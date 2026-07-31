El PP exige retomar el control de Ceuta con el Frontex y reformar con urgencia la ley para devolver en caliente

Las claves

Las claves Generado con IA El PP exige al Gobierno recuperar el control de la frontera en Ceuta y Melilla y garantizar la devolución inmediata de los migrantes que han entrado ilegalmente. Solicitan la reforma urgente de la Ley de Extranjería para permitir el rechazo en frontera de las entradas por vía marítima en las ciudades autónomas. El PP pide el despliegue de Frontex, Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército, así como la declaración de emergencia nacional en Ceuta. Feijóo y otros dirigentes populares critican la gestión del Gobierno y reclaman a Sánchez una comparecencia parlamentaria urgente para explicar las medidas.

El Partido Popular, ante la crisis migratoria en Ceuta y Melilla tras la llegada de miles de migrantes, ha exigido al Gobierno "recuperar el control efectivo de la frontera y garantizar la devolución de quienes han entrado ilegalmente".

Con este fin, piden "la reforma inmediata de la Ley de Extranjería para garantizar que la figura del rechazo en frontera aplique a las entradas por vía marítima en Ceuta y Melilla" y el "despliegue inmediato de Frontex y de sus unidades de intervención rápida".

Asimismo, ha demandado "un despliegue de medios masivo" sobre el terreno de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército, "hasta que la situación se normalice" y la declaración de emergencia nacional en la ciudad autónoma.

A la vista de la gravedad de la situación en que se encuentra Ceuta, y en menor medida Melilla, y del riesgo a la seguridad y a la soberanía nacional que supone, el Partido Popular exige:



1. La utilización de los instrumentos excepcionales que prevé nuestro ordenamiento… — Partido Popular (@ppopular) July 31, 2026

Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le han pedido una comparecencia parlamentaria urgente "para que informe de la situación que está produciendo este alarmante aumento de las entradas ilegales, de las medidas que piensa poner en marcha y para explicar la política de cooperación internacional del Gobierno en materia de control migratorio".

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado en redes sociales que no "se esté haciendo nada suficiente" para evitar la crisis migratoria en Ceuta y Melilla. "Tan grave como lo que está pasando es que el Gobierno reaccione con esta debilidad", ha añadido.

A Ceuta ha seguido llegando gente toda la noche y quienes están sobre el terreno describen una ciudad ocupada, sin que se esté haciendo nada suficiente para evitarlo. En Melilla también han entrado unos 400 irregulares.



Insisto en que @sanchezcastejon tiene que defender nuestra… https://t.co/sRBFRS53X7 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 31, 2026

"A Ceuta ha seguido llegando gente toda la noche y quienes están sobre el terreno describen una ciudad ocupada", ha añadido el líder de la oposición. "En Melilla también han entrado unos 400 irregulares", ha apostillado.

El secretario general de la formación, Miguel Tellado, ha reseñado en un mensaje en redes sociales que "el Estado de derecho prevé mecanismos para crisis excepcionales y Sánchez tiene los recursos a su disposición como Presidente", lo cual ha apostillado con una cuestión: "¿Por qué no da la orden?".

El Estado de derecho prevé mecanismos para crisis excepcionales y Sánchez tiene los recursos a su disposición como Presidente. ¿Por qué no da la orden?



La inacción de Moncloa ante lo que están sufriendo Ceuta y Melilla nos pone en peligro a todos y demuestra debilidad. https://t.co/mIEd02oNWk — Miguel Tellado (@Mtelladof) July 31, 2026

El popular ha aseverado que "la inacción de Moncloa ante lo que están sufriendo Ceuta y Melilla nos pone en peligro a todos y demuestra debilidad".

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En el mismo comunicado ha llamado al presidente del Gobierno a "defender nuestra seguridad nacional, nuestra integridad territorial y nuestra convivencia" ya que "tiene instrumentos y medios a su disposición y solo resta que dé las órdenes".