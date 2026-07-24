Ferraz se pone la medalla: "El PSOE le da suerte a la Selección. Cada vez que gobernamos, España gana un Mundial"

Las claves

Las claves Generado con IA El PSOE atribuye parte del mérito de la victoria de la Selección española en el Mundial de 2026 a su gobierno y publica un editorial al respecto. La revista oficial del PSOE, 'El Socialista', dedica portada y varias páginas a destacar la coincidencia de éxitos futbolísticos con gobiernos socialistas. El boletín de Ferraz compara la situación política del PP con la derrota de Argentina en la final del Mundial, en alusión al liderazgo de Feijóo. Durante la recepción en Moncloa, varios jugadores de la Selección mostraron frialdad hacia el presidente Pedro Sánchez.

El PSOE se atribuye el mérito e intenta patrimonializar la victoria de la Selección española en el Mundial de fútbol de 2026.

La revista oficial del PSOE, El Socialista, abre su portada este viernes con una gran foto del presidente Pedro Sánchez, acompañado por varios jugadores de la selección (Nico Williams, el canario Yéremy Pino y Cucurella), durante la recepción que les ofreció el lunes en la Moncloa.

"El legado de un equipo, el reflejo de un país", titula en portada la publicación. En su interior, dedica un editorial y un artículo de dos páginas a comparar la España de Pedro Sánchez con las victorias de la Selección.

Hay que descender al último párrafo para hallar la moraleja: "No olvidemos que el PSOE le da suerte a nuestra selección. Cada vez que los socialistas gobernamos, España o gana un Mundial o lo celebra", explica el boletín de Ferraz.

Y anuncia que "en 2030, seremos los anfitriones de la Copa del Mundo, seguirá habiendo un presidente socialista en nuestro país".

La portada de este viernes de 'El Socialista', boletín oficial del PSOE. PSOE

Es cierto, España ganó su primer Mundial de fútbol en 2010, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Un año después, en noviembre de 2011, se celebraron elecciones generales, en las que el PP de Rajoy sumó una amplia mayoría absoluta de 186 diputados.

El texto publicado este viernes por El Socialista identifica al actual líder del PP con el estilo faltón de Argentina en el Mundial.

"Al PP de Feijóo le está pasando como a Argentina en la final del Mundial", dice la revista del PSOE, "por muchas trampas que hagan, el oponente que tienen enfrente es tan bueno que, al final, es quien se lleva la estrella".

La publicación está ilustrada con imágenes de la celebración de la Selección española en la final disputada el pasado domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

También incluye varias fotos de la recepción ofrecida por el presidente Pedro Sánchez a los miembros de la Selección en la Moncloa.

Aunque el acto resultó deslucido, porque varios jugadores saludaron con frialdad al presidente, o ni siquiera le dirigieron la mirada al estrecharle la mano.

El boletín del PSOE dedica la portada y tres páginas a prolongar el paralelismo entre la España de Sánchez y los éxitos de la Selección.

Salvo Borja Iglesias, ningún futbolista le hace ningún gesto de cariño a Pedro Sánchez, a diferencia de lo que pasó con el Rey🤭 pic.twitter.com/MqAfYyZ9Ff — Carlos Fernández (@CarlosF66089689) July 20, 2026

"El éxito de un equipo representa mucho más que un trofeo. Simboliza el esfuerzo colectivo, la superación, la solidaridad y la capacidad para alcanzar grandes metas", narra el texto, "el pasado domingo, la selección masculina de fútbol ganó su segunda estrella. La tercera para el país sumando la de la selección femenina".

Y a continuación, prosigue con el paralelismo: "Esa misma lógica es la que inspira la acción de un Gobierno que, desde hace ocho años, trabaja con un objetivo muy distinto al de levantar una copa, pero igual de importante: mejorar la vida de los 49 millones de españoles y españolas. Porque los grandes logros, dentro y fuera del terreno de juego, nunca son fruto de la casualidad".