El Gobierno anuncia 25 M para los menores migrantes de Ceuta pero sin concretar "la cifra exacta" de los que han llegado

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno ha anunciado una partida de 25 millones de euros para la acogida de menores migrantes en Ceuta, sin especificar el número exacto de beneficiarios. Actualmente, 862 menores migrantes están acogidos en el CETI de Ceuta, lo que supone una sobreocupación cercana al 3.000% de su capacidad ordinaria. Ceuta abrirá dos colegios para acoger a los menores migrantes, como parte de las medidas urgentes para ofrecerles una primera atención digna. Entre las posibles medidas futuras se contempla el traslado de menores a la Península, la reagrupación familiar y la colaboración con ONG especializadas.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado una partida presupuestaria de 25 millones de euros destinada a la acogida de los menores migrantes en Ceuta tras el cruce de miles de personas de la frontera, pero sin detallar la cantidad exacta.

"Las cifras en este momento no le puedo dar las cifras exactas, lo importante es poner en valor la partida extraordinaria", ha afirmado al ser preguntada por cuántos menores se requerirán asistencia en la ciudad autónoma.

Por otra parte, el consejero de Presidencia y Gobernación de Ceuta, Alberto Gaitán, afirmaba ayer que en total 862 menores migrantes que entraron en Ceuta de forma irregular han sido acogidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), lo que supone una "sobreocupación del 2.872 por ciento".

En una entrevista concedida a la Cadena SER alertó de que "la capacidad ordinaria que nos atribuye el Ministerio es de 29. Estamos hablando, por tanto, de una sobreocupación de casi el 3.000%". Gaitán ha afirmado tener "controlada" la situación de los menores, pero ha advertido de que "podrán ir saliendo más, que hayan podido ser recogidos en alguna casa".

"Esta es la situación de incertidumbre, porque no está todo cerrado y ahora mismo le puedo hablar de lo que tenemos controlado, pero que podrá aumentar en los próximos días", ha declarado el consejero.

Escuelas para la acogida

Ceuta abrirá dos colegios para acoger a los menores migrantes llegados a la ciudad autónoma desde que comenzó la crisis migratoria, a petición del Ministerio de Juventud e Infancia, según han confirmado fuentes ministeriales a Europa Press.

Las fuentes han informado de que estaban trabajando "para habilitar espacios e infraestructuras" que ofrezcan "una primera atención digna" a estos menores; y apuntaron que "se habilitarán partidas de financiación y crédito extraordinario para ello".

Además, las mismas fuentes han explicado que están trabajando para la activación "de todos los mecanismos disponibles" para dar "una acogida digna" a todos los niños, niñas y adolescentes que han llegado en los últimos días a Ceuta.

En concreto, han asegurado que estaban contemplando tanto el traslado a la Península como la reagrupación familiar "siempre que existan familiares en sus países de origen y se corroboren que las condiciones garantizan el interés superior del menor" y los convenios con ONG dedicadas a la protección de personas menores de edad, también previstos en la ley.