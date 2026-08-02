Tellado califica la crisis en Ceuta como una "autentica ocupación": "El Gobierno tenía la información y no actuó"

Las claves

Las claves Generado con IA Miguel Tellado (PP) califica la crisis en Ceuta como una "auténtica ocupación" y acusa al Gobierno de Sánchez de no actuar pese a disponer de información previa. Denuncia que miles de inmigrantes ilegales siguen en Ceuta y critica la falta de refuerzo de las Fuerzas de Seguridad y del Ejército para proteger la ciudad. Elogia la labor del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y señala que la reacción de la Unión Europea ha sido más positiva que la del Ejecutivo español. Tellado insiste en que el PP buscará gobernar en solitario en 2027, pero no descarta pactos con Vox y otros partidos si es necesario para formar gobierno.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha asegurado que Ceuta "no ha regresado a la normalidad" tras lo que ha calificado como "una auténtica ocupación" y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber dejado a la ciudad "desprotegida", al sostener que conocía con antelación la situación y no actuó para evitarla.

"Buena parte de los inmigrantes que entraron de forma irregular están saliendo de forma progresiva y muy lenta, pero la realidad es que hay miles de inmigrantes ilegales que todo parece indicar que pretenden quedarse en la ciudad y que están escondidos en las calles", ha afirmado en una entrevista concedida a esRadio.

"Esto que ha ocurrido puede volver a ocurrir mañana y seguimos igual de desprotegidos" porque "tenemos un gobierno indolente e incompetente, que ha demostrado su debilidad con una respuesta pusilánime a lo que ha sido una auténtica invasión", ha apostillado.

Asimismo, ha acusado al Ejecutivo de no haber reaccionado pese a disponer de información previa sobre lo que iba a ocurrir. "El Gobierno tenía la información y no actuó", ha afirmado. Ahora, dice que "el Gobierno que ha provocado este desastre pretende que las comunidades autónomas lo arreglen".

Según ha explicado, Juan Vivas alertó el pasado lunes de la situación, por lo que le resulta "difícil creer" que "no detectara a las miles de personas que se dirigían a la frontera". Ha elogiado la labor "encomiable" del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a la vez que ha criticado que Sánchez y el Gobierno han abandonado a la ciudad autónoma.

"Un gobierno que no defiende la soberanía nacional y la integridad territorial de España, es un gobierno que no merece tal nombre", ha señalado. A su juicio, el Ejecutivo debería haber reforzado con antelación la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y haber ordenado el despliegue del Ejército.

En este sentido, ha reclamado explicaciones a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por no haber dado "orden inmediata" a las Fuerzas Armadas para salir a la calle y ha atribuido la situación a un "fracaso" de la política migratoria, exterior y de seguridad. Ha advertido también de que no se cuenta con "los instrumentos necesarios" para afrontar una situación similar.

"Todo el mundo sabe que las fronteras de España, las de Ceuta y Melilla, pero también las de Canarias y Baleares, son unas fronteras que no están defendidas, que no están vigiladas y que no están adecuadamente atendidas. Tenemos un Gobierno que ha fallado y falla estrepitosamente y que hay que sustituir", ha criticado.

Tellado, que ha subrayado que el único que ha recobrado la normalidad ha sido Pedro Sánchez que "se ha vuelto a La Mareta con su playlist de Spotify", ha insistido en que Ceuta sigue viviendo con "miedo" porque "no se ha esclarecido lo que ha sucedido" y cree que la cifra de migrantes que accedieron a la ciudad autónoma sea "muy por encima" de las oficiales.

Falta de comunicación

El político ha denunciado la falta de comunicación del Ejecutivo con el principal partido de la oposición como una "anomalía democrática" debida a la "falta de talante democrático" del mismo. Ha descrito este hecho como "habitual" y ha defendido que "se han puesto en contacto con el Gobierno de Ceuta para no dar respuesta a las demandas".

La Unión Europea

Tellado también ha asegurado que la reacción de la Unión Europea ha sido "tremendamente positiva" y ha sostenido que los socios comunitarios han comprendido mejor la gravedad de la situación que el Ejecutivo español: "Saben que el Gobierno de España no es de fiar y que Sánchez no es un buen socio".

"Se está reconociendo que esa es la frontera sur de Europa y que Europa ha defendido más a Ceuta de lo que ha hecho el Gobierno de España", ha afirmado.

Elecciones de 2027

En referencia a los comicios de 2027, Tellado ha reiterado que el objetivo del PP es lograr una mayoría suficiente para gobernar en solitario, aunque ha admitido que alcanzará acuerdos "con los partidos cercanos" si los resultados electorales lo hacen necesario.

En este sentido, ha defendido los pactos de gobierno que el PP mantiene con Vox en distintas comunidades autónomas, asegurando que son acuerdos de los que se sienten "satisfechos" porque "están funcionando" y que llegado el caso pactarían también en el ámbito estatal "sin ningún rubor".

Respecto a un eventual apoyo de Junts, ha considerado que se trata de una "hipótesis falsa" al asegurar que las encuestas apuntan a una mayoría del bloque de centro-derecha suficiente para propiciar "un cambio limpio".