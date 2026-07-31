Sánchez denuncia un "ataque a la integridad de España", culpa a las "mafias" y agradece a Marruecos su "cooperación"

El presidente Pedro Sánchez, este viernes durante su visita a Ceuta. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez califica la entrada de cerca de 50.000 inmigrantes irregulares en Ceuta como un "ataque a la integridad territorial de España". El presidente atribuye la avalancha migratoria a la interpretación de las mafias sobre una reciente sentencia del Tribunal Supremo que impide devoluciones en caliente por mar. Sánchez agradece la cooperación de Marruecos y anuncia la instalación de boyas en la playa del Tarajal para gestionar futuras expulsiones con garantías legales. El Gobierno estudiará reformas legales para permitir devoluciones en caliente en estas circunstancias, respetando las garantías jurídicas.

El presidente Pedro Sánchez ha calificado como "una deplorable violación y un ataque a la integridad territorial de España" la irrupción de cerca de 50.000 inmigrantes irregulares registrada en las últimas horas en la ciudad autónoma de Ceuta.

Lo sucedido, ha señalado, "merece todo nuestro reproche y condena en el nivel más enérgico posible".

Sánchez ha agradecido la "colaboración" del Gobierno de Marruecos y ha anunciado la instalación de boyas en la playa del Tarajal, para poder llevar a cabo en el futuro la expulsión de los inmigrantes que lleguen a nado a Ceuta, con garantías legales.

El presidente ha atribuido lo sucedido a la "lectura interesada que las mafias" han hecho de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, según la cual no se pueden efectuar devoluciones en caliente de los inmigrantes que lleguen por mar, donde no existe una "frontera física".

Esa sentencia, ha dicho, "ha corrido como la pólvora en las últimas horas por las redes de las mafias que trafican con personas y ha producido una avalancha".

Por ello, ha anunciado que el Gobierno también estudiará posibles reformas legales, para que las devoluciones en caliente puedan efectuarse en estas circunstancias, con todas las garantías jurídicas.

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