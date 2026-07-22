Bibiana Aído, directora de ONU Mujeres LatAm, denunciada por 70 entidades: usó su cargo contra una relatora no trans

Solicitan a António Guterres investigar los hechos y han remitido la denuncia a varios órganos de la ONU, incluyendo la Junta Ejecutiva de ONU Mujeres y el Comité CEDAW.

Las denunciantes critican el desplazamiento de la discriminación basada en el sexo hacia conceptos de identidad de género en ONU Mujeres, lo que consideran erosiona categorías jurídicas clave.

Las entidades acusan a Aído de distribuir un informe confidencial que descalifica la labor de Alsalem y la vincula a movimientos antigénero y ultraconservadores.

Más de 70 organizaciones feministas han denunciado a Bibiana Aído ante la ONU por presuntamente usar su cargo para desacreditar a la relatora Reem Alsalem.

Más de 70 organizaciones feministas latinoamericanas y europeas han presentado este miércoles una denuncia ante el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, contra Bibiana Aído, directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe.

A través de una carta, estas entidades acusan a la exministra de Igualdad española de usar su cargo para difamar a una relatora crítica con las políticas trans.

En concreto, las organizaciones denunciantes aseguran que Aído, partidaria de la doctrina queer, distribuyó el pasado 10 de junio un informe confidencial a todas las direcciones regionales destinado a desacreditar la labor de Reem Alsalem, relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas.

Según se expone en la carta remitida a Guterres, en el documento elaborado originalmente por la oficina de ONU Mujeres en Brasil se descalifican las recientes visitas realizadas por la relatora a México, Brasil y Colombia, acusándola de organizar viajes "no oficiales".

Denuncian que este informe enmarca las actividades de Alsalem, partidaria del llamado feminismo clásico, dentro de un supuestamente coordinado "movimiento antigénero"junto a sectores ultraconservadores, omitiendo sus encuentros reales con expertas, académicas y colectivos como las madres de desaparecidas en México.

Las organizaciones denunciantes aportan documentación que acredita que Alsalem acudió por invitación de instituciones legislativas, académicas y colectivos de la sociedad civil, reuniéndose con ministras, magistradas, senadoras y defensoras del pueblo.

Estas organizaciones feministas aprovechan su escrito contra Aído para denunciar que la agencia está desplazando la discriminación basada en el sexo —eje central de la CEDAW y del mandato de ONU Mujeres— hacia conceptos centrados en la "identidad de género", lo que a su juicio erosiona categorías jurídicas clave y compromete la credibilidad de la organización.

Critican además la paulatina "cooptación" de agencias e instrumentos de la ONU por parte de grupos de interés que promueven la sustitución del sexo como categoría protegida en el derecho internacional.

Por todo ello, en la misiva solicitan a Guterres la activación de los mecanismos internos de control de las Naciones Unidas para investigar los hechos y determinar responsabilidades. Asimismo, han anunciado que trasladarán el escrito a la Junta Ejecutiva de ONU Mujeres, al Comité CEDAW, al Consejo de Derechos Humanos y a las Misiones Permanentes ante la ONU en Nueva York y Ginebra.

De ministra con ZP a ONU Mujeres

Bibiana Aído irrumpió en la primera línea de la política española en abril de 2008 cuando fue nombrada al frente del recién creado Ministerio de Igualdad por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, convirtiéndose en la ministra más joven de la historia de España.

Durante su gestión ministerial hasta octubre de 2010, impulsó avances legislativos clave en la agenda social, destacando la tramitación y aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Tras una reestructuración gubernamental en la que el departamento ministerial fue disuelto, pasó a ocupar el cargo de secretaria de Estado de Igualdad dentro del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

En julio de 2011, Aído dejó el Ejecutivo tras ser nombrada asesora especial de la primera directora Ejecutiva de la recién fundada entidad ONU Mujeres, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, en la sede central de Nueva York.

A partir de 2013 consolidó su trayectoria en el organismo internacional asumiendo el puesto de Asesora de Programas para las Américas y el Caribe. A través de estos roles estratégicos de cooperación, la exministra afianzó su perfil técnico e institucional dentro del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos y la equidad de género.

Su andadura en la organización continuó en el terreno autonómico e internacional con su designación en 2017 como Representante de ONU Mujeres en Ecuador, función que desempeñó hasta 2021 antes de asumir la representación del organismo en Colombia.

Tras cuatro años liderando la delegación colombiana, en septiembre de 2025 dio el salto a la máxima responsabilidad continental al ser nombrada directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe., cargo estratégico con sede regional desde el que supervisa y coordina las iniciativas del organismo en toda la región.