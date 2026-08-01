The Telegraph, sobre la corrupción en torno a Sánchez: "El hedor de las acusaciones amenaza con tumbarlo"

Pedro Sánchez en una rueda de prensa por la crisis en Ceuta. Borja Puig de la Bellacasa Efe

Las claves

Las claves Generado con IA The Telegraph critica la imagen internacional de Pedro Sánchez, señalando que los escándalos de corrupción amenazan la estabilidad de su Gobierno. El diario destaca que la esposa, el hermano y el mentor político de Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, han sido llamados a tribunales por acusaciones de corrupción. Se menciona el 'Caso Leire', una supuesta trama para silenciar investigaciones sobre corrupción en el PSOE, que llevó a un registro policial en la sede del partido. The Telegraph recuerda el periodo de reflexión de Sánchez tras la imputación de su esposa, quien negó las acusaciones y las atribuyó a una campaña de la extrema derecha.

El periódico británico The Telegraph carga contra los escándalos de corrupción que rodean al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el ámbito familiar y político: "Internacionalmente es conocido por el reciente auge económico del país. Pero en el interior, el hedor de las acusaciones de corrupción, amenaza con tumbar al Gobierno".

"Los primeros ministros son muchas veces juzgados por sus compañías. Así que, que tu esposa, tu hermano y tu mentor político (Zapatero) comparezcan ante los tribunales para responder a acusaciones de corrupción no da muy buena imagen", destaca el diario sobre "la posición exacta en la que Pedro Sánchez se encuentra".

En un vídeo compartido en Instagram, realizan un recorrido por los casos de corrupción que rodean al jefe del Ejecutivo, desde "la fontanera encargada de hacer irse por el desagüe todos los escándalos" a las "dos manos derechas de Sánchez que pueden enfrentarse a años de prisión", en referencia a José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

El periodista del The Telegraph mantiene que el Watergate español, como dice que define la oposición española esta situación, infunde "una esperanza real de que la avalancha de escándalos acabe por obligarle a dimitir" entre "sus enemigos".

Caso Leire

Sobre el 'Caso Leire', la supuesta trama para silenciar a aquellos que investigaban las tramas de corrupción del PSOE y cambiar testimonios, explica que "la fontanera era la encargada por los socialistas de hacer irse por la desagüe todos los escándalos".

"Desafortunadamente para el presidente el supuesto plan ya ha salido en todos los medios y la policía ha registrado la sede del Partido Socialista en relación con el caso. Así que no ha sido precisamente la limpieza más eficaz", apostilla el medio.

Caso Begoña

Ha recordado el período de reflexión de cinco días en el cual el jefe del Gobierno se replanteó su continuidad en el cargo tras la imputación de su esposa: "Salió a la palestra y negó rotundamente las acusaciones" como "parte de una campaña organizada por sus oponentes de la extrema derecha para desestabilizar al Gobierno".