Feijóo denuncia que el Gobierno prohíba fumar en las playas y vapear a menores sin contar con las autonomías

El líder del PP denuncia que el Gobierno use la ley como "cortina de humo" ante la crisis sanitaria y reclama más diálogo y planificación.

Por primera vez, se veta el consumo de tabaco y vapeadores a menores y las sanciones recaerán sobre padres o tutores.

La norma prohíbe fumar en playas, terrazas de bares y restaurantes, piscinas colectivas y amplía los espacios libres de humo.

Feijóo critica que la nueva ley antitabaco se haya aprobado sin consenso con las Comunidades Autónomas ni la oposición.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció este miércoles que el Gobierno haya aprobado la nueva ley antitabaco, que prohíbe fumar en las playas y vapear a menores, "sin haberla consensuado con las Comunidades Autónomas" ni con la oposición.

En su rueda de prensa de balance de curso político, el dirigente popular diagnosticaba que la norma "ha nacido mal" porque "no tiene el visto bueno de las autonomías" y se ha utilizado como una "cortina de humo" para tapar la crisis sanitaria.

Feijóo recordó que "la mayoría" de las competencias de Salud Pública están transferidas a las Comunidades y reprochó que el texto "no ha sido estudiado, ni consensuado ni valorado" en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. "A nosotros [como principal partido de las Cortes] tampoco nos han consultado", lamentó.

El líder del PP aseguró que su partido "lo estudiará", ya que se declaró "perfectamente consciente del impacto del tabaco en la salud".

Pero insistió en que la ley "divide a la sociedad" y responde más a la necesidad del Gobierno ir sacando temas de relato que a una política de salud bien diseñada: "Las improvisaciones son contrarias a las legislaciones con vocación de permanencia", sentenció.

Feijóo enlazó esa denuncia con la situación de la sanidad pública y acusó a Pedro Sánchez de haber "desaprovechado el mejor ciclo económico de las últimas décadas" para corregir "un enorme déficit de profesionales" y el "palmario retraso en la innovación terapéutica".

Criticó además la falta de financiación adecuada de leyes aprobadas, citando como ejemplo la norma sobre la ELA, que "ha habido que pelear un mundo" para dotarla de recursos.

El líder popular puso como prueba de esa "indolencia" del presidente y de su ministra de Sanidad, Mónica García, los 13 meses de huelga de médicos que se acumulan sin una solución a la vista.

Según sus cálculos, el conflicto ha provocado, "de momento", unos cuatro millones de consultas, operaciones y revisiones canceladas o aplazadas, "y subiendo", mientras Moncloa se mantiene "sin escuchar" a los profesionales.

"La reconstrucción social pasa por el diálogo, la planificación y la toma de decisiones", sostuvo Feijóo, reprochando al Gobierno que se refugie en gestos como la nueva ley del tabaco mientras deja pudrir el conflicto sanitario.

Por eso se comprometió a ampliar "al menos" en un 15% la plantilla de profesionales sanitarios cuando llegue a Moncloa, como parte de un plan más amplio de refuerzo de la sanidad pública.

"Leyes intervencionistas"

En esa línea, el presidente del PP volvió a exigir la rectificación de la ministra y responsabilizó a Sánchez de "lavarse las manos" ante unas listas de espera disparadas y un Estatuto Marco bloqueado. A su juicio, el Ejecutivo prefiere "hacer ruido con leyes intervencionistas" que afrontar el diálogo con sindicatos médicos y comunidades.

La nueva ley antitabaco, aprobada este martes en segunda vuelta por el Consejo de Ministros, prohíbe fumar y vapear en todas las playas, en las terrazas de bares y restaurantes y en las piscinas de uso colectivo.

Además, declara libres de humo un amplio conjunto de espacios al aire libre y fija perímetros de protección de 15 metros alrededor de centros sanitarios, educativos, edificios públicos y parques infantiles.

Por primera vez, la legislación estatal veta expresamente el consumo de tabaco y productos relacionados por parte de menores, de modo que si un adolescente es sorprendido fumando o vapeando, la sanción recae sobre sus padres o tutores.

El régimen de multas va desde unos 200 euros para las infracciones leves hasta los 600.000 euros para las muy graves, y la norma equipara cigarrillos electrónicos, vapeadores y bolsas de nicotina al tabaco convencional en restricciones y publicidad.

Sectores como la hostelería, el turismo y las tabaqueras alertan de que el proyecto "no reducirá el consumo, sólo lo desplazará" a domicilios y otros espacios privados, y denuncian su carácter "intervencionista".

Fuentes próximas al Gobierno admiten, además, que es muy probable que la ley ni siquiera llegue a culminar su tramitación parlamentaria, dado que tras el verano arranca la precampaña y el Ejecutivo carece de mayoría clara en el Congreso para acelerar un debate que muchos grupos no tienen interés en firmar.

Feijóo arremetió contra la ministra por no haber recabado "las posiciones de los expertos de las CCAA" antes de lanzar la reforma y dijo tener "dudas" de que el texto haya sido sometido al dictamen del Consejo de Estado.

En su opinión, un cambio de este calado debería nacer del consenso con autonomías, profesionales sanitarios y partidos, y no como un movimiento unilateral del Gobierno.

El líder del PP insistió en que no discute la necesidad de seguir reduciendo el tabaquismo, pero sí el método y el momento elegidos por Sánchez.

Frente a la combinación de leyes "mal hechas" y conflictos enquistados, se presentó como alternativa de "planificación y estabilidad" tanto en la sanidad como en la política de salud pública.