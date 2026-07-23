Sánchez anunciará la candidatura de Yolanda Díaz para dirigir la OIT cuando acabe la legislatura

Yolanda Díaz competiría por el puesto con el actual director de la OIT, Gilbert F. Houngbo, que previsiblemente buscará la reelección.

España ya propuso a Luis Planas para la FAO y apoya a Pablo Hernández de Cos para el BCE, lo que dificulta que Díaz sea elegida para la OIT.

La candidatura de Díaz debe presentarse antes del 31 de agosto y la elección será en noviembre; su mandato empezaría en octubre de 2027 si es elegida.

Pedro Sánchez anunciará la candidatura de Yolanda Díaz para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tras la legislatura.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto anunciar este jueves que presentará a Yolanda Díaz para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según fuentes gubernamentales.

La candidatura debe presentarse antes del próximo 31 de agosto y la elección se sustanciará en el seno de la organización el mes de noviembre.

La vicepresidenta segunda podrá seguir en el Gobierno hasta el final de la legislatura, porque si fuera elegida su mandato de cinco años no se iniciaría hasta octubre de 2027.

La candidatura de Díaz tiene un serio problema, porque Sánchez ya propuso al ministro de Agricultura, Luis Planas, para dirigir la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Y no es habitual que un país tenga a la vez la dirección de dos organismos multilaterales de este tipo.

Además, el Gobierno de España ha apoyado la candidatura de Pablo Hernández de Cos para ocupar la presidencia del Banco Central Europeo (BCE). El mandato de Christine Lagarde finaliza en octubre de 2027.

Díaz mostró hace meses su intención de optar a ese cargo y pidió al presidente del Gobierno que patrocinara su candidatura.

La que fuera candidata de Sumar en las elecciones generales de hace justo tres años anunció que no volvería a ir en las listas al Congreso.

Díaz también había renunciado antes a encabezar el movimiento Sumar, tras el fiasco de las últimas elecciones europeas.

Teóricamente, mantiene la coordinación de los cinco ministros que forman parte del Gobierno de coalición.

En la práctica ha perdido peso en la negociación con el PSOE, en favor de otros ministros, especialmente de Pablo Bustinduy. Todo ello en una situación de falta de líder en el espacio que hasta ahora había ocupado Sumar.

El actual Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es Gilbert F. Houngbo, natural de Togo. Asumió el cargo en octubre de 2022, para un mandato de cinco años. Todo parece indicar que intentará repetir en el cargo un nuevo mandato y Díaz competirá contra él.

Fue primer Ministro de Togo (2008–2012) y posteriormente presidió el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

La sede de la OIT está en Ginebra (Suiza) y actualmente cuenta con 187 Estados miembros.

Es una agencia especializada de las Naciones Unidas creada en 1919, al término de la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de promover la justicia social y mejorar las condiciones laborales en todo el mundo.

Sus funciones son elaborar normas internacionales del trabajo, supervisar el cumplimiento de esas normas, prestar asistencia técnica y promover el diálogo social.