Feijóo dice que le gustaría que "España se pareciese más a su Selección": "Sin egos, con capacidad de mejorar y orgullo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este sábado en Santiago de Compostela. David Mudarra

Las claves

Las claves Generado con IA Alberto Núñez Feijóo expresó que le gustaría que España se pareciese más a su Selección nacional, destacando valores como el trabajo en equipo y la ausencia de egos. Durante un acto del PP en Santiago de Compostela, Feijóo reivindicó los valores de la Selección española, que disputa la final del Mundial frente a Argentina. Feijóo criticó a algunos alcaldes del Gobierno que, según él, desean que España pierda, y defendió la importancia de anteponer el interés colectivo al individual. El acto tuvo lugar en el marco de la presentación de los candidatos del PP a las capitales de provincia para las Elecciones Municipales de 2027.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este sábado que le gustaría que España se "pareciese más a su Selección" y "vuelva a jugar en equipo".

Durante un acto celebrado por el PP en Santiago de Compostela, ha reivindicado los valores de la Selección española, que mañana domingo disputará la final del Mundial frente a Argentina.

"Jugar con un equipo es jugar sin egos", ha argumentado, "sin ponerlo todo al servicio de una persona".

Y ha puesto a los hombres de Luis de la Fuente como "ejemplo de compañerismo, de capacidad para mejorar y de orgullo".

"A España le irá mejor cuando el interés colectivo esté por encima del interés de un solo hombre y cuando el país vuelva a jugar en equipo", ha reflexionado.

Sin embargo, ha lamentado que algunos alcaldes de partidos con "poder de decisión" en el actual Gobierno que están deseando que "pierda España": "Vamos a ganarles, en fútbol y en todo", ha afirmado.

Feijóo ha pronunciado estas palabras en Santiago de Compostela, donde el PP ha presentado a sus candidatos a las capitales de provincia para las Elecciones Municipales de 2027.

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