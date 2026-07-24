Puente atiza a Ayuso por los incendios: "Reduce impuestos a los ricos y luego pide que el Gobierno le resuelva la papeleta"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente Rubén Cacho / ICAL .

Las claves

Las claves Generado con IA Óscar Puente ha criticado a Isabel Díaz Ayuso por pedir la declaración de emergencia nacional para combatir los incendios en Madrid y Ávila. Más de 10.000 personas han sido evacuadas debido a tres incendios forestales en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo. El Gobierno central ha declarado la emergencia de interés nacional y la UME asume el mando de la lucha contra el fuego en ambas provincias. El delegado del Gobierno en Madrid y Puente acusan a Ayuso de buscar ayuda estatal mientras reduce recursos públicos en la región.

El ministro de Transportes vuelve a cebarse en las tragedias, para sacar rédito político. Óscar Puente ha arremetido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por pedir la declaración de emergencia nacional para luchar contra los tres incendios forestales que han obligado a evacuar a más de 10.000 personas en las últimas horas.

"Tenemos todos claro que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el PP", ha escrito Puente este viernes en la red social X.

Y ha añadido, en todo de reproche a Ayuso y al resto de barones autonómicos del PP: "Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al Gobierno que les resuelva la papeleta".

El tuit publicado este viernes por el ministro Óscar Puente. X

A petición del Gobierno regional de Madrid, el ministro Fernando Grande-Marlaska aprobó anoche la declaración de emergencia de interés nacional para toda la Comunidad y para la provincia de Ávila, ante la virulencia de los incendios declarados en los municipios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo (Ávila).

La amenaza de estos incendios sobre núcleos de población y las condiciones meteorológicas especialmente adversas, argumentó el Ministerio, hace necesario coordinar un "importante volumen de recursos de distintas Administraciones".

Tras esta declaración, el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha asumido el mando de los recursos de lucha contra el fuego en ambas provincias.

Por su parte, el presidente Pedro Sánchez ha presidido esta mañana en la Moncloa el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), para seguir la evolución del fuego y las labores de extinción en Madrid y Ávila.

El jefe del Ejecutivo, @sanchezcastejon, preside la reunión del Comité Estatal de Coordinación CECOD, por vía telemática.



Siguen la evolución de los incendios y planifican la organización de los medios para luchar contra el fuego y proteger a la ciudadanía. pic.twitter.com/TfN8kDHSFe — La Moncloa (@desdelamoncloa) July 24, 2026

Sin embargo, el ministro Óscar Puente y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, han optado por la bronca política.

Después de que el Ejecutivo madrileño pidiera anoche la declaración nacional de emergencias, Francisco Martín afirmó que la solicitud era "una escueta carta con la que han sacado un tuit".

Y, en declaraciones a la cadena Ser, exigió a Ayuso que "explique y justifique esa solicitud".