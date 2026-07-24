Puente alimenta una escalada de críticas e improperios contra Ayuso por pedir la Emergencia: "La mamarracha eres tú"

Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Presidencia y Justicia, Miguel Ángel García Martín, este viernes durante la visita al Puesto de Mando Avanzado del incendio de Almorox. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA El ministro Óscar Puente ha criticado duramente a Isabel Díaz Ayuso por pedir la declaración de Emergencia Nacional ante los incendios, avivando la confrontación política. Ayuso ha evitado entrar en polémicas y ha centrado su mensaje en salvar vidas ante el "peor incendio" de la historia de la Comunidad de Madrid. Los incendios han obligado a evacuar a 25.000 personas y confinar a otras 20.000, además de provocar cortes en ocho carreteras. El Gobierno regional estudia acciones legales contra 61 bomberos forestales en huelga, a los que acusa de dificultar las tareas de emergencia durante la crisis.

Mientras miles de familias eran evacuadas de sus hogares, ante el avance de varios frentes de fuego que han puesto en jaque a los servicios de emergencias, el ministro Óscar Puente ha vuelto a utilizar la tragedia para alimentar la bronca política contra el PP.

La virulencia de su ataque se produce tras el fiasco de la entrevista del expresidente Zapatero en TVE, en la que no aclaró el origen de las joyas de su caja fuerte ni los pagos de la trama corrupta a la empresa de sus hijas.

El ministro de Transportes se ha apresurado a pasar página y ha puesto el foco sobre los incendios que ya han causado una de las mayores catástrofes ecológicas de la historia de la Comunidad de Madrid.

En la madrugada del viernes, el ministro Fernando Grande-Marlaska atendió la petición de Ayuso y aprobó la declaración nacional de Emergencia, para combatir los incendios declarados en los municipios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo (Ávila).

Tan sólo unas horas después, Óscar Puente comenzaba a derramar una catarata de reproches contra los barones autonómicos del PP y, en particular, contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El tuit publicado este viernes por el ministro Óscar Puente. X

"Tenemos todos claro que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el PP", ha escrito el ministro de Transportes en la red social X.

Y ha añadido, en tono de reproche contra Ayuso y el resto de barones del PP: "Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al Gobierno que les resuelva la papeleta".

Durante su visita a la zona afectada para seguir las labores de extinción, Isabel Díaz Ayuso ha rechazado entrar en la polémica.

La prioridad en estos momentos, ha dicho, es "salvar vidas", ante el "peor incendio" conocido en la historia de la Comunidad.

Con todo el dolor asumimos que estamos ante el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid.



Ahora hay que salvar vidas, acompañar a los afectados y después, recuperarnos.



Vamos, Madrid. pic.twitter.com/detbhM5Fce — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 24, 2026

"Cualquier mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá su conciencia", ha añadido al ser preguntada por los ataques de Puente y del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Unos minutos después, el ministro de Transportes se daba por aludido y replicaba, de nuevo en X: "De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives. Ahora pides ayuda a ese Gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando".

Y remachaba, dirigiéndose a la presidenta madrileña: "Si hay una mamarracha, ésa eres tú".

El ministro de Transportes ha intentado luego justificar sus palabras: "Firman pactos de gobierno en los que niegan el cambio climático", ha escrito sobre los gobiernos del PP, "reducen los servicios de prevención y extinción de incendios a la mínima expresión".

"Y después", ha añadido, "llaman pidiendo auxilio a ese Gobierno al que insultan permanentemente y al que niegan toda legitimidad. Y nos piden que les asistamos sin rechistar".

Puente ha rechazado las críticas de quienes consideran que no es el momento de polemizar ni exigir responsabilidades, mientras los bomberos y los profesionales de emergencias se juegan la vida para proteger a la población.

Dos de los mensajes publicados este viernes en X por el ministro Oscar Puente. X

Por el contrario, ha argumentado, "el momento es ahora. Cuando el monte arde".

También el líder de Vox, Santiago Abascal, ha entrado en la refriega política, sin esperar a que se apaguen los últimos rescoldos del incendio que ya amenaza a poblaciones como El Escorial.

"Otra vez el fanatismo climático impide la prevención de los incendios", ha escrito Abascal en X, "otra vez la corrupción del gobierno impide que haya los medios necesarios para la extinción".

El líder de Vox ha denunciado que "otra vez la mafia de Sánchez utiliza las tragedias para desgastar a gobiernos no afines".

Otra desastre nacional. No podemos perder la cuenta, porque de todos habrá que pedir responsabilidades. Porque en todos se han perdido vidas y patrimonio.



- Otra vez el fanatismo climático impide la prevención de los incendios.

- Otra vez la corrupción del gobierno impide… pic.twitter.com/hSGHB7MIIa — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) July 24, 2026

Y, de nuevo, Óscar Puente ha utilizado las declaraciones de Abascal para sentenciar: "Imaginaos un país gobernado por este adobe y el amigo del narco".

El presidente Pedro Sánchez ha presidido esta mañana en la Moncloa el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), para seguir la evolución del fuego y las labores de extinción en Madrid y Ávila.

Y este sábado tiene previsto visitar el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Cenicientos (Madrid) junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Desde allí, realizará una declaración institucional a partir de las 10 de la mañana.

El ministro Óscar Puente y el PSOE han utilizado también contra Ayuso a un reducido número de 61 bomberos forestales (de los 2.100 que prestan servicios en toda la región) que permanecen en huelga para denunciar la falta de recursos de este cuerpo.

En un comunicado difundido este viernes, el Gobierno de Ayuso ha calificado de "inadmisible" que estos 61 forestales mantengan una "estrategia de chantaje", durante una de las crisis más graves conocidas en la región, para "trasladar una imagen distorsionada del funcionamiento ejemplar de los servicios de emergencias".

El Gobierno regional anuncia que "estudiará todas las vías administrativas y jurídicas que resulten procedentes para depurar responsabilidades" sobre conductas que hayan podido "dificultar la actuación de los dispositivos de emergencia o poner en riesgo la seguridad de las personas y del patrimonio".

Según los últimos datos oficiales facilitados por la Comunidad de Madrid, los tres incendios que permanecen vivos en la región han obligado a evacuar a 25.000 personas y confinar en sus casas a otras 20.000.

Permanecen cortadas ocho carreteras a su paso por los municipios de Aldea del Fresno, Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Navas del Rey, Chapinería y Santa María de la Alameda.

El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, ha advertido este viernes de que el incendio que afecta al suroeste de la región atraviesa su fase más crítica.

"Vamos a proteger el avance desde Robledo de Chavela a El Escorial", ha indicado por su parte el delegado del Gobierno, Francisco Martín, "que los vecinos sepan que si llega la Policía Nacional a esos municipios es para asegurar el confinamiento".