[La portavoz del Gobierno se apoya en falsedades para defender el rescate de Plus Ultra y la "inocencia" de Zapatero]
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El juicio de la 'Operación Kitchen' se reanuda con los informes finales de las defensas
El juicio por la Operación Kitchen afronta sus últimos pasos con una jornada en la que las defensas de los acusados empezarán a exponer sus informes finales sobre el presunto espionaje orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas y obstaculizar las investigaciones sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.
Las defensas de los acusados, entre los que se encuentran el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez o el excomisario jubilado José Manuel Villarejo, mostrarán sus alegatos después de que ya lo hayan hecho la Fiscalía y las acusaciones.
Los letrados lo harán durante la jornada de miércoles y continuarán el jueves, después de que elevasen a definitivas sus conclusiones, en las que solicitan la absolución de sus clientes.
A lo largo del juicio los mandos policiales acusados han defendido que lo que hubo fue un operativo de inteligencia legal que tenía como objetivo encontrar si Bárcenas habría escondido dinero en el extranjero.
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Sánchez se desplaza hasta la zona devastada por el incendio de La Mierla, en Guadalajara
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará hoy las zonas afectadas por el incendio de La Mierla (Guadalajara), que ya ha calcinado alrededor de 32.000 hectáreas. A las 11:00 horas, acudirá al Puesto de Mando Avanzado, ubicado en Tamajón, donde se reunirá con los equipos que coordinan la emergencia, según informa Moncloa.
Posteriormente, realizará una declaración ante los medios de comunicación acompañado del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
Por este motivo, el presidente del Gobierno suspende su participación en la clausura del acto de presentación de 'España emprende: innovación para la resiliencia climática', que se celebra esta mañana en Madrid.
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Feijóo hace balance del curso político con una comparecencia en Génova y "activará la cuenta atrás" para Pedro Sánchez
El jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá a las 12:00 horas para hacer balance del curso político y de una legislatura que, según los populares, "nunca debió empezar" porque Pedro Sánchez "perdió" las elecciones pero fue investido por "cesiones a sus socios".
El PP ha avanzado que pondrá el foco en "los doce meses o menos que restan para un cambio muy necesario" en España y "activará la cuenta atrás" para el jefe del Ejecutivo, según fuentes de la formación.
Feijóo ha elegido el 22 de julio para esta comparecencia, la víspera de que se cumplan tres años de las últimas elecciones generales, en las que el PP ganó con 137 escaños frente a los 121 del PSOE, pero Sánchez logró armar una mayoría y ser investido en noviembre de ese año.
"El momento para comparecer no puede estar mejor elegido. El acto se celebra tres años después de las elecciones generales de aquel 23-J de 2023", han señalado fuentes del partido ante esa comparecencia de Feijóo, que tendrá lugar en la sede de la calle Génova.
El PP ha subrayado que el mandato de Pedro Sánchez "arrancó con cesiones a sus socios para sacar adelante la investidura después de perder las elecciones" y "prosiguió entre escándalos de corrupción, parálisis ejecutiva, parlamentaria y degradación institucional".
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La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, comparece en la 'comisión Koldo' para explicar su relación con Leire Díez
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, comparece en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo citada por el PP para explicar su relación con Leire Díez, exmilitante socialista investigada por urdir presuntamente una trama para boicotear causas judiciales que pudieran afectar al Gobierno.
En su declaración como testigo el pasado miércoles en el caso Leire ante la Audiencia Nacional, Narbona aseguró que no tenía "el menor conocimiento de la supuesta trama" que presuntamente lideraba la fontanera del PSOE para dinamitar causas judiciales que afectan al Gobierno o al entorno de Pedro Sánchez.