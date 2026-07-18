Moncloa puso en el hipódromo de nº2 a la amiga de Cerdán y su mujer que vio con ellos el piso que iba a comprar Servinabar

Las relaciones personales entre Cerdán, Arizcuren y Martínez facilitaron el acceso a altos cargos públicos y a operaciones empresariales investigadas por la UCO.

Judith Martínez es esposa de Óscar Arizcuren, socio en negocios con Cerdán y vinculado a Servinabar, empresa bajo investigación.

El informe de la UCO detalla una tentativa de compra de un piso de 950.000 euros en Madrid por parte de Cerdán, con la intermediación de Servinabar.

Judith Martínez, amiga de Santos Cerdán y su esposa, fue nombrada número dos del Hipódromo de la Zarzuela tras trabajar en Moncloa.

El informe patrimonial de la UCO sobre Santos Cerdán acredita una tentativa de adquisición de una vivienda vía Servinabar en el centro de Madrid. Se trataba de un inmueble de 950.000 euros en la calle Santa Cruz de Marcenado, esquina con San Bernardo, para el que sería necesaria una reforma estimada en 350.000 euros.

El 6 de septiembre de 2021, al poco de ser nombrado secretario de organización, Cerdán acudió a visitar el inmueble junto a su mujer, Francisca Muñoz, en calidad de compradores y acompañados por Judith Martínez.

Unos días más tarde, el 20, Santos Cerdán acude junto con Antxón Alonso a la inmobiliaria a depositar una señal de 9.000 euros. Aunque en enero, decae la oferta y la empresa propietaria del inmueble devuelve el dinero a Servinabar.

Se trata de una joven que, por aquel entonces, trabajaba en La Moncloa en el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, un órgano dependiente directamente de la Presidencia del Gobierno. Martínez era la mano derecha del comisionado, Ernesto Gascó, exconcejal del PSE en San Sebastián.

En diciembre de 2023, Gascó y Martínez fueron nombrados, respectivamente, presidente y directora comercial —y número dos— del Hipódromo de la Zarzuela. Esta empresa pública depende directamente de la SEPI.

El sueldo de Gascó estaría entre los 108.000 y 138.000 euros anuales, dependiendo de pluses, y el de Martínez tendría 40.000 euros de sueldo base pero con pluses e incentivos rozaría los 80.000 euros anuales.

Aunque los vínculos con Cerdán son más extensos. Ya que Judith Martínez es la esposa de Óscar Arizcuren, un empresario navarro que, según acredita el informe de la UCO, participó en Servinabar, empresa constructora en la que el exsecretario de organización del PSOE controlaba de forma oculta un 45%.

Según un análisis de los ingresos de la mercantil, el 87% proviene de Acciona y el resto de empresas investigadas o de personas físicas o jurídicas vinculadas a Antxón Alonso. Entre estas últimas se menciona a Arizcuren, quien habría ingresado 6.200 euros en la sociedad.

La relación no acaba ahí, ya que Arizcuren era socio de Alonso desde 2021 en otra firma: en ese momento compraron la empresa Goldenchain, a la que rebautizaron como Navarsun Renovables S.L.

De frentes diferentes

La amistad de Cerdán y Arizcuren comenzó en Navarra cuando ambos eran diputados. En el año 2014, Santos Cerdán accedió al Parlamento de Navarra tras una baja en las filas del PSN.

Tras revalidar su escaño en 2015, el socialista coincidió con Óscar Arizcuren, entonces una de las figuras clave de la formación regionalista UPN. A pesar de pertenecer a bloques políticos antagónicos, fraguaron una sólida amistad que no se interrumpió cuando, en 2017, ambos trasladaron su residencia a Madrid.

Cerdán lo hacía como adjunto a la Secretaría General del PSOE —de la mano de José Luis Ábalos—, mientras que Arizcuren dejaba la política para volver a su puesto de funcionario en AENA, aunque al poco tiempo el Gobierno del PP le nombraba al frente la dirección de Políticas Públicas y Relaciones con Europa en dicha entidad.

Durante este periodo, se creó una amistad sólida entre el matrimonio Cerdán Muñoz y el de Arizcuren-Martínez.

Según confirman diversas fuentes, el ascenso de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018 marcó un punto de inflexión. Cerdán habría intercedido directamente para evitar que Arizcuren fuese degradado o trasladado a un destino periférico tras abandonar sus cargos en UPN.

En su lugar, fue reubicado en la División de Apoyo a los Comités de Coordinación Aeroportuarios y al poco tiempo, Arizcuren ascendido de nuevo para liderar la dirección de Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos Europeos de AENA, un cargo de nueva creación con un sueldo que superaba los 120.000 euros anuales.

Mientras Cerdán buscaba un piso en el centro de Madrid por 900.000 euros, Arizcuren encontró otro a escasos metros del Parque del Retiro. Ambos matrimonios ya estaban bien posicionados en la capital.

Casi a la vez, Judith Martínez logró acceder a su puesto de confianza en la Moncloa bajo las órdenes de Ernesto Gascó.

Más tarde, en 2023, ambos dejaron el Alto Comisionado cuando este dejó de depender de La Moncloa para integrarse en el organigrama del Ministerio de Juventud de Sira Rego. Fue en ese momento cuando Gascó asumió la presidencia del Hipódromo y Judith Martínez la dirección comercial.

Según varias fuentes, a partir de entonces se volvieron frecuentes las visitas de Cerdán a la "Cantina del Hipódromo", un reservado de alta discreción en el que se reunía habitualmente con Arizcuren.

Un cargo en el que Martínez se mantuvo hasta el año pasado, cuando dimitió a principios de julio de 2025. Mientras que Gascó sigue al frente del centro hípico.

Definido por sus excompañeros de UPN como un perfil "inquieto" y "emprendedor", Arizcuren pasó de tener discretas inversiones locales a participar en cinco sociedades en solo tres años a partir de 2022. Ahora, una de ellas está bajo la lupa de la UCO.