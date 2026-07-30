Sánchez viaja el viernes a Ceuta tras pedirle Vivas "medidas excepcionales" para doblegar a Rabat, como en el asalto de 2021

La Asamblea de Ceuta aprobó por unanimidad exigir al Gobierno el cierre de la frontera, el despliegue del Ejército y la activación de la Ley de Seguridad Nacional por la emergencia migratoria.

El Gobierno ha ordenado un amplio despliegue militar y policial en Ceuta, reforzando la Guardia Civil, la Policía Nacional y el componente marítimo para controlar la situación en la frontera.

Pedro Sánchez viajará este viernes a Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la presión del gobierno ceutí por la crisis migratoria.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado a Pedro Sánchez medidas excepcionales para frenar la avalancha migratoria, incluyendo el despliegue del Ejército y el cierre temporal de la frontera con Marruecos.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado este jueves a Pedro Sánchez "medidas excepcionales" como las de mayo de 2021 para frenar la avalancha migratoria que desborda la ciudad. Pocas horas después, Moncloa ha confirmado que el presidente del Gobierno viajará a la ciudad autónoma este viernes.

En la conversación telefónica mantenida a mediodía, el líder ceutí pedía al jefe del Ejecutivo que vuelva a desplegar el Ejército por la ciudad, en la frontera terrestre, en las playas, y que las tropas sellen temporalmente el paso con Marruecos para obligar a Rabat a colaborar.

Según fuentes del entorno del presidente ceutí, que el propio Sánchez viaje a Ceuta, junto al ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, fue la única manera de forzar a Marruecos a cortar el asalto masivo de más de 10.000 personas en 48 horas, junto al despliegue de tanques y legionarios.

Ahora, el dirigente ceutí considera que se ha producido "un salto cualitativo" , con más de 20.000 migrantes irregulares en una "avalancha brutal", insisten esas fuentes, eclosionada este jueves "por mar, por el espigón y por estampidas en la frontera terrestre".

En su petición a Moncloa, el presidente de la ciudad autónoma insistió en que Ceuta no puede soportar sola "una situación límite" que "afecta a la seguridad nacional" y a la estabilidad de la frontera exterior de la Unión Europea.

Y le ha pedido a Sánchez que el Estado actúe como garante último, activando la Ley de Seguridad Nacional con todos sus medios, para transmitir a la población serenidad y calma, al tiempo que la sociedad ceutí "vuelve a dar ejemplo de madurez, solidaridad y entereza", como en crisis anteriores.

La respuesta de Moncloa

Tras esa presión, el Gobierno ha ordenado un amplio despliegue del Ejército.

Interior ha anunciado la movilización de unidades de las Fuerzas Armadas que reforzarán a la Guardia Civil "en el ejercicio de sus competencias y aquéllas que puedan resultar necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta".

Los militares estarán coordinados por el Mando de Operaciones y se integrarán como apoyo en el dispositivo fronterizo.

La Guardia Civil duplicará su presencia. A los 60 agentes de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) que vigilan permanentemente la frontera se ha sumado ya un pelotón adicional de 20 efectivos y en las próximas horas se incorporarán dos pelotones más, con otros 40 guardias.

La unidad de Seguridad Ciudadana se refuerza con 30 agentes más procedentes de distintas unidades de Andalucía.

El componente marítimo también se refuerza. A las dos embarcaciones medias y cuatro zodiacs del Servicio Marítimo en Ceuta se unirá el buque 'Duque de Ahumada', que llegará en la madrugada del 31 de julio.

Se incorporarán cinco patrones de embarcación, tres mecánicos‑marineros y pilotos de drones, y el Servicio Aéreo sumará un helicóptero dedicado a la vigilancia de la costa, junto a dos grupos de buceadores del GEAS de Andalucía.

La Policía Nacional envía un equipo de Extranjería compuesto por seis personas para apoyar las labores de reseña y documentación de los migrantes.

En seguridad ciudadana, la Unidad de Intervención Policial (UIP) y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Ceuta doblarán turnos mediante jornadas extraordinarias, y se incorporan tres equipos de UIP desde Sevilla, a los que se añadirán la UIP Central y la de Málaga hasta completar unos 200 agentes desplegados específicamente en la ciudad.

Acuerdo unánime

Por la mañana, todos los grupos políticos de la Asamblea de Ceuta habían aprobado por unanimidad una declaración que exigía al Gobierno el cierre de la frontera, el despliegue del Ejército y la activación de la situación de interés para la Seguridad Nacional, prevista en el artículo 23 y siguientes de la citada Ley de Seguridad Nacional.

Esa figura establecería el reclamado "mando único" sobre la emergencia migratoria y permitiría decisiones más rápidas y coordinadas en materia de seguridad, acogida y financiación.

Y es que la posición de Interior había sido reticente a calibrar la "verdadera dimensión" de la crisis, en palabras del propio Vivas.

Antes de hablar con Sánchez, Vivas ya había recibido la respuesta de Marlaska: el ministro prometía viajar este viernes a Ceuta, pero le avisó de que "no es posible aplicar la Emergencia nacional para crisis migratorias”, confundiendo la demanda con las emergencias de Protección Civil.

Además, Marlaska sostenía hasta mediodía además que "con los medios actuales es suficiente para contener" la situación. Pero poco después, tras la conversación telefónica de Sánchez con Vivas, el propio Gobierno se veía obligado a reforzar todos esos medios.



