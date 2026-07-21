ERC exige al PSOE "cumplir su compromiso" de impulsar la selección catalana y no multar al que rechace ir a la española

Denuncian un bloqueo político del Estado al reconocimiento de las selecciones catalanas y piden respeto a la autonomía de decisión de los deportistas.

ERC subraya el alto porcentaje de jugadores catalanes en la selección española campeona y pide que puedan ser seleccionados por Cataluña.

Los republicanos reclaman que los deportistas puedan elegir no acudir a la selección española sin exponerse a sanciones económicas ni retirada de licencia.

ERC exige al PSOE que cumpla su compromiso de impulsar el reconocimiento internacional de las selecciones deportivas catalanas.

España acaba de conquistar su segundo Mundial de fútbol y ERC ha decidido que también es su momento para marcar perfil indepe frente a Pedro Sánchez, Salvador Illa, el PSOE, el PSC, el Gobierno y el Govern.

Mientras media Cataluña celebra el título, los republicanos exigen a los socialistas que "cumplan sus compromisos" de abrir paso a las selecciones catalanas y que la ley deje de obligar a sus deportistas a jugar con España "bajo amenaza de multa y retirada de licencia".

La diputada Etna Estrems registraba este lunes de celebración en el Congreso una batería de preguntas al Gobierno y un escrito a la Mesa presidida por Francina Armengol para desbloquear la proposición de ley que Esquerra impulsó al inicio de la legislatura.

El objetivo: convertir en opcional lo que hoy es "un deber bajo coacción", y facilitar que cualquier deportista "acuda o renuncie" a la selección española "por motivos políticos" sin exponerse a sanciones económicas ni a la suspensión de su licencia federativa.

ERC recuerda que en el pacto de investidura de Salvador Illa para la Generalitat, en el que el PSC se comprometió a "promover la proyección internacional de las federaciones deportivas catalanas y el reconocimiento de las selecciones deportivas catalanas".

Y en el acuerdo entre socialistas y republicanos para la legislatura de Sánchez, el PSOE se comprometió a "vehicular un reconocimiento en el ámbito internacional" de los "símbolos e instituciones propias de Cataluña"... en los que, ahora, los diputados de Esquerra incluyen a las selecciones deportivas.

"El deporte es una herramienta de expresión nacional y de proyección internacional de los pueblos", advierten fuentes de ERC, denunciando que "el Estado español mantiene un bloqueo político al reconocimiento de las selecciones catalanas" porque "pocas cosas generan tanto sentimiento de pertenencia como una selección deportiva".

De ahí su acusación de "incumplimiento" al PSOE.

Nueve catalanes

España levantaba este domingo en Nueva York la Copa del Mundo de 2026 con una convocatoria plagada de nueve jugadores catalanes: David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal y Víctor Muñoz (nacido en Barcelona, aunque criado en Madrid).

Los republicanos subrayan esa paradoja y reclaman a Sánchez que el 34,6% de la convocatoria de Luis de la Fuente sea seleccionable por Cataluña para acudir a competiciones internacionales.

ERC sostiene que el compromiso socialista no se agota en la amnistía y las mesas de diálogo: debe traducirse también en que Cataluña pueda expresarse internacionalmente "con voz propia" a través del deporte y en que ningún deportista sea castigado por no sentirse representado por los símbolos españoles.

La presión se dirige también a otra socialista, la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

La proposición de ley orgánica que ERC registró en septiembre de 2023 para "garantizar el derecho a la autonomía de la voluntad de los y las deportistas", acumula casi tres años de prórrogas del periodo de enmiendas, hasta 94 veces ordenadas por la Mesa, que han impedido hasta ahora que el Pleno la debata.

Celebración por toda Cataluña

Pero frente a la ofensiva parlamentaria de ERC, la euforia futbolística se desató en la noche del domingo por toda Cataluña.

Las imágenes de celebración se han repetido en todas las grandes ciudades españolas, como Madrid, Sevilla, Valencia, Granada... y también Barcelona han vivido noches de banderas, bocinazos y plazas llenas para celebrar la segunda estrella de la selección española.

Desde el centro de Barcelona hasta las calles de Badalona, Sabadell, Santa Coloma, Mataró o Castelldefels, miles de aficionados han salido a celebrar los goles y el título con camisetas rojas y banderas nacionales de España.

ERC reconoce esa realidad, pero le da la vuelta. Sostiene que el entusiasmo por la selección española no puede ser argumento para negar que "el deporte es una herramienta de cohesión social, de expresión de la identidad nacional y de proyección internacional de los pueblos".

El escrito de los independentistas insiste en esa idea: "Pocas cosas generan tanto sentimiento de pertinencia como selección deportiva. Es allí donde un pueblo comparte unos colores, unos símbolos y se presenta delante del mundo con voz propia", escribe la diputada republicana.

Acusaciones de "bloqueo"

A partir de ahí, los republicanos acusan al Estado de bloquear políticamente las selecciones catalanas.

Recuerdan el caso de la selección catalana de hockey sobre patines, que obtuvo un reconocimiento provisional internacional pero vio frustrada su consolidación por las presiones del Gobierno español, pese a cumplir los requisitos deportivos.

"Nunca ha sido una cuestión de capacidad deportiva", argumenta el texto. Cuando la decisión depende sólo de criterios técnicos de las federaciones internacionales, "Cataluña tiene cabida"; cuando depende de la voluntad política del Estado, "el resultado es el bloqueo".

La crítica se extiende al trato a los deportistas. Efectivamente, la Ley del Deporte obliga a aceptar la convocatoria de las selecciones nacionales "bajo amenaza de multas de hasta 30.000 euros y suspensiones de licencia de entre dos y 15 años", en palabras de ERC.

"Los derechos de los catalanes"

La exposición de motivos de la proposición de ley sostiene que, al integrarse en una federación, los futbolistas "pierden cualquier capacidad de elección respecto a su participación" en equipos representativos, con las implicaciones simbólicas y políticas que conlleva.

Y Esquerra recuerda que la ley catalana busca competir internacionalmente con selecciones propias, pero “con el más absoluto respeto a la autonomía de la voluntad del deportista, que es quien decide su participación".

En las preguntas registradas, ERC interroga al Gobierno sobre la compatibilidad de su política deportiva "con los derechos de los catalanes".

Y Esquerra pide cuentas por las "actuaciones" del Ejecutivo para cumplir los "compromisos asumidos" en el acuerdo de investidura de la Generalitat sobre el reconocimiento internacional de las selecciones catalanas.

La ofensiva llega en el mejor momento deportivo de la historia reciente de España. Y ERC quiere aprovechar la visibilidad del Mundial para capitalizar el peso catalán en la selección campeona y reabrir un debate secesionista... en un movimiento de clara precampaña electoral.