[Los jefes de Plus Ultra confiesan que pagaron facturas falsas por informes inexistentes que encubrían servicios de Zapatero]
[Pánico en el Gobierno porque las confesiones de Plus Ultra ponen a Sánchez contra las cuerdas por apoyar a Zapatero]
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La defensa de Zapatero denuncia que la UDEF ha accedido sin autorización judicial a su cuenta bancaria
La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha recurrido contra la negativa del juez José Luis Calama a devolver a la UDEF y separar del proceso el informe policial en el que se analizó el cobro por el expresidente de 200.000 euros del grupo empresarial Gloria.
El pago se habría debido a la intervención de Zapatero ante las autoridades de Bolivia para que se dejara sin efecto una multa impuesta a la cementera boliviana Soboce, participada por el Grupo Gloria.
Calama "ampara indebidamente una instrucción que desborda las previsiones legales y propicia una investigación netamente prospectiva" respecto de Zapatero, "ampliando el perímetro del procedimiento sin cumplir las garantías legales", sostiene la defensa.
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'Julito' Martínez declara ante el juez Calama tras implicar a Zapatero en el rescate de Plus Ultra
El empresario Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y uno de los principales investigados en el caso Plus Ultra, declara ante el juez después de implicar al expresidente en la ayuda que el Gobierno concedió a la aerolínea en 2021 y confirmar el cobro del 1% de la misma.
Considerado por los investigadores como el "lugarteniente principal y figura visible" de la trama, Martínez comparece en la Audiencia Nacional con el compromiso de "colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos", según el escrito que presentó menos de 24 horas antes en el juzgado.
Un escrito en el que señala al expresidente del Gobierno como quien "marcaba los pasos a seguir" a la hora de buscar financiación para la aerolínea y quien "lideraba" la empresa de asesoría Análisis Relevante, administrada por Martínez y que aparece en la causa como "una pieza instrumental" para "canalizar fondos" procedentes de empresas como Plus Ultra hacia el entorno de Zapatero.
Martínez reduce su papel al de acompañar a Plus Ultra "para la obtención de la financiación solicitada" y asegura que "de todos los pasos que se iban dando estaba puntualmente informado el señor Rodríguez Zapatero".