Sánchez apela a "la solidaridad positiva" de las CCAA para repartir los 7.000 menores que han llegado a Ceuta

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez pide la solidaridad de las comunidades autónomas para repartir a los cerca de 7.000 menores inmigrantes llegados a Ceuta. La ley impide la repatriación forzosa de estos menores, por lo que las comunidades autónomas son responsables de su acogida. El Gobierno prepara un procedimiento de acogida vinculante y solidaria para trasladar a los menores a comunidades con capacidad disponible. Save the Children exige garantizar alojamiento, protección y atención especializada para todos los menores llegados a Ceuta.

El presidente Pedro Sánchez ha apelado este viernes a la "solidaridad" de las comunidades autónomas, para repartir a los cerca de 7.000 menores que se encuentran entre los más de 50.000 inmigrantes ilegales que el jueves entraron en Ceuta.

Salvo que sean reclamados por sus padres, la ley prohíbe repatriar por la fuerza a estos menores, por lo que el Estado tendrá que hacerse cargo de ellos. Y en este caso, la Administración competente son las comunidades autónomas.

Durante su visita a Ceuta, Sánchez ha señalado que la actual crisis migratoria es muy similar a la de mayo de 2021, cuando entraron por la fuerza más de 10.000 inmigrantes en la ciudad autónoma, a través de la frontera terrestre.

En aquella ocasión, ha señalado el presidente, "la solidaridad del resto de territorios del país fue muy positiva, sobre todo en el tema de menores".

Aunque, entonces, una parte de los menores pudieron ser devueltos a su país porque "muchos padres y madres de menores marroquíes demandaron su regreso", ha recordado Sánchez.

En todo caso, ha añadido el presidente del Gobierno, "ahora tenemos un marco legal mucho más seguro y certero para gestionar la situación de los menores".

Sánchez ha aludido así al decreto que el Gobierno impulsó el año pasado para repartir a los menores inmigrantes no acompañados (menas) que permanecían hacinados en Canarias.

El Ejecutivo sacó adelante la norma con el apoyo de los partidos independentistas, a cambio de excluir a Cataluña y el País Vasco del reparto de menas.

El Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego, ha informado este viernes de que ya trabaja en coordinación con el resto de ministerios y Administraciones "para garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta".

El Ministerio de Sira Rego prepara "el procedimiento de acogida vinculante y solidaria", para llevar a cabo "con la mayor celeridad" el reparto de estos menores entre las distintas comunidades autónomas que aún se encuentran "por debajo de su capacidad ordinaria de acogida", informa Europa Press.

Para ello, "el procedimiento de acogida vinculante y solidaria de personas menores de edad por parte de otras Comunidades Autónomas se mantiene activo", han indicado fuentes del Ministerio, puesto que Ceuta se encuentra desde el pasado 29 de agosto en "situación de contingencia migratoria extraordinaria", de acuerdo con lo dispuesto tras la reforma del Artículo 35 de la Ley de Extranjería.

🇪🇸🇲🇦

Espagne: Des Marocains continuent d'affluer vers Ceuta, l'enclave espagnole située sur la côte nord du Maroc. Des jeunes, des personnes âgées, des enfants, des familles, des femmes. Tous veulent rejoindre l'Espagne.



L'armée espagnole n'intervient pas. pic.twitter.com/z4WLx2obm1 — Restitutor Orientis 🇱🇮 (@restitutorII) July 31, 2026

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación nacional, recuerda el departamento que dirige Sira Rego, los niños, niñas y adolescentes no acompañados que se encuentren en España "deben ser tutelados y protegidos por el Estado".

El Ministerio de Juventud también pretende mejorar "los mecanismos de identificación" y la "valoración individualizada y atención de los niños, niñas y adolescentes desde su llegada a la frontera, de manera que puedan recibir desde el primer momento la protección que les corresponde".

Por su parte, la organización Save the Children ha defendido este viernes que la prioridad ante la crisis migratoria de Ceuta debe ser garantizar que ningún niño o adolescente, de los 7.000 que han entrado en la ciudad, quede sin protección, alojamiento adecuado, atención especializada o apoyo psicosocial.

La ONG considera prioritario habilitar nuevos espacios de acogida y agilizar los traslados a otras comunidades autónomas para que Ceuta pueda recuperar la plena capacidad de su sistema de protección.

"Cuando aumenta la llegada de niños y niñas, la prioridad debe ser protegerles. Ningún niño o niña puede pasar una sola noche sin un lugar seguro donde dormir, sin atención especializada o sin que se evalúe su situación y sus necesidades de protección", afirma Jennifer Zuppiroli, especialista de migraciones de Save the Children, en declaraciones recogidas por Efe.