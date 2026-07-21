El empresario Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y uno de los principales investigados en el caso Plus Ultra, declara ante el juez después de implicar al expresidente en la ayuda que el Gobierno concedió a la aerolínea en 2021 y confirmar el cobro del 1% de la misma.

Considerado por los investigadores como el "lugarteniente principal y figura visible" de la trama, Martínez comparece en la Audiencia Nacional con el compromiso de "colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos", según el escrito que presentó menos de 24 horas antes en el juzgado.

Un escrito en el que señala al expresidente del Gobierno como quien "marcaba los pasos a seguir" a la hora de buscar financiación para la aerolínea y quien "lideraba" la empresa de asesoría Análisis Relevante, administrada por Martínez y que aparece en la causa como "una pieza instrumental" para "canalizar fondos" procedentes de empresas como Plus Ultra hacia el entorno de Zapatero.

Martínez reduce su papel al de acompañar a Plus Ultra "para la obtención de la financiación solicitada" y asegura que "de todos los pasos que se iban dando estaba puntualmente informado el señor Rodríguez Zapatero".