El pacto climático de Sánchez y Aagesen que fue 'humo': sin los aviones prometidos, sin reunir a las CCAA y evitando el Congreso

La gestión de la crisis ha provocado un fuerte enfrentamiento político entre el Gobierno central y las administraciones autonómicas, especialmente en Madrid.

El Gobierno no ha reunido a las Comunidades Autónomas ni ha rendido cuentas en el Congreso sobre el pacto, generando críticas de falta de diálogo y transparencia.

España ha tenido que pedir ayuda a la UE para combatir los incendios por falta de hidroaviones operativos y retrasos en la llegada de nuevas aeronaves prometidas.

El pacto climático anunciado por Sánchez y Aagesen no ha cumplido las promesas de nuevos medios y coordinación, según denuncias de la oposición y las CCAA del PP.

La madrugada del jueves al viernes, España volvió a constatar que la "emergencia climática" es algo más que un término político. Tres grandes incendios "fuera de capacidad de extinción" en Madrid obligaron a declarar la Emergencia nacional .

Sólo han pasado poco más de dos semanas desde que el fuego en Los Gallardos (Almería) se llevara por delante la vida de 13 personas.

En ese contexto, la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha vuelto a sacar la bandera del Pacto de Estado, que anunció Pedro Sánchez el verano pasado, durante las tragedias incendiarias de Orense y Castilla y León. Una iniciativa con más palabras que hechos, que se ha "quedado en humo", según la oposición.

Porque ni ha existido el despliegue de medios que se prometió, ni se ha articulado el trabajo con las Comunidades Autónomas que tienen las competencias, ni se ha rendido cuenta alguna en el Congreso.

La vicepresidenta organizó "una convención" el pasado octubre en Ponferrada, reivindicando "un gran pacto país", pero nunca ha reunido a los consejeros autonómicos en la conferencia sectorial de Transición Ecológica para trabajar el acuerdo, tal como denuncian desde las autonomías.

Las CCAA del PP se negaron a acudir porque consideraban que no era "un verdadero espacio de cogobernanza", sino "mera propaganda" y una foto a favor del Gobierno "sin trabajo político real".

"Desprecio al Congreso"

En paralelo, la vicepresidenta tampoco ha comparecido ante las Cortes para explicar qué medidas propone ni qué ha hecho para impulsar ese pacto.

Lo anunció públicamente el 23 de enero, y registró una petición de comparecencia en Pleno "para informar sobre los avances en las propuestas del Pacto de Estado frente a la emergencia climática". Pero nunca llegó a pisar el Pleno para detallar avances, compromisos o calendario y el asunto lo fue dejando olvidado.

Sin embargo, esta semana Aagesen ha aparecido repetidamente en la radio argumentando que "los fuegos se apagan también en invierno".

Seis meses después, nada se había sustanciado. Y es que el pasado 14 de mayo, la propia vicepresidenta ordenó retirar la solicitud de comparecencia. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a ese escrito de anulación de su compromiso de explicar el pacto en sede parlamentaria.

Curiosamente, sólo una semana después, Sánchez se presentaba junto a Aagesen en la base de la UME de Torrejón para anunciar "el mayor despliegue del Estado nunca" en la campaña antiincendios de este verano.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Sara Aagesen, vicepresidenta tercera, en la exhibición para la campaña contra incendios 2026, el pasado mayo en Torrejón. Moncloa

Pero lo cierto es que ese despliegue anunciado nunca ha sido tal. Mientras el relato político prometía más medios y mejor coordinación, la realidad operativa ha ido por detrás.

Aviones averiados y obsoletos

El pasado 6 de julio, pocos días antes de la tragedia de Almería, el Gobierno pedía disculpas por "el retraso respecto a otros años" y reconocía en una comunicación interna a las CCAA que la flota de hidroaviones disponible era inferior a la prometida y que al menos tres aparatos permanecían inactivos.

En la nota, el Ministerio admitía, además, que la mayoría de los aviones anfibios que sostienen el dispositivo estatal contra incendios son modelos Canadair "con más de 40 años de servicio, lo que implica mayores incidencias no previstas, aparte de las revisiones y mantenimientos ordinarios".

Ya en 2024, el Ejecutivo había anunciado "siete nuevas aeronaves, con una inversión de 375 millones de euros", pero esos aparatos no llegarán, como pronto, hasta 2028, fuera de esta campaña crítica.

Y la consecuencia de toda esta gestión se ha visto ante la Emergencia nacional decretada este viernes.

España ha tenido que pedir auxilio a Europa y la UE ha activado el envío de cuatro hidroaviones desde Grecia e Italia para reforzar un dispositivo nacional que no tiene todos los medios prometidos ni todos los medios activos.

En Madrid, los focos de fuego han calcinado miles de hectáreas en el suroeste de la región, y más de 40.000 personas han sido desalojadas o confinadas en sus casas, incluyendo residencias de mayores, en un operativo que la propia Comunidad describe como "situación crítica".

Bronca política

La Emergencia nacional ha llegado acompañada de una bronca política añadida.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, aprovechó el momento para acusar a Isabel Díaz Ayuso de "reducir impuestos a los ricos y luego pedir que el Gobierno le resuelva la papeleta" ante los incendios.

El ministro apuntaba directamente al PP y a la presidenta madrileña en sus mensajes en redes y declaraciones públicas. Les reprocha falta de previsión y les acusa de usar la crisis para cubrir su propia responsabilidad, lo que ha encendido aún más el enfrentamiento institucional en pleno operativo de extinción.

En el PP replicaron "no estamos para broncas". Y recordaron que, siendo ellos quienes gobiernan en 11 de las 17 Comunidades Autónomas, le reclaman al Estado que ponga "todos los medios" y deje de usar el insulto para tapar las carencias materiales y un "falso pacto que es sólo humo".

Otra convención, "papel mojado"

Desde el verano de 2025, las catástrofes con el fuego forestal se han convertido en percha recurrente para relanzar el relato del pacto, junto a discursos sobre "unidad", que el propio Alberto Núñez Feijóo dio por superados, planteando su propia propuesta de acuerdo de "prevención, coordinación y respuesta frente a los riesgos naturales".

La realidad sobre el terreno mezcla verdades con anuncios incumplidos: es cierto, como proclama Aagesen que su Ministerio cuenta con 11 brigadas contra incendios desplegadas por todo el territorio que hoy trabajan los 365 días del año, "cuando en 2018 sólo operaban unos meses".

Pero esas "siete nuevas aeronaves" forman parte de un contrato a futuro que no aporta un solo avión operativo a esta campaña de 2026, mientras los viejos hidroaviones siguen sosteniendo el peso de la extinción.

En otoño, Aagesen ha prometido otra "gran convención" sobre la emergencia climática, y se encontrará previsiblemente el mismo plante de las CCAA del PP.

Porque será de nuevo un formato de congreso, con presencia de agentes sociales y organizaciones civiles, pero sin convocatoria a la conferencia sectorial con las autonomías.

Cuca Gamarra, vicesecretaria del PP, acusaba este viernes al Ejecutivo de "propaganda", de llegar a la crisis sin previsión y de mantener un pacto que es "papel mojado", sin reuniones y sin acuerdos.

La retirada en mayo de la comparecencia anunciada en enero sintetiza esa crítica, según el PP.

El Gobierno "prefirió anular" la dación de cuentas a los representantes políticos y centrarse en un gran acto de comunicación entre brigadistas y helicópteros, antes de una campaña antiincendios con más bronca que medios y diálogo.