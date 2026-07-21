Pánico en el Gobierno porque las confesiones de Plus Ultra ponen a Sánchez contra las cuerdas por apoyar a Zapatero

El caso de las joyas halladas en el despacho de Zapatero, aún sin explicación clara ante el juez, suma presión sobre el Gobierno y el PSOE.

Pedro Sánchez respaldó públicamente a Zapatero, pero las nuevas revelaciones comprometen su postura y reavivan las dudas sobre el trato de favor en el rescate a Plus Ultra.

Ambos testigos aseguran que Zapatero gestionó el rescate de Plus Ultra y cobró una comisión, anticipando la concesión del crédito días antes de la decisión oficial.

Las confesiones ante el juez del presunto testaferro de Zapatero y del presidente de Plus Ultra contradicen la versión del expresidente sobre su implicación en el rescate de la aerolínea.

Las confesiones ante el juez de quien se considera el testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero y del presidente de Plus Ultra suponen como mínimo que el expresidente del Gobierno ha mentido durante meses públicamente y en el juzgado.

Porque siempre ha mantenido que él no hizo ninguna gestión en favor de la compañía aérea para que fuera rescatada por el Gobierno en pandemia. Y hasta insistió en que no conocía a los responsables de Plus Ultra, más allá de algún breve y esporádico contacto.

"Jamás he realizado ninguna gestión en relación con el rescate de Plus Ultra”, aseguró Zapatero tajante el pasado 19 de mayo en un vídeo que hizo público el día que fue imputado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Así lo mantuvo semanas después ante el juez.

Ahora las confesiones de 'Julito' Martínez y Julio Martínez Sola contradicen radicalmente esa versión porque coinciden en señalar en un escrito al juez que fue el expresidente quien les contactó y cobró una "mordida" por gestionar el rescate y hasta les anticipó que estaba concedido por el Consejo de Ministros días antes de la decisión formal.

Es decir, que confirman la tesis del informe policial y del auto del juez que imputa a Zapatero.

Este giro del caso, que deberá ser confirmado este mismo martes cuando el presunto testaferro declare ante el juez, agrava notablemente la posición de Zapatero pero, además, supone un nuevo grave problema para Pedro Sánchez. Porque el actual presidente del Gobierno ha respaldado desde el principio a su antecesor al frente del PSOE y el Gobierno y porque de nuevo se pone en cuestión el rescate concedido a Plus Ultra.

Puede decirse que Sánchez mantiene atado su futuro a diferentes procesos judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE y a diferentes imputados que pueden hacer avanzar esos casos si pactan y confiesan datos comprometedores. Entre ellos estaban los dos Julio Martínez con respecto a Zapatero.

Por eso, en el Gobierno hay pánico por el camino que pueda seguir el caso en el juzgado, aunque la opinión mayoritaria entre los socialistas ya era que Zapatero estaba ya acabado desde el punto de vista político, ético o institucional.

De hecho, ya fueron dejando puertas abiertas para tomar distancias con el que fuera secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y una especie de referente moral de los socialistas.

"Zapatero ha defendido con gran convicción la legalidad de su actividad privada, como la de tantos expresidentes de gobierno. Y esa convicción y su trayectoria política explica la confianza que nos merece, que me merece a mí personalmente", aseguró Sánchez en el pleno del Congreso el pasado 25 de junio, para respaldar públicamente al expresidente.

Ese apoyo se basaba en la tesis de que no intervino en gestiones sobre Plus Ultra, tal y como mantenía Zapatero y ahora esa tesis es demolida por los testimonios de otros imputados.

Sánchez tendrá que responder ahora sí mantiene su apoyo, una vez que varios imputados han contradicho radicalmente a Zapatero. O si lo mantendrá en el caso de que el expresidente cambie de versión y admita que sí hizo esas gestiones y pretenda hacerlas pasar por legales.

Parte de la tesis del Gobierno es que el expresidente no forma parte del Ejecutivo y, por tanto, no les afecta su actividad, pero eso está en cuestión por el respaldo del presidente y porque esas gestiones, en todo caso, habrían sido hechas ante el Gobierno para facilitar la concesión del rescate. No consta ante quién del Gobierno o la Administración hizo las gestiones o si eso supuso algún tipo de irregularidad o influencia.

"En este asunto ¿qué es lo que le compete al Gobierno? Al Gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente: no la hubo. No la hubo. El crédito, señorías, el crédito que se concedió a esa compañía aérea era plenamente legítimo, como lo hicimos con todas las aerolíneas en pleno COVID 19, señorías. Como lo hicieron todos los gobiernos, no de Europa sino del mundo. Se hizo conforme a la ley, señorías, con todas las garantías", dijo Sánchez en el Congreso.

Pero aunque no haya esa irregularidad, sí habría una versión distinta a la del Gobierno porque también desde Moncloa se ha negado la participación de Zapatero en la concesión del crédito. Sánchez comparece ante los periodistas el 28 de junio en la Moncloa para hacer balance del curso político y se supone que podrá aclarar su posición.

El otro punto delicado para Sánchez es que también respaldó expresa y públicamente a Zapatero por las joyas halladas en una caja fuerte de su despacho.

En declaraciones en Bruselas a principios de junio, el actual presidente dio por hecho que las joyas fueron un regalo de 2007, cuando Zapatero era jefe del Ejecutivo, una versión que sólo dio un portavoz autorizado del anterior líder socialista.

Zapatero se comprometió al inicio del caso en mayo a dar cuenta al juez en un plazo de diez días del origen de las joyas con valor millonario, pero ya han pasado casi dos meses sin que esa aclaración se produzca. Este largo periodo de silencio también inquieta a miembros del Gobierno y dirigentes del partido.