El Gobierno de Chivite defiende el 'campamento de los horrores' con datos que su propia Administración negó tener

La investigación judicial y policial incluye hechos ocurridos en Navarra y vincula a las tres sedes, que comparten organización y canales de contacto.

El Ejecutivo foral sostiene que los monitores cumplen requisitos legales, aunque hace meses negó disponer de esa información cuando fue solicitada por el Parlamento.

La Diputación de Álava ha prohibido el campamento de Bernedo tras sancionar a la asociación organizadora, pero en Navarra siguen celebrándose en Goñi y Abaigar.

El Gobierno de Chivite defiende los campamentos Euskal Udalekuak en Navarra pese a la polémica por denuncias de conductas inapropiadas en otra sede investigada.

El Gobierno de María Chivite ha salido en defensa de los polémicos campamentos de Euskal Udalekuak que este verano siguen celebrándose en las localidades navarras de Goñi y Abaigar.

Se trata del mismo proyecto de colonias cuya otra sede de Bernedo (Álava) está siendo investigada por un juzgado de Vitoria por presuntos delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores.

La investigación judicial recoge denuncias de menores que describen, entre otras conductas, monitores duchándose desnudos con menores, propuestas para utilizar duchas mixtas o dormitorios compartidos entre niños y niñas.

La Diputación de Álava ha prohibido este verano una nueva edición tras imponer una sanción de 9.000 euros y tres años de inhabilitación a la asociación organizadora.

Esa medida, sin embargo, sólo tiene efecto en territorio alavés. En Navarra, las colonias de Goñi y Abaigar están celebrándose este mes de julio después de que el Gobierno foral haya descartado intervenir.

Es más. El Ejecutivo foral ha salido públicamente en su defensa. Lo hizo este miércoles la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, apoyándose en tres argumentos que no se sostienen.

1) Títulos de los monitores

En primer lugar, Alfaro aseguró que en los convenios suscritos con los ayuntamientos "se acreditan desde el certificado de antecedentes penales, la titulación de los monitores y todos los requisitos técnicos" exigidos para organizar los campamentos.

Sin embargo, hace apenas nueve meses el propio Gobierno de Navarra dijo que no disponía de esa información.

En octubre de 2025, el parlamentario de Vox Emilio Jiménez solicitó copia de todos los títulos de monitor y director de ocio y tiempo libre expedidos por Navarra o por entidades acreditadas correspondientes a los trabajadores de Euskal Udalekuak que habían participado en estos campamentos entre 2020 y 2025.

La respuesta oficial, firmada por la entonces vicepresidenta segunda Ana Ollo, fue la siguiente: "No consta información en Gobierno de Navarra para contestar a esta petición de información".

Nueve meses después, Alfaro da por acreditado lo que su propia compañera de Gobierno reconoció no poder demostrar.

El caso empezó en Navarra

La segunda afirmación de la consejera de Chivite fue que "no se ha producido ningún hecho" en los campamentos navarros.

Sin embargo, las diligencias de la Ertzaintza sitúan precisamente en Navarra el origen de los hechos denunciados.

Según esa documentación, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, un antiguo participante asegura que "desde su primera asistencia en el verano del 2021 en Abaigar", cuando tenía diez años, "ya comenzó a ser víctima de conductas indeseables".

La Ertzaintza añade que, debido a su "temprana edad", "la percepción" de esas conductas "ha ido evolucionando con el paso del tiempo", hasta el punto de que el denunciante decidió poner los hechos en conocimiento de las autoridades años después.

El menor regresó al campamento de Abaigar en 2022 y volvió a participar en las colonias de 2023 y 2024, ya en Bernedo. Según su testimonio, allí "continuaron" las mismas conductas.

Y además, la investigación judicial no se limita a Álava. El juez de Vitoria ha acordado tomar declaración esta misma semana, mediante videoconferencia desde el Juzgado Decano de Estella, a varios menores vinculados con la causa.

Es decir, la instrucción también alcanza a la Comunidad Foral.

3) Mismos organizadores

La tercera línea de defensa de Alfaro consistió en afirmar que "las entidades que gestionan los campamentos aquí en Abaigar y en Goñi son diferentes" a la que organizó las colonias de Bernedo.

Sin embargo, la propia web de Euskal Udalekuak presenta conjuntamente las sedes de Abaigar, Bernedo y Goñi bajo la misma marca. Y comparten los mismos canales de contacto, correo electrónico y redes sociales.

Ni siquiera el propio Gobierno vasco comparte la versión del Ejecutivo navarro. Una consejera del Gobierno de Imanol Pradales identificó a Euskal Udalekuak como la organización que gestiona Bernedo y "dos colonias más, Goñi y Abaigar".

Es decir, presentó las tres sedes como parte de un mismo proyecto.