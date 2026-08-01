Sánchez comparte su 'playlist para el verano' en plena crisis en Ceuta: "Seguro que os dan una idea de por dónde voy"

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez ha compartido en redes sociales su 'playlist para el verano', destacando canciones como 'El Baifo' de Quevedo, en plena crisis migratoria en Ceuta. La crisis migratoria en Ceuta ha provocado que 24 países de la UE pidan una reunión urgente para exigir a España el control de la frontera y debatir sobre la seguridad. Italia y Finlandia han solicitado sacar a España del espacio Schengen, mientras países como Francia y Portugal han reforzado sus controles fronterizos. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, advierte que la ciudad no ha recuperado la normalidad y pide mantener los dispositivos de seguridad y culminar el proceso de retorno.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha compartido un vídeo en redes sociales con sus recomendaciones musicales para las vacaciones cuando la crisis migratoria sigue en la frontera en Ceuta.

"Os he preparado una playlist con algunas de las canciones que más estoy escuchando este verano", la cual ha descrito como "bastante ecléctica". "Os destaco algunas que seguro que os dan una idea de por dónde voy", ha apostillado Sánchez.

Entre la selección del jefe del Ejecutivo ha querido destacar tres canciones de "la banda sonora de su verano": "El Baifo" del canario Quevedo, "SS26" de Charlie XCX y "Tantas cosas" de Melani.

Ha despedido el vídeo deseando un feliz verano y que la lista musical "guste y que os acompañe en estas vacaciones".

La crisis migratoria de Ceuta y la UE

El presidente del Gobierno solicitaba esta mañana por escrito una reunión de los ministros del Interior de la Unión Europea en respuesta a la solicitud de Italia y Finlandia de sacar a España del espacio Schengen por considerarla una amenaza para la seguridad por la entrada de 50.000 migrantes irregulares en los último días a Ceuta.

Todos los miembros de la UE han respondido solicitando una reunión "con carácter de urgencia" de los ministros del Interior para dirimir cuestiones de seguridad fronteriza y exigir a que España "restablezca el control de la frontera" y frene el efecto llamada de "la regularización".

"Tenemos el deber de disuadir eficazmente y combatir sin tregua la migración irregular, coordinando nuestras acciones, reforzando nuestras fronteras exteriores y abordando todas las políticas que puedan servir como factores de atracción, como la regularización de un gran número de migrantes irregulares", se podía leer en la carta firmada por 24 países de la UE.

Le immagini arrivate da Ceuta hanno dimostrato ancora una volta quanto sia urgente una risposta europea all’immigrazione clandestina.



Per questo l’Italia ha promosso, insieme alla Danimarca, una lettera sottoscritta da 22 Stati membri dell’Unione europea, che chiede un’azione… pic.twitter.com/v8nmxzSYKn — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 1, 2026

El Gobierno de Georgia Meloni ha aplicado ya "controles aleatorios" a los viajeros procedentes de España, sean residentes o no, para evitar la entrada de migrantes irregulares. Francia y Portugal, por su parte, han reforzado el control fronterizo con un despliegue mayor de dispositivos de seguridad.

La normalidad en Ceuta

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha advertido que la ciudad "no ha recuperado" la normalidad porque todavía hay "miles de personas" por las calles, por lo que ha sostenido que la crisis "sigue abierta".

El presidente ha insistido en la necesidad de "culminar" el proceso de retorno y ha reclamado el mantenimiento de "todos los dispositivos de seguridad desplegados" en la ciudad para garantizar la tranquilidad de la población.

"Ceuta y Melilla son las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en el continente africano y esa singularidad debe tener un reflejo efectivo en la normativa y en los medios con los que cuentan, por lo que tenemos que sentar las bases para que esto no vuelva a repetirse", ha subrayado.