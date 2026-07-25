Sánchez prevé 'horas complejas' en el incendio de Madrid pero anuncia la llegada de medios de 10 CCAA, Italia y Grecia

El presidente Pedro Sánchez, este sábado durante su visita al Puesto de Mando Avanzado en Cenicientos (Madrid). Efe

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Las claves Generado con IA Pedro Sánchez advierte de "horas complejas" para controlar el incendio en Madrid, que ha obligado a evacuar y confinar a más de 63.000 personas. Diez comunidades autónomas, Italia, Grecia y Portugal han enviado medios y personal para colaborar en la extinción, incluidos cuatro aviones Canadair y 100 militares portugueses. La bajada de temperaturas ha ayudado a reducir la intensidad del fuego, pero el viento y posibles tormentas secas pueden complicar las labores de extinción en las próximas horas. Sánchez insiste en la necesidad de un pacto de Estado contra la emergencia climática, recordando que este año ya han ardido 130.000 hectáreas en España, superando la media de la última década.

El presidente Pedro Sánchez ha anunciado este sábado que todavía quedan por delante "horas complejas" para atajar el incendio de Madrid, que ya ha obligado a evacuar y confinar a más de 60.000 personas.

Durante su visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) en Cenicientos (Madrid), Sánchez ha señalado que 10 comunidades autónomas ya han ofrecido sus medios para luchar contra el fuego.

Además, en las próximas horas se espera la llegada de cuatro aviones Canadair CL-415 (dos procedentes de Grecia y otros dos de Italia), en respuesta a la solicitud cursada por el Gobierno a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.

También el Ejército de Portugal envía a 100 militares, para luchar contra el fuego en el frente de Ávila.

"Tenemos una ventana de oportunidad este fin de semana para proteger vidas, núcleos poblacionales y poder controlar este gravísimo incendio", ha dicho Sánchez.

#Canal24Horas | Sánchez llega al puesto de mando avanzado de Cenicientos, en Madrid



El presidente acude a la reunión del Comité de Coordinación del Plan Estatal de Emergencias #IFSierraOeste pic.twitter.com/kKQa0ph75v — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 25, 2026

La bajada de las temperaturas ha reducido la intensidad del fuego, pero la evolución de los vientos puede ser determinante en las labores de extinción, ha señalado.

Según Sánchez, otra de las inquietudes que le han trasladado la Aemet y los expertos es que en las próximas horas puedan producirse "tormentas secas" como consecuencia de los incendios.

"Los vecinos de las zonas afectadas deben saber", ha recalcado el presidente, "que nuestra prioridad, nuestro pensamiento y objetivo está en salvaguardar sus vidas, defender los núcleos poblacionales y finalmente luchar contra los incendios".

Por su parte, el teniente general Francisco Javier Marcos, jefe de la UME, ha anunciado la decisión de "crear el mando unificado de la emergencia" tratando como un solo incendio los dos frentes del sureste de Madrid y de la provincia de Ávila.

Pedro Sánchez ha visitado este sábado el Puesto de Mando Avanzado (PMA) en Cenicientos (Madrid), acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

En una brevísima declaración institucional, tras saludar a Ayuso y a otras autoridades, Sánchez ha pedido de nuevo a todas las instituciones que se sumen a un gran pacto de Estado contra la emergencia climática.

"La ciencia nos dice que estos fenómenos climatológicos son cada vez más adversos, más graves", ha insistido, "y cada vez exigen un mayor volcado de recursos económicos y capacidades operativas, que por desgracia en muchas ocasiones no son suficientes para garantizar la vida y la conservación de la biodiversidad".

Al respecto, ha destacado que este año ya han ardido 130.000 hectáreas de terreno, mientras que la media de la última década eran 100.000 hectáreas al año.

"Cada vez la emergencia climática se va agravando, por desgracia va superando muchas de las previsiones científicas", ha dicho el presidente, "y eso exige aumentar las capacidades no sólo en la respuesta, sino también en las labores de prevención y concienciación de la ciudadanía".

Por ello ha pedido que "todas las instituciones públicas hagamos caso a la ciencia".

Ya son 63.000 las personas evacuadas o confinadas, en lo que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha calificado como "el peor incendio de la historia" de la Comunidad de Madrid.

A lo largo de la noche, los efectivos desplegados sobre el terreno han intensificado su trabajo, aprovechando la bajada de las temperaturas y unas condiciones más favorables.

Las próximas horas serán decisivas, ya que la dirección e intensidad del viento complican las posibilidades de estabilizar los frentes más activos.