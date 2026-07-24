"Un regalo de cortesía es una cesta de Navidad": Rufián lidera la irritación de los socios por las excusas de ZP sobre las joyas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuestionó la credibilidad de Zapatero y lamentó que no defendiese ni a sus hijas ni aclarase el origen de las joyas.

Portavoces de PNV y Sumar también manifestaron su insatisfacción con las explicaciones de Zapatero, reclamando mayor transparencia y ética pública.

Zapatero justificó en TVE que las joyas eran un regalo de cortesía recibido hace años y que no conocía su valor, pero evitó dar detalles por respeto al juez.

Gabriel Rufián y otros socios del Gobierno critican las escasas explicaciones de Zapatero sobre las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en su caja fuerte.

La entrevista de José Luis Rodríguez Zapatero en TVE, tras dos meses de silencio, pudo servir para aplacar la inquietud de los votantes del PSOE, pero no la irritación de los socios del Gobierno.

"Un regalo de cortesía es una cesta de Navidad", recalcó este jueves el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en los pasillos del Congreso.

Rufián aludió así a las evasivas utilizadas por Zapatero para evitar aclarar el origen de las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, que la UDEF halló en su caja fuerte de Ferraz.

El portavoz de ERC constató que el expresidente del Gobierno ha dado "pocas explicaciones, o cero explicaciones, sobre según qué cosas".

Aunque reconoció que no es "objetivo", porque "tengo una relación muy buena con Zapatero, ha ayudado mucho" para encauzar la relación del Gobierno con los partidos independentistas.

Gabriel Rufián critica las "cero explicaciones" de Zapatero e insiste en que "un regalo de cortesía es una cesta de Navidad"https://t.co/I7BTAxcjrM pic.twitter.com/HDhVwgea2f — Cadena SER (@La_SER) July 23, 2026

Durante su entrevista con Javier Ruiz en TVE, Zapatero se refirió a las joyas con brillantes, esmeraldas, rubíes y zafiros halladas en su caja fuerte como "un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años", cuyo valor nunca se preocupó de averiguar.

"Ni afán patrimonial, ni uso ni destino", dijo a falta de otra explicación, "estaban ahí y nada más".

No quiso precisar más detalles por "respeto" al juez José Luis Calama, que lleva más de un mes esperando a que el expresidente aclare el origen de estas alhajas.

También la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, lamentó este jueves que el expresidente "no ha aclarado nada".

"Seguimos en la misma situación que antes de la entrevista, tendremos que esperar a lo que se produce en el juicio", advirtió Vaquero.

Y en representación de Sumar, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez reconoció que las explicaciones de Zapatero en TVE "no" le habían convencido.

"No es una cuestión simplemente judicial y penal, es una cuestión también de ética pública", indicó Ibáñez, "puede aportar todos los contratos que quiera, pero cobrar 400.000 euros por maquetar un documento en este país no debería ser algo normal".

Ibáñez puso el énfasis en la falta de aclaraciones de Zapatero sobre las cantidades que la empresa de sus hijas, Whathefav, percibió de Análisis Relevante: entre 3.000 y 5.000 euros al mes, supuestamente por maquetar los informes de asesoría que firmaba su padre.

"Mis hijas han hecho su trabajo", dijo en la entrevista Zapatero, quien consideró "increíble" que el presentador, Javier Ruiz, le preguntara si Laura y Alba Rodríguez Espinosa actuaron como "testaferros" para canalizar los pagos a su padre.

Zapatero intentó alimentar una de las últimas versiones difundidas por su entorno, según la cual las joyas de su caja fuerte fueron un regalo que recibió de un mandatario internacional cuando aún era presidente (TVE apuntó el pasado 17 de junio a la visita del rey Abdullah bin Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudí, en 2007).

El presentador de Mañaneros 360, Javier Ruiz, le recordó este jueves que él mismo impulsó en 2007 un Código de Buen Gobierno, que prohibía a los altos cargos quedarse cualquier regalo que "vaya más allá de los usos sociales y de cortesía".

"Eso será interpretable, como todo", zanjó Zapatero, quien no obstante admitió que "como tantas cosas pasan en la vida, cuando la historia sucede y repasas, seguramente hubiera tomado otra decisión en ese momento".

Para rematar, Zapatero aseguró que "nunca he entrado en una joyería" y que ahora las joyas le provocan una "profunda alergia".

Aunque el principal obstáculo al que se enfrenta su defensa es la confesión de su amigo Julito Martínez y de dos directivos de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli.

En sus escritos al juez (y en su declaración como imputado del jueves, en el caso de Julito Martínez), los tres han coincidido en que Plus Ultra acordó pagar a Zapatero una comisión del 1% de los 53 millones de euros del rescate que el Gobierno concedió a la aerolínea.

Julito Martínez explicó al juez que la sociedad que dirigía, Análisis Relevante, era el instrumento para canalizar los pagos a Zapatero, que en realidad era quien tomaba las decisiones y captaba a los clientes.

Durante su entrevista en TVE, Zapatero negó este jueves la mayor. Aseguró que no habló con nadie de la Sepi ni con el Gobierno sobre el rescate de la compañía aérea.

Y se mostró convencido de que "nunca" saldrá a la luz ninguna conversación suya hablando con los directivos de Plus Ultra sobre el rescate.

Feijóo dice tras la entrevista a Zapatero que el expresidente sigue "instrucciones" de Sánchez, que busca ganar tiempo: "No ha contestado a nada, ni siquiera ha defendido a sus hijas. Hoy tiene más problemas que ayer" https://t.co/u9PK6Lli0Y pic.twitter.com/o1EqepbnEg — Europa Press (@europapress) July 23, 2026

Si los socios del Gobierno han recibido con incredulidad las explicaciones de Zapatero en TVE, mucho más el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

"¿De verdad la izquierda le está diciendo a los trabajadores que una persona que tiene 1,3 millones en joyas en su caja fuerte, en unas dependencias del PSOE, no tienen ni destino ni interés?", se preguntó este jueves Feijóo.

A su juicio, eso no es "respetar a los trabajadores y a los ciudadanos".

El presidente del PP señaló que, en su entrevista a TVE, Zapatero no ha "contestado nada" y "ni siquiera ha defendido a sus hijas".

"La situación judicial de Zapatero le corresponde a los jueces, pero su situación política no tiene un pase", añadió el líder del PP.

En cambio, la portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, reiteró la "plena confianza" del partido en Zapatero, tras escuchar sus explicaciones, que ahora debe ratificar y precisar ante el juez.

Mínguez aseguró que ha visto al expresidente "valiente", "convencido" y "demostrando su inocencia", en la entrevista que ofreció a TVE.