La mayoría da un notable alto a la gestión de Vivas en la crisis de Ceuta y suspende a Sánchez y a todos sus ministros

El Rey Felipe VI ha adquirido el compromiso de visitar Ceuta para mostrar el apoyo de los españoles, aunque Moncloa condiciona la visita a que sea "oportuna".

El asalto a Ceuta por más de 72.000 inmigrantes ilegales y la respuesta tardía del Gobierno han generado críticas generalizadas y han provocado una crisis diplomática con Italia.

Pedro Sánchez y sus ministros reciben un fuerte rechazo: el 74% desaprueba la actuación del presidente y el 80,5% la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El 75,2% de los españoles aprueba la gestión de Juan Jesús Vivas en la crisis migratoria de Ceuta, con apoyo transversal entre votantes de todos los partidos.

Los españoles suspenden al presidente Pedro Sánchez y a sus ministros implicados en la gestión de la crisis migratoria de Ceuta, según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

En cambio, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, recibe el mayor reconocimiento de los votantes de todos los partidos, por su defensa de la soberanía española de la ciudad autónoma frente a la agresión sufrida.

El 75,2% aprueba la gestión que Vivas ha realizado de la crisis, después de que el pasado día 30 Ceuta fuera invadida por más de 72.000 inmigrantes ilegales.

Y este apoyo es completamente transversal: incluye al 79,3% de los votantes del PSOE, el 68,4% de los de Sumar y Podemos, el 87% de los del PP y el 68,6% de los de Vox.

También aplaude su actuación el 64,6% de los votantes de partidos nacionalistas y regionales, según el sondeo.

Sólo el 12,7% de los encuestados afirma que desaprueba la actuación del presidente de Ceuta.

En los días previos al asalto del día 30, Vivas intentó ponerse en contacto varias veces con el presidente Pedro Sánchez, para advertirle de que podía producirse una avalancha como la registrada en 2021 (cuando entraron en la ciudad 10.000 inmigrantes por la frontera terrestre). Sánchez tardó tres días en ponerse al teléfono.

Tras ser recibido en audiencia por Felipe VI en Marivent, Vivas explicó el jueves que el Rey ha adquirido el "compromiso" de visitar la ciudad autónoma, para expresar el apoyo de los españoles a los ceutíes.

Sin embargo, la Moncloa no ve con buenos ojos esa iniciativa. El Rey visitará Ceuta cuando resulte "oportuno", precisó este viernes el ministro Óscar López.

El Gobierno ha decidido que comparezcan en el Congreso cuatro ministros en la última semana de agosto, para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta: Margarita Robles (el día 25), Félix Bolaños (el 27), José Manuel Albares y Fernando Grande-Marlaska (el 28).

Moncloa ha querido anticiparse así al PP, que había solicitado la comparecencia de estos cuatro ministros, tanto en el Congreso como en el Senado, y del propio presidente del Gobierno.

El 74% de los españoles desaprueba la actuación de Pedro Sánchez en la crisis de Ceuta, según el sondeo de SocioMétrica.

Veinticuatro horas después del asalto, Sánchez realizó una visita relámpago a la ciudad autónoma (donde fue recibido con abucheos) y asumió íntegramente la tesis del régimen de Mohamed VI.

Dijo que España ha sufrido un "ataque a su integridad territorial" en la frontera de Ceuta.

Pero culpó exclusivamente a las "mafias de tráfico de personas" y agradeció la colaboración de Marruecos para resolver esta crisis.

Sólo uno de cada cinco españoles (el 20,2%) aprueba la gestión de Sánchez en esta crisis. Incluyendo el 43,4% de los votantes del PSOE y el 55% de los de Sumar y Podemos.

Pero hay una importante bolsa de votantes socialistas, el 38,3%, que censura su actuación.

Aunque el mayor rechazo lo recibe el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: el 80,5% desaprueba su actuación. Incluyendo la mayoría de los votantes socialistas (el 59,6%) y de Sumar y Podemos (58%).

Las asociaciones de Policía y Guardia Civil llevaban años denunciando la falta de medios materiales y humanos para proteger las fronteras de Ceuta y Melilla.

Sólo después del asalto del pasado día 30, que se ha saldado con al menos 140 muertos, Marlaska ordenó colocar una barrera neumática con una hilera de boyas en la playa del Tarajal.

En su visita a la ciudad autónoma, Marlaska celebró que Ceuta ha recobrado la "normalidad en apenas 24 horas", pese a que miles de inmigrantes y menas siguen vagando por la ciudad.

Los españoles también desaprueban de forma mayoritaria (71,5%) la actuación del ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Tras el asalto a Ceuta, Albares ha abierto una crisis diplomática... con el Gobierno italiano.

El ministro de Exteriores llamó a consultas a la embajadora de Italia, en respuesta a las críticas de la primera ministra Giorgia Meloni, que había acusado a Sánchez de no proteger las fronteras de la UE.

Y este viernes, Albares advirtió de que España adoptará "medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de los españoles", si Italia no retira inmediatamente los controles en su frontera aérea y marítima con nuestro país.

Como Meloni ha rechazado su ultimátum, el Gobierno ha anunciado que establece desde anoche controles "aleatorios" en las fronteras de puertos y aeropuertos, para los viajeros procedentes de Italia, "ante la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino".

La actuación de Albares provoca el rechazo, incluso, del 41,6% de los votantes del PSOE y el 45% de los de Sumar y Podemos.

En conjunto, sólo respalda su actuación uno de cada cuatro españoles (el 26,6%).

El 71% de los españoles también censura la actuación de la titular de Defensa, Margarita Robles, aunque es la ministra que provoca menos rechazo.

Marlaska puso en tela de juicio a los servicios secretos españoles, al sostener que no alertaron de la avalancha que iba a producirse en Ceuta, que había sido ampliamente promocionada en redes sociales como Instagram o TikTok.

Por su parte, Robles se mostró muy firme al exigir respeto al trabajo de los profesionales del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Sólo el 36% de los españoles respalda la actuación de Robles en esta crisis. Recibe el apoyo del 68% de los votantes del PSOE, el 56% de los de Sumar y el 80,5% de los de los partidos nacionalistas y regionales.

De forma muy mayoritaria, los votantes del PP (77,5%) y Vox (91,4%) censuran su actuación.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.690 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 5 y 6 de agosto de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.