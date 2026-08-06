Bendodo pide a Sánchez que "salga de la playa" y comparezca en el Congreso por la crisis migratoria de Ceuta

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en Málaga, junto al alcalde, Francisco de la Torre. EE

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Las claves Generado con IA Elías Bendodo (PP) exige a Pedro Sánchez que interrumpa sus vacaciones y comparezca en el Congreso por la crisis migratoria y de seguridad en Ceuta. Bendodo califica la llegada de miles de personas a Ceuta como una de las peores crisis migratorias de la historia reciente de España y un problema de seguridad. El PP reclama la comparecencia urgente de varios ministros para explicar la gestión de la crisis y señala falta de coordinación y contradicciones en el Gobierno. Bendodo cuestiona la demora en instalar la valla fronteriza y la falta de atención a advertencias previas sobre el riesgo de una entrada masiva en Ceuta.

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha exigido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que interrumpa sus vacaciones y se ponga "al frente" de la crisis migratoria y de seguridad que atraviesa Ceuta tras la entrada de miles de personas en la ciudad autónoma.

En una comparecencia en Málaga, Bendodo ha abordado la situación en Ceuta, una semana después de que "unas 72.000 personas llegaran a la frontera y más de 2.500 permanezcan todavía en la ciudad, casi la mitad de ellas menores de edad", ha apuntado.

El portavoz popular ha calificado lo ocurrido como "una de las peores crisis migratorias" de la historia reciente de España y como un problema de seguridad, no solo de inmigración.

Bendodo ha criticado con dureza que Sánchez continúe de vacaciones mientras se prolongaba la crisis, y ha considerado "impensable" que algo similar ocurriera con un jefe de Gobierno de Alemania, Italia o Francia. "En Ceuta, el presidente fue recibido con abucheos por parte de la población española, mientras que personas que habían cruzado la frontera le aplaudieron. Da que pensar", ha subrayado.

Asimismo, ha calificado de "frivolidad" que, poco después de esa visita, el presidente recomendara públicamente su lista de canciones de verano en Spotify. "Sánchez debe salir de la playa y ponerse al frente de esta crisis de seguridad y de inmigración", ha exigido Bendodo.

El coordinador general del PP ha reclamado la comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados no solo del presidente del Gobierno, sino también de los ministros del Interior, Defensa, Exteriores y Justicia, a quienes ha atribuido responsabilidad directa en la gestión de la crisis.

En particular, ha puesto el foco en la discrepancia entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) informó o no con antelación de la posible entrada masiva de personas en Ceuta.

Bendodo ha llegado a plantear que, si se confirmara que existió ese aviso del CNI y que Marlaska lo negó, el ministro debería asumir "su dimisión".

El portavoz del PP se ha preguntado por qué el Ejecutivo tardó casi un mes en instalar la valla en la frontera tras una sentencia del Tribunal Supremo que, según ha dicho, el Partido Popular respeta, aunque no comparta necesariamente su contenido.

También ha cuestionado por qué no se atendió una advertencia previa del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sobre el riesgo de una entrada masiva, y por qué se cesó a la persona que había ofrecido esa información.

Bendodo ha denunciado asimismo una "falta de coordinación" entre los ministerios de Interior y Defensa, y ha señalado contradicciones dentro del propio Gobierno, mencionando en este punto las posiciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz respecto a la política del Ejecutivo hacia Marruecos.

En este marco, el PP pide explicaciones a Grande-Marlaska sobre la actuación de Interior en materia de seguridad y extranjería y las medidas previstas para evitar que se repita una entrada masiva; a Margarita Robles, sobre la misión encomendada a las Fuerzas Armadas; a José Manuel Albares, sobre el impacto de la crisis en la imagen de España ante la UE y la comunidad internacional; y a Félix Bolaños, sobre las actuaciones de Presidencia en la asistencia al jefe del Ejecutivo durante estos días.

Preguntado por los acuerdos entre el PP y Vox en varias comunidades autónomas en materia de inmigración, Bendodo ha insistido en que estos gobiernos "cumplen la ley" y seguirán haciéndolo, y ha trasladado la responsabilidad de resolver la crisis al Gobierno central, al considerar que es quien la ha generado, ya sea de forma directa o indirecta.