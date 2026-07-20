Sánchez, del palco a Argel para afrontar tres grandes retos: alianza energética, inmigración ilegal y el conflicto del Sáhara

El comercio entre ambos países superó los 8.500 millones de euros en 2025, destacando la participación de más de cien empresas españolas en Argelia.

La migración irregular desde Argelia y el futuro de la cooperación en control fronterizo son temas clave en la agenda bilateral.

El fortalecimiento de la alianza energética, con especial atención al gas y nuevos proyectos en renovables e hidrógeno verde, es uno de los principales objetivos de la visita.

Pedro Sánchez visita Argelia para cerrar heridas tras la crisis diplomática causada por el giro español respecto al Sáhara Occidental.

El presidente Pedro Sánchez viajará este lunes a Argel en una visita oficial, acompañado por los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, y Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Es la primera visita de Sánchez desde octubre de 2020, tras la crisis con el país provocada por el respaldo a la autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

Esta postura inesperada en la política exterior de España molestó a Argel, principal apoyo del Frente Polisario, que abrió una crisis diplomática y bloqueó el comercio bilateral, excepto el envío del gas.

Sánchez llegará al norte de África procedente de Estados Unidos, tras asistir a la final del Mundial, y cumplirá con su agenda institucional para este lunes, como tenía previsto.

El propósito es cerrar las heridas tras la crisis bilateral, preparar la Reunión de Alto Nivel (RAN) que tendría que celebrarse este año en Madrid y tratar temas delicados que afectan a España como la cuestión migratoria.

Pero también hay un propósito empresarial, sobre todo en lo relativo al gas.

Uno de los objetivos de esta visita es “fortalecer la alianza estratégica entre Argelia y España, incluyendo el sector energético”, adelanta a EL ESPAÑOL Abderrahmane Mebtoul, experto en energía.

Por ello, Sánchez estará acompañado de los directivos de los grandes grupos energéticos, Naturgy, Repsol, Moeve y Enagás, en busca de acuerdos para reforzar la alianza histórica en gas, según adelantó El Periódico.

El suministro de gas, el futuro del gasoducto Medgaz y los contratos con Sonatrach serán los temas centrales.

El gasoducto Medgaz tiene una capacidad de transporte de 10.160 millones de metros cúbicos de gas al año.

Su capacidad podría incrementarse aproximadamente en 1.000 millones de metros cúbicos sin grandes mejoras en la infraestructura.

Esta posibilidad se prevé que será clave en las conversaciones entre los responsables políticos y las empresas energéticas en Argel.

La interdependencia estratégica constituye la base de las relaciones entre Argelia y España.

A pesar de las tensiones políticas, han fortalecido su colaboración en el sector energético, y Argelia volvió a ser el principal proveedor de gas de España en 2025.

La relación entre las dos empresas nacionales de hidrocarburos, Sonatrach y Naturgy, constituye el vínculo fundamental en el suministro de gas a España.

Ambos grupos están vinculados por contratos a largo plazo, hasta 2030, que cubren aproximadamente 5.000 millones de metros cúbicos anuales.

Y son socios en el gasoducto Medgaz, que conecta directamente Argelia con España. La relación entre la empresa argelina y el gigante energético español se basa en varios pilares estratégicos.

Por un lado, en los contratos de suministro. Naturgy, el mayor cliente de gas de España, depende de Argelia para asegurar casi la mitad de su capacidad.

Los volúmenes y precios se ajustan periódicamente, y las recientes conversaciones han explorado nuevas vías de cooperación.

En el caso del gasoducto Medgaz, ambas compañías son socias en la operación del gasoducto que conecta Béni-Saf con Almería.

Sonatrach posee el 51% del capital y Naturgy el resto, junto con un socio financiero. Sonatrach mantiene una participación histórica de aproximadamente el 4% en el capital de Naturgy, lo que refuerza su alianza estratégica e industrial.

A pesar de las tensiones políticas pasadas, Argelia ha cumplido sistemáticamente sus contratos de suministro de gas natural licuado (GNL) y gasoductos.

De hecho, el vínculo energético ha sido el nexo que ha evitado una ruptura total bilateral durante las recientes crisis diplomáticas.

Actualmente, ambos países exploran oportunidades más allá del gas, con perspectivas de ampliar la colaboración en energías renovables e hidrógeno verde, así como en otros sectores de servicios, incluyendo nuevas tecnologías, construcción y obras públicas, y los sectores agrícola e industrial, en los que España destaca”, adelanta Abderrahmane Mebtoul.

Para Tawfik Hasni, experto en energías, “España debe aprovechar el potencial solar térmico situado en el sur desierto argelino, y volver a atrapar lo que no ha podido realizar en el proyecto de Hassi R'mel”.

Hay que recordar que el Gobierno de Sifi Ghrieb, nombrado en octubre de 2025, se constituyó para acelerar la transición hacia las fuentes de energía renovable y continuar la explotación de recursos tradicionales.

El primer ministro Ghrieb trabajó en el sector industrial nacional y en noviembre de 2024 asumió el cargo de ministro de Industria y Producción Farmacéutica.

Los pilares son “el impulso económico, la transición ecológica y la modernización institucional”, según el periódico argelino El Watan.

Otro de los temas a tratar en esta ocasión es la migración irregular, sobre todo teniendo en cuenta el aumento de llegadas a las Islas Baleares.

Migración irregular

Hasta el 30 de junio, llegaron a España un total de 12.138 personas migrantes, entre ellas 8.430 por la ruta del Mediterráneo occidental, lo que representa el 69% de llegadas a España.

De esta manera, Argelia encabeza la lista de los países emisores, con 2.269 migrantes de enero a abril de 2026, según los últimos datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Las razones de la migración irregular radican principalmente en “la calidad de vida”, declaró a EL ESPAÑOL un sociólogo argelino que prefiere guardar el anonimato. La falta de entorno social y económico del país norteafricano no permite a los argelinos evolucionar.

En todo caso, señaló que “no importa el estatus social, los argelinos sueñan con una vida de libertad y un mundo de trabajo que les permita evolucionar tanto económicamente como socialmente”.

No obstante, según los datos del Ministerio del Interior español, las llegadas a Baleares han caído en lo que va de año un 12,7%, Se han registrado 2.631 llegadas hasta el 30 de junio frente a 3.015 en el mismo periodo de 2025.

En octubre de 2025, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya se reunió en Argel con su homólogo, Said Sayou, y con el presidente, para abordar este asunto.

Contencioso del Sáhara Occidental

Desde la llegada del presidente Abdelmadjid Tebboune en 2019, el gobierno argelino ha adoptado una posición más activa en defensa y apoyo de la causa saharaui.

Esto ha llevado a la suspensión del comercio con España y del Tratado de Amistad y de Buena Vecindad firmado en 2002, además de retirar al embajador argelino de Madrid y París, cuando España y Francia reconocieron la marroquinidad del Sáhara Occidental.

“Mientras que España no tenga una posición equilibrada, neutra y constructiva, no tendrá ningún papel”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores saharaui, Mohamed Yeslem Beissat, en una entrevista a EL ESPAÑOL, el pasado mes de mayo.

Hay pocas esperanzas sobre la nueva ley de nacionalidad española para los saharauis nacidos antes 11 de agosto de 1977, que se debate este mes en el parlamento español.

Fuentes del Frente Polisario desde Argel confirmaron a EL ESPAÑOL que “los saharauis van a encontrar dificultades para probar su nacimiento e identidad porque perdieron sus documentos”.

Además, las autoridades españolas “no reconocen los documentos entregados por la República Saharaui” y “los saharauis tienen que pedirlos desde Marruecos”.

“Serán pocos quienes se beneficien de la medida si se adopta”, lamentó el saharaui.

El acercamiento entre ambos países se hizo evidente el 26 de marzo de 2026, cuando el presidente Abdelmadjid Tebboune y el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, reactivaron oficialmente el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, firmado inicialmente en octubre de 2002 y suspendido en 2022.

Acercamiento bilateral

Desde entonces, España fue país invitado de honor en la 57.ª Feria Internacional de Argel (FIA), celebrada del 22 al 27 de junio de 2026 en el Palacio de Exposiciones (Safex).

El evento contó con una importante participación de empresas españolas, lo que demuestra el fortalecimiento y la revitalización de la colaboración económica entre Argel y Madrid.

En 2025, el volumen total de comercio entre Argelia y España alcanzó aproximadamente 8.500 millones de euros con más de cien empresas españolas operando en el mercado argelino.

Las exportaciones argelinas a España ascendieron a 6.300 millones de euros, mientras que las exportaciones españolas totalizaron 1.737 millones de euros.

El ministro de Asuntos Exteriores, José María Albares, que acompañará el lunes al presidente, ya viajó a Argel el pasado mes de marzo, aunque no fue recibido por el gobierno en el aeropuerto.

Entonces se reunió con su homólogo argelino, Ahmed Attaf, y también fue recibido por el presidente Tebboune para preparar esta visita oficial.

Supuso “el arranque de un nuevo estado, de una nueva etapa” en la “excelente y extraordinaria relación bilateral”, aseguró.