos para viajeros procedentes de Italia que "ha creado un conflicto diplomático", en vez de "gestionar" la crisis migratoria en Ceuta.
Sobre la instalación de una fábrica de coches eléctricos de China en las inmediaciones de la base militar de Ferrol ha declarado que corresponde al Gobierno analizar y aceptar su establecimiento y que no se les ha informado de nada relativo a la gestión.
Acerca de la situación judicial del núcleo familiar y político más cercano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Bendodo ha aseverado que "cualquier dirigente de cualquier país de nuestro entorno hubiera dimitido".
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IU defiende el control de pasajeros procedentes de Italia por "reciprocidad"
El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha defendido el control de pasajeros procedentes de Italia por "reciprocidad" después de que el gobierno italiano decidiera restablecer los controles fronterizos a los viajeros llegados de España tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta.
El dirigente de IU ha denominado la medida del Ejecutivo italiano como una suspensión "histérica" del Acuerdo Schengen en una "sobreactuación motivada por las necesidades" en clave interna de su primera ministra, Giorgia Meloni.
Por otra parte, Maíllo ha mostrado su apoyo a la comparecencia de ministros del Gobierno central por la crisis de Ceuta a finales de agosto en el Congreso y ha demandado que sean comparecencias "con rigor" y "transparencia máxima" en una explicación "casi monitorizada".
Ha vuelto a cuestionar su papel "cómplice" y valora como un "fracaso" del Centro Nacional de Inteligencia sus relaciones con Marruecos y las "amenazas" que pueden producirse en el futuro sobre Ceuta y Melilla y "a largo plazo con la anexión de las Islas Canarias".
Para finalizar, ha reiterado la petición de Sumar de sacar de la organización del Mundial 2030 a Marruecos, en la cual también participan España y Portugal.
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Defensa cancela los permisos a los militares en Ceuta a partir del 13 de agosto
La Comandancia General de Ceuta ha ordenado la cancelación de todos los permisos de sus militares destinados en la ciudad autónoma desde el próximo jueves, 13 de agosto, y hasta nueva orden, salvo en casos excepcionales.
La orden, firmada por el general jefe de la Comandancia General de Ceuta y a la que ha tenido acceso EFE, establece que estos casos excepcionales tendrán que estar "debidamente justificados y autorizados" por el jefe de la unidad correspondiente.
El presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española, Marco Antonio Gómez, ha explicado que implica que todos los efectivos de vacaciones en la península o en otro país tienen que volver, mientras que los "casos excepcionales" quedan a criterio del jefe de la unidad.
Desde la ATME relacionan esta orden con "la grave situación" vivida en la ciudad tras la entrada masiva de 72.000 personas desde Marruecos y ante una posible nueva entrada multitudinaria el próximo 15 de agosto ya que se han detectado llamamientos a través de redes sociales.
Según la asociación, hay miles de efectivos destinados en Ceuta ya que se trata de una ciudad "muy militarizada", repartidos en diferentes unidades como la Legión, el Grupo de Regulares de Ceuta 54, el regimiento de Caballería Montesa 3 o el regimiento de Ingenieros.
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Imbroda afirma que Sánchez "no está habilitado" para ser presidente y critica su "frivolidad e irresponsabilidad"
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha manifestado que el presidente del Gobierno “no está habilitado para estar” en su cargo “cuando no sabe defender su frontera ni a sus compatriotas”, tras lo que ha calificado como “una invasión pura y dura de la soberanía”.
En una entrevista con la Cadena Cope, Imbroda ha afirmado que “no tiene nombre” que Sánchez se haya ido de vacaciones a La Mareta, en Lanzarote, “con lo que está pasando y lo que ha pasado en Ceuta”, y lo ha calificado de “lección de frivolidad e irresponsabilidad al máximo”.
“Tenía que haber tomado ya medidas para ponerse serio con Marruecos”, ha dicho el presidente melillense, que ha defendido que España reclame unas buenas relaciones con Marruecos “en un plano de igualdad, no siempre de sojuzgación”.
Ha afeado al Ejecutivo “la poca respuesta que ha habido en aquel drama que se estaba produciendo y aquel quebranto de la soberanía española cuando se estaba televisando al minuto” con “una frontera abierta y brazos caídos”, que ha mandado “un mensaje pavoroso".
Se ha mostrado “escéptico” en cuanto a la llamada a otra entrada masiva el próximo sábado, 15 de agosto, dado el interés de Marruecos de “aparecer en el mundo como una nación moderna y una economía importante”.
Respecto a los menores extranjeros no acompañados, Imbroda ha dicho que el Gobierno “se tendría que haber sentado con las comunidades para explicar qué es lo que pasa y qué no va a pasar nunca más” porque “no se les puede exigir un sacrificio sin solución de futuro”.
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Óscar López descarta que se paralice la instalación de la planta china en Ferrol: "Es una inversión industrial importante"
El ministro Óscar López ha asegurado que la instalación de una planta china junto a la base naval de Ferrol está siendo analizada, pero descarta que el proyecto se paralice por cuestiones de seguridad relacionadas con el espionaje.
López ha asegurado que "todas las inversiones industriales de este calado se analizan todos los aspectos" incluida la "seguridad nacional". Responde así al recelo suscitado en el CNI y Defensa por la proximidad de las infraestructuras a una base militar y el astillero de Navantia.
"Estas inversiones son analizadas y puede pasar que haya una serie de recomendaciones, desde el punto de vista económico o de la seguridad, que se atienden y hacen viable la operación", ha indicado en declaraciones a los medios desde la sede del Ministerio.
El socialista afirma que esta es "una inversión industrial importante" y, como corresponde, "se analizarán todas las implicaciones" de su establecimiento de la fábrica de automóviles. La decisión debe ser aprobada por el Consejo de Ministros.
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Óscar López arremete contra Ayuso por la compra del ático de Chamberí: "Lo que tiene que hacer es dimitir, por este y todos los escándalos"
El Ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha exigido la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el "escándalo" de la compra del ático de Chamberí.
El socialista ha afirmado que la ciudadanía "no solo tiene que pagarle sus vacaciones y un chalet en Rascafría", sino también un ático en Chamberí. En sus palabras, los madrileños tienen que "pagarle la vida padre", por lo que la ha calificado como una "caradura".
López ha defendido que la decisión de llevar a la CAM ante la Fiscalía responde a que "no hemos obtenido respuestas" y los "cambios de versión" en las explicaciones.
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Vox apoya que Italia imponga controles fronterizos pero dice que Sánchez busca un "conflicto" aplicando la misma medida
El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha apoyado la decisión de Italia de imponer controles fronterizos a viajeros procedentes de España por la entrada masiva de migrantes a Ceuta y ha criticado que el Gobierno haya aplicado una medida similar.
"La decisión de Sánchez es para protegerse a sí mismo y provocar un conflicto internacional", ha valorado en una entrevista en 'Antena 3', en la que ha defendido la decisión de la primera ministra italiana porque "tiene por finalidad proteger la frontera italiana ante la entrada de inmigrantes ilegales".
Sin embargo, Buxadé ha sostenido que la medida adoptada por el Gobierno de establecer los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia, obedece más a intereses propios de Sánchez. "Siempre que ha podido ha intentado entrar en conflicto con otros líderes para ocultar su absoluta negligencia y, en este punto, su rendición frente a los intereses del gobierno de Marruecos".
"Creo que hay una cierta estrategia de Sánchez y de su gobierno de provocar el aislamiento. A Sánchez le encanta esto. Piensa que estar aislado le va a proteger frente a los españoles", ha declarado.
Tras ello, Buxadé ha ensalzado la política migratoria del Gobierno de Meloni, destacando su "reforma del reglamento de retorno" y su "bajada de entradas ilegales", al tiempo que ha criticado el sistema de 500 metros de boyas implantado como frontera flotante en Ceuta. "No puede disuadir la entrada de cientos de miles de marroquíes", ha apostillado.
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Diana Morant: "Yo quiero que Sánchez agote la legislatura y vuelva a ser presidente porque quiero el bien para mi país"
La ministra de Ciencia y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, confía en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, agotará la legislatura y defiende su continuidad en la Moncloa para evitar la llegada de PP y Vox con "políticas xenófobas y racistas" y "negacionistas".
La ministra no ha hablado sobre un posible relevo de Sánchez en el PSOE e insta a "ayudar entre todos a que siga gobernando". "Quiero que vuelva a ser presidente en la siguiente legislatura porque quiero el bien para mi país", ha comentado en una entrevista en Europa Press.
"Yo no quiero a estos fanáticos negacionistas del cambio climático gobernando un país que es de los más vulnerables del mundo en la lucha contra el cambio climático", ha aseverado.
Y reivindica: "Quiero políticos como Pedro Sánchez planteando un pacto contra la emergencia climática, haciendo la mayor inversión en ciencia y en investigación que se ha hecho en este país, y eso lo dice la ministra, y quiero que sigan esas políticas de progreso, no las políticas racistas y xenófobas".
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Italia y Dinamarca rechazan "la inmigración descontrolada" y piden centros de repatriación "en terceros países"
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, han compartido un comunicado conjunto en el que rechazan "la inmigración descontrolada" y piden centros de repatriación en terceros países.
"Entendemos que muchos puedan cuestionar nuestra colaboración. Provenimos de posiciones políticas muy diferentes y, desde luego, no coincidimos en todo. Somos las únicas dos mujeres jefas de gobierno en la UE. Una de nosotras dirige un gran país del sur; la otra, un pequeño país del norte. Pero nos une nuestro deseo de defender Europa.", comienza la nota publicada en las redes sociales de Meloni.
Ambas afirman: "No aceptamos la inmigración descontrolada a Europa y hemos promovido una política de inmigración rigurosa, tanto en nuestros países como en Europa".
Las mandatarias aseguran que "nadie puede negar las consecuencias negativas de la inmigración ilegal en nuestras sociedades: aumento de los índices de delincuencia, creciente presión sobre los servicios públicos y erosión de la confianza pública".
Y agregan que esta situación "resulta especialmente grave cuando los inmigrantes ilegales, privados del derecho a permanecer en nuestros países, cometen delitos violentos, trafican con drogas o son responsables de violencia sexual"
Por ello, explican que su deber es "brindar respuestas concretas a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, y garantizar una mayor seguridad y protección para nuestras comunidades".
Y piden que se establezcan "centros de repatriación en terceros países, así como otras soluciones innovadoras fuera de Europa", un proyecto que Italia ya ha realizado en Albania y ahora se piensa en algunos países africanos.
Asimismo aseveran que "el respeto a nuestras leyes debe ir de la mano del respeto a los valores europeos. Esto se aplica tanto a los inmigrantes irregulares como a los millones de ciudadanos extranjeros que residen legalmente en nuestros países y en toda Europa".
"Ambas estamos orgullosas del patrimonio cultural cristiano de Europa y queremos protegerlo. Esperamos que quienes vengan a nuestros países y elijan Europa como su hogar respeten nuestros valores y no intenten imponernos modelos de vida que no compartimos", señalan.
Para ambas mandatarias "esta es la manera correcta de proteger a Europa y nuestros valores comunes"
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El conseller de Exterior aplaude que el TS empiece a amnistiar y espera que "pronto" lo haga con Puigdemont y el resto
El conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha aplaudido que el Tribunal Supremo empiece a aplicar la Ley de Amnistía a algunos de los afectados por el 'procés' y espera que "muy pronto" lo haga con el resto, incluido el expresidente Carles Puigdemont.
"En los últimos días el Supremo ha empezado a aplicarla y pensamos que esta es la vía. Esperamos que muy pronto se aplique de manera global a todas aquellas personas que, según la ley, tienen derecho a esta amnistía", ha subrayado en una entrevista de Europa Press.
Para Duch, la amnistía es un elemento más de la normalización de la política de Catalunya y recaba un apoyo mayoritario de los catalanes, por lo que "cuanto antes se pueda completar su aplicación, mejor para todos".
Al preguntársele si eso puede facilitar el retorno este año de Puigdemont y de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig a Catalunya, se ha limitado a afirmar: "Cuanto antes, mejor".
"Ahora lo que queremos es que, a partir de la resolución del TJUE, la cosas vaya mucho más rápidas", ha reclamado, destacando que el tribunal europeo confirmó que la amnistía es constitucional, como sostuvo el TC, y que es perfectamente compatible con el derecho de la UE.
Por eso, cree que ya no hay ninguna excusa para que se aplique de manera generalizada, y, sin querer entrar en el motivo por el que el Supremo está empezando ahora, ha manifestado que "el legislativo debe respetar al judicial y el judicial también debe respetar al legislativo".