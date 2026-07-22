El juicio por la Operación Kitchen afronta sus últimos pasos con una jornada en la que las defensas de los acusados empezarán a exponer sus informes finales sobre el presunto espionaje orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas y obstaculizar las investigaciones sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.

Las defensas de los acusados, entre los que se encuentran el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez o el excomisario jubilado José Manuel Villarejo, mostrarán sus alegatos después de que ya lo hayan hecho la Fiscalía y las acusaciones.

Los letrados lo harán durante la jornada de miércoles y continuarán el jueves, después de que elevasen a definitivas sus conclusiones, en las que solicitan la absolución de sus clientes.

A lo largo del juicio los mandos policiales acusados han defendido que lo que hubo fue un operativo de inteligencia legal que tenía como objetivo encontrar si Bárcenas habría escondido dinero en el extranjero.