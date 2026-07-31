Abucheos, insultos y pitidos a Sánchez al llegar a su reunión con Vivas: "Ceuta no se vende"

Un grupo de personas se manifiesta en contra de la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en la Asamblea de Ceuta este viernes. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez fue recibido con abucheos, insultos y pitidos a su llegada a Ceuta para abordar la crisis migratoria. Decenas de ciudadanos protestaron por la gestión del Gobierno y la situación en la frontera, lanzando consignas y cánticos ofensivos. La visita incluyó un fuerte dispositivo de seguridad y momentos de tensión entre manifestantes y la Policía Nacional. Sánchez mantuvo reuniones con autoridades locales y representantes de las fuerzas de seguridad en el Palacio de la Asamblea.

Pedro Sánchez ha sido recibido este viernes entre abucheos, pitidos e insultos tanto a su llegada al Helipuerto de Ceuta como, posteriormente, al Palacio de la Asamblea, donde se ha desplazado para seguir sobre el terreno la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma.

Decenas de ciudadanos concentrados en ambos puntos le han reprochado la gestión del Ejecutivo y la situación en la frontera.

Sánchez ha llegado pasadas las 11.40 horas de este viernes al Helipuerto de Ceuta para atender en persona la evolución de la crisis migratoria.

Ha sido recibido con insultos dirigidos contra él y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por un grupo de unos cuarenta ciudadanos congregados en las inmediaciones.

En un ambiente caldeado, los asistentes han acusado a Sánchez de "arruinar la hostelería", "vender a España" y "desproteger la frontera", además de calificarle de "hijo de puta", y también han lanzado cánticos homófobos dirigidos al titular del Interior.

Abucheos, gritos y pitidos a Sánchez a la llegada a su reunión con Vivas: "Ceuta no se vende"

El presidente ha aterrizado en la ciudad autónoma acompañado de un amplio dispositivo de seguridad, con presencia de Policía Nacional y Guardia Civil en las inmediaciones del helipuerto, donde se habían concentrado decenas de personas, entre ellas feriantes que protestaban por el cierre de la Feria de Ceuta.

También se han vivido momentos de tensión entre los manifestantes y la Policía Nacional, que han intervenido contra algunos de los asistentes a la salida del vehículo oficial de Sánchez del helipuerto, provocando además el rechazo del resto de los ciudadanos que se quejaban en el lugar.

Sánchez se ha desplazado después hasta la frontera del Tarajal, en donde ha mantendo un encuentro con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A las 12.00 horas, Sánchez ha acudido al Palacio de la Asamblea para asistir a una reunión de coordinación con el presidente de la Ciudad Autónoma, Jesús Vivas; el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez; los responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y el director del CETI y de la Cruz Roja ceutíes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la Asamblea de Ceuta este viernes. EFE

Los ciudadanos concentrados a las puertas del edificio público han gritado "Ceuta no se vende", "Sánchez, dimisión", "fuera, fuera" y "Sánchez, hijo de puta".

También han cargado contra los inmigrantes que paseaban por la zona, pidiéndoles que se vayan de la ciudad y prefiriéndoles insultos.

En el Palacio Presidencial también hay un grupo de ciudadanos protestando contra la visita del presidente del Gobierno.

Más de una decena de agentes de la Policía Nacional están a cargo de garantizar la seguridad donde están los ciudadanos concentrados frente al Ayuntamiento.